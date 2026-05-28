फर्श पर बैठकर मरीज कर रहे इंतजार..डॉक्टर साहब गायब.. देखें बिहार के हेल्थ सिस्टम की Ground Report
ईटीवी भारत की टीम जमुई सदर अस्पताल का हाल जानने पहुंची तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई. संवाददाता राजेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट.
Published : May 28, 2026 at 8:37 AM IST
जमुई: सदर अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ी बुजुर्ग महिला मरीज बनारसी देवी दर्द से कहराती नजर आईं. जब उनसे ईटीवी भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि "मैं खैरा से आई हूं. चार दिन से अस्पताल का चक्कर काट रही हूं. डॉक्टर ही नहीं आते हैं. पेट दर्द से हालत खराब है."
सदर अस्पताल में मरीज बेहाल: वहीं मलयपुर फुलबडिया से सदर अस्पताल पहुंचीं सरिता देवी बताती हैं कि 'मलयपुर में इलाज कराया. वहां से सदर अस्पताल भेजा गया. एक्सरे कराने के लिऐ डेढ घंटे से चक्कर लगा रहे हैं.
"जमुई सदर अस्पताल में एक्सरे कहां-कैसे होगा, यह किसी से पूछते है तो कोई इधर और कोई उधर भेज देता है. गर्मी में परेशान हो रहे हैं. कोई सुनता ही नहीं है."- सरिता देवी, मरीज
अस्पताल से डॉक्टर गायब: वहीं बनारसी देवी अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 15 दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रही है. उनकी बेटी अनिता ने कहा, गरीब आदमी है. कई दिनों से पेट में दर्द है. शनिवार से चक्कर लगा रहे हैं. सदर अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं आते हैं.
"कोई ठीक से बताता नहीं कि डॉक्टर कब आएंगे. प्राइवेट महंगे अस्पताल में इलाज कराने का पैसा नहीं है. इस उम्मीद में रोज अस्पताल आते हैं कि डॉक्टर मिलेंगे तो इलाज हो जाएगा, दवा मिल जाएगी."- अनीता देवी, मरीज बनारसी देवी की बेटी
भीषण लू को लेकर इंतजाम का दावा: दरअसल अगले चार दिनों में जिले में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है. संभावनाओं के अनुसार पारा 46 डिग्री के पार पहुंच सकता है. ऐसे में बचाव को लेकर प्रशासन की ओर से बैठक की गई और अस्पतालों में कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं. लेकिन इन सबके बीच मरीजों की परेशानी जस की तस बनी रही.
जमीन पर बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे मरीज: घंटों डॉक्टरों का इंतजार करके थक चुके मरीज सदर अस्पताल के फर्श पर ही लेट गए. वहीं शौचालय में पानी नहीं था. दरवाजा खिड़की तक नहीं दिखा. बाथरूम में फ्लश टूटा हुआ था और उसे कचरे का डब्बा बना दिया गया था. सिरिंच अन्य सर्जिकल आइटम बाथरूम और सीढ़ियों के आसपास यहां वहां फेंके हुए नजर आए.
गर्मी में लंबी लाइनों में मरीज: इस दौरान पर्ची कटाने वाले काउंटर के पास कोई शेड नहीं था और न बैठने के लिए कुर्सी की ही व्यवस्था थी. भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप में लंबी लाइनों में खड़े मरीज अपनी बारी का इंतजार करते दिखे. खड़े-खड़े थकने के बाद जमीन पर ही बैठ जाते और फिर थोड़ा सुस्ताकर लाइन में खड़े हो जाते. यही हाल डॉक्टर चैम्बर ओपीडी के पास का भी दिखा.
"दो दिन पहले चोट लगी थी. गांव के डॉक्टर से दिखाए लेकिन ठीक नहीं होने पर जमुई सदर अस्पताल आए हैं. पर्ची तो कटवाकर सुबह 10 बजे से ही इंतजार कर रहे हैं. 12 बज गया है, लेकिन डॉक्टर नहीं आए हैं."- मो. तस्लीम,जोडवाहा धर्मपुर निवासी
इमरजेंसी पर्ची कटाने पर भी..: लक्ष्मीपुर की मीना देवी अपनी बेटी लक्ष्मी का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंची थी. सदर अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण उन्हें भी खासी परेशानी उठानी पड़ी. उन्होंने कहा कि सुबह ही पहुंच गए थे. सोचा था जल्द डॉक्टर से दिखाकर लौट जाएंगे. इमरजेंसी पर्ची कटवाया था.
"ससुराल से आए हैं. सुबह से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं. इमरजेंसी पर्ची कटाने पर भी डॉक्टर नहीं मिले."-लक्ष्मी देवी, मरीज
"काफी धूप गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह से ही इमरजेंसी पर्ची कटवाकर चार घंटे से चक्कर लगा रहे हैं. 12 बज गए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आए हैं."- मीना देवी, लक्ष्मीपुर से आई मरीज की मां
सिविल सर्जन का बयान: इस बाबत जमुई सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह से बात करने पर उन्होंने अस्पताल में की गई विशेष व्यवस्थाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल और सभी सीएससी में स्पेशल वार्ड हिट वेव से प्रभावित रोगियों के लिए बनाया है, जिसमें एसी कूलर की व्यवस्था की गई है.
"साथ ही शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है और वहां 29 प्रकार के जरूरी अवश्य दवाई उपलब्ध हैं. वहां जेनरेटर की भी व्यवस्था की गई है, सारी चीजें एसओपी के तहत तैयार की गयी है. वहां एम्बुलेंस भी रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके."- डॉ. अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन,जमुई
जर्जर जलमीनार दे रहा हादसों को दावत: जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक कार्यालय सहित अन्य कार्यालय के ठीक पीछे विशाल जर्जर जलमीनार है. इसी जलमीनार के पास 'सीटी स्कैन सेंटर है. यहां मरीजों और उनके परिजनों के साथ ही अस्पताल कर्मियों का दिनभर आना- जाना लगा रहता है. लेकिन इस जर्जर जलमीनार के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.
एंबुलेंस के बैटरी बॉक्स में शराब: दूसरे तरफ सदर अस्पताल उपाधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने जर्जर हालत में कुछ एम्बुलेंस और एक वाहन खड़ा है. एम्बुलेंस के बैटरी बॉक्स में शराब की खाली बोतल पड़ी नजर आई. इस संबंध में कैमरे पर तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ़ द रिकॉर्ड कुछ लोगों ने अपनी बात रखी. अस्पताल में ही संविदा पर काम करने वाले ने अपना नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर सच्चाई बयां की.
"देर शाम से लेकर देर रात तक असमाजिक टाइप के युवक नशेड़ी जुटते हैं. अस्पताल परिसर का सुनसान स्थान ढूंढकर बैठक नशा करते हैं. भय के कारण हमलोग कुछ बोल नहीं पाते हैं. अस्पताल में तैनात गार्ड सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी केवल मुख्य गेट पर होती है."- नाम न बताने की शर्त पर संविदा कर्मी ने दिया बयान
कोई नहीं लेता सुध: उन्होंने आगे कहा कि इतने बड़े अस्पताल परिसर में कहां क्या हो रहा है, इन सबसे किसी को कोई मतलब नहीं है. अधिकारी- पदाधिकारी सुध नहीं लेते हैं. जानते सब हैं, लेकिन किसी को मतलब नहीं है. इतना ही नहीं कुछ की तो मिलीभगत से मयखाना चलता है.
जल्द हटाए जाएंगे जर्जर एंबुलेंस-CS : जमुई सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह ने कहा कि एम्बुलेंस तो एक निजी कंपनी की होती है, जहां तक पुराने वाहनों की बात है तो उसको हमलोग डिस्पोज करने के लिए कंपनी को लिखे हैं. प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही जर्ज़र एम्बुलेंस जो सदर अस्पताल परिसर में खड़ी है, हट जाऐगी.
"उसको (शराब) लेकर हमको जहां - जहां संदेह है, वहां हमने कर्मचारियों को सचेत कर दिया है. जरूरत पड़ने पर खुद औचक निरीक्षण करेंगे और गार्ड से सुरक्षा करवाएंगे."-डॉ. अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन,जमुई
चल रही है जलमीनार हटाने की प्रक्रिया: सदर अस्पताल परिसर में खड़े विशाल जर्ज़र जलमीनार, उसका मलवा और सुरक्षा को लेकर पूछे सवाल पर सीएस ने कहा कि हटाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कुछ मीडिया बंधुओ द्वारा दुष्प्रचार करने के कारण कार्य में बाधा आई है. उस प्रक्रिया को हमलोग फॉर्मआउट करना चाहते हैं, जहां पर गलतफहमी हुई है वहां पर हमलोग सारा कागज उपलब्ध करा रहे कि किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं हो.
सिटी स्कैन सेंटर संचालक का बयान: वहीं सदर अस्पताल स्थित सिटी स्कैन के संचालक ने बताया कि 'सिटी स्कैन सेंटर के सामने जर्जर जलमीनार के कारण यहां आने- जाने वाले मरीजों के साथ ही अस्पताल कर्मचारियों को भी खतरा है. कभी भी मलबे की जद में कोई भी आ सकता है.
"जलमीनार तोड़े जाने के दौरान मलबे से सिटी स्केन के एसी को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण यहां कार्य बंद करना पड़ा है. अभी तक सुचारू नहीं किया जा सका है. मजबूरी में सदर अस्पताल पहुंचे सिटी स्कैन के मरीजों को बाहर प्राइवेट में भेजना पड़ रहा है."- निलेश कुमार,सदर अस्पताल स्थित सिटी स्कैन के संचालक
जल्द समाधान का मिला आश्वासन: वहीं दोनों मामले को लेकर जमुई सिविल सर्जन ने ईटीवी भारत से बात करते हुऐ भरौसा दिलाया आपने मामला संज्ञान में दिलाया है जल्द समाधान होगा. अब देखना होगा कि आखिर कब तक इन समस्याओं का समाधान होता है और मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाता है.
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