बिंदापुर में खौफनाक वारदात: नशे में धुत युवक ने तीसरी मंजिल से फेंका गैस सिलेंडर, युवक की मौत
दिल्ली के बिंदापुर एक्सटेंशन इलाके में बीच-बचाव करने आए 28 वर्षीय युवक को पड़ा भारी,तीसरी मंजिल सिलेंडर फेंके जाने से घायल.अस्पताल में हुई मौत
Published : November 28, 2026 at 12:28 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बिंदापुर एक्सटेंशन इलाके में पड़ोसियों के बीच चल रहे मामूली विवाद को सुलझाने की कोशिश एक 28 वर्षीय युवक के लिए जानलेवा साबित हुई. घटना में तीसरी मंजिल से सिर पर गैस सिलेंडर फेंके जाने के कारण साहिल उर्फ जोजो की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नशे में धुत मुख्य आरोपी शिवम शर्मा को हिरासत में ले लिया है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह ने बताया कि यह घटना बिंदापुर एक्सटेंशन की एक रिहायशी गली में शुक्रवार देर शाम घटी. इलाके में दो पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस और झगड़ा हो रहा था. शोर-शराबा सुनकर 28 वर्षीय साहिल उर्फ जोजो मौके पर पहुंचा. साहिल ने दोनों पक्षों को शांत कराने और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की पहल की. साहिल विवाद को शांत कराने के इरादे से ही वहां खड़ा था."
तीसरी मंजिल से फेंका गैस सिलेंडर
इसी बीच इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद आरोपी शिवम शर्मा ने आपा खो दिया.। बालकनी से सिलेंडर नीचे फेंक दिया. सिलेंडर सीधे साहिल के सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर लगा. सिलेंडर की चपेट में आते ही साहिल लहूलुहान होकर मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा. अचानक हुई इस घटना से गली में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.
अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने गंभीर रूप से घायल साहिल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, सिर में गंभीर अंदरूनी चोटें आने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्राइम व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया साथ ही आरोपी शिवम शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
साहिल के चाचा बोले- हमें न्याय चाहिए
साहिल के चाचा ने बताया कि जब उन्हें भतीजे की गंभीर हालत के बारे में फोन आया, तब वे अपने काम पर थे.अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनका भतीजा अब इस दुनिया में नहीं रहा.उन्होंने कहा, "हमें बस न्याय चाहिए." पूरा परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है और दुख में डूबा हुआ है.
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