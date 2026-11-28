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बिंदापुर में खौफनाक वारदात: नशे में धुत युवक ने तीसरी मंजिल से फेंका गैस सिलेंडर, युवक की मौत

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बिंदापुर एक्सटेंशन इलाके में पड़ोसियों के बीच चल रहे मामूली विवाद को सुलझाने की कोशिश एक 28 वर्षीय युवक के लिए जानलेवा साबित हुई. घटना में तीसरी मंजिल से सिर पर गैस सिलेंडर फेंके जाने के कारण साहिल उर्फ जोजो की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नशे में धुत मुख्य आरोपी शिवम शर्मा को हिरासत में ले लिया है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह ने बताया कि यह घटना बिंदापुर एक्सटेंशन की एक रिहायशी गली में शुक्रवार देर शाम घटी. इलाके में दो पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस और झगड़ा हो रहा था. शोर-शराबा सुनकर 28 वर्षीय साहिल उर्फ जोजो मौके पर पहुंचा. साहिल ने दोनों पक्षों को शांत कराने और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की पहल की. साहिल विवाद को शांत कराने के इरादे से ही वहां खड़ा था."