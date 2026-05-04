ETV Bharat / state

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क : बाघिन चमेली के शावक की हुई मौत, वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर...

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बुरी खबर सामने आई है. सोमवार को बाघिन चमेली के शावक की मौत हो गई. रविवार को बाघिन चमेली ने शावक को जन्म दिया था. शावक की मौत होने से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर है. पशु चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड की ओर से शावक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा. उपवन संरक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघिन चमेली के नवजात शावक की मौत की बुरी खबर सामने आई है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन चमेली ने 3 मई को एक शावक को जन्म दिया था. जन्म के बाद शावक की स्थिति नाजुक पाई गई. पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शावक को तत्काल वन्यजीव चिकित्सालय की नियो नेटल केयर यूनिट में शिफ्ट करके गहन चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई. पशु चिकित्सकों की ओर से अधिक प्रयास करने के बावजूद शावक को बचाया नहीं जा सका और उसकी अकाल मृत्यु हो गई. अभी मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. नियम अनुसार मेडिकल बोर्ड की ओर से शावक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शावक की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकेगा. शावक की मौत होने से वन विभाग और चिड़ियाघर प्रशासन को बहुत दुख हुआ है. बाघिन चमेली पशु चिकित्सकों की सतत निगरानी में है और वह स्वस्थ है. पढ़ें : अच्छी खबर : नाहरगढ़ में बाघिन चमेली ने दिया शावक को जन्म...