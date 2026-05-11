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प्यास से सूख रहा गला, कागजों पर सफल दिखने वाली योजना गांवों में ठप

जल जीवन मिशन की रिपोर्ट कहती है कि लोहरदगा जिले में कुल 92807 घर हैं. जिसमें से 15 अगस्त 2019 तक 10141 घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुंचता था. योजना शुरू होने के बाद इसमें तेजी से काम करने का दावा किया गया और वर्तमान समय में 72348 घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का दावा किया जाता है. यह जिले में कुल मकान की संख्या का 77.96 प्रतिशत है. जबकि हकीकत इससे काफी दूर है. योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ है, लोगों के घरों तक नल भी लगाया गया है, लेकिन कहीं मोटर तो कहीं सोलर प्लेट ही बेकार पड़ गया है.

लोहरदगा: जल जीवन मिशन अंतर्गत सरकार ने साल 2019 में हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की योजना की शुरुआत की थी. लोहरदगा में भी इस योजना को शुरू किया गया था. योजना को पूरा करने का लक्ष्य साल 2024 तक रखा गया था. लेकिन हालात आज ऐसी है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग पानी को तरस रहे हैं. कुछ ऐसा ही हाल लोहरदगा जिला के सदर प्रखंड के बाघा पंचायत अंतर्गत बाघा नवाटोली गांव का है.

लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के बाघा नवाटोली गांव का हाल भी कुछ ऐसा है. बाघा पंचायत अंतर्गत आने वाला यह गांव आबादी के हिसाब से काफी बड़ा गांव है. इस गांव में लगभग 250 परिवार रहते हैं. गांव में हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाया तो जरूर गया है, लेकिन सिर्फ एक सप्ताह तक ही लोगों को पानी मिला. उसके बाद यह बेकार पड़ गया है. लोग या तो अपने कुआं से पानीे पी रहे हैं या फिर जहां-तहां लगाए हुए हैंडपंप का उपयोग कर रहे हैं.

कहीं पर यदि जलापूर्ति की योजनाएं खराब हैं या पेयजल की समस्या है, तो ग्रामीणों को जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में भी कंट्रोल रूम की व्यवेस्था है. जहां पर टॉल फ्री नंबर पर ग्रामीण फोन कर समस्या की जानकारी दे सकते हैं. प्रशासन कमियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है:- संदीप कुमार मीणा, लोहरदगा डीसी

बिजली नहीं रहने से मोटर का उपयोग ग्रामीण कम ही कर पाते हैं. ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से काफी परेशान हैं. ग्रामीणों ने शिकायतें भी कई बार की हैं. लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ है. हालत ऐसी बन गई है कि लोग पानी को तरस रहे हैं. गर्मी बढ़ने के साथ जब हैंडपंप बेकार पड़ने लगते हैं और कुआं का पानी भी नीचे जाने लगता है, तब ग्रामीण ज्यादा ही परेशान रहते हैं.

लोगों की हालत ऐसी है कि दिन की शुरुआत ही पानी के जुगाड़ से होती है. जनप्रतिनिधि भी उदासीन हैं और जिला प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है. सरकारी आंकड़ों में भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था दिखाई देती हो, लेकिन हकीकत यही है कि जो योजनाएं हैं, वह सिर्फ कागजों में सफलता दिखाने के लिए है. जमीन पर हकीकत इससे काफी दूर नजर आती है.

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