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बामणी में धूमधाम से संपन्न हुआ पवित्र गाडू उत्सव, कुबेर जी की उत्सव डोली के दर्शन को उमड़ा जन सैलाब

ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर डोली का स्वागत किया और कुबेर जी तथा मां नंदा के जयकारों से बामणी घाटी गूंज उठी.

BAMNI VILLAGE GADU FESTIVAL
बामणी गांव में पवित्र गाडू उत्सव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2026 at 2:23 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ धाम के हक-हकूकधारियों के गांव बामणी में सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक पवित्र गाडू उत्सव वैदिक मंत्रोच्चार, ढोल-दमाऊं, जागर और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच संपन्न हुआ. भगवान बदरी विशाल की बद्रीश पंचायत में विराजमान देवताओं के खजांची भगवान कुबेर जी की उत्सव डोली बदरीनाथ मंदिर से बामणी गांव पहुंची, तो पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा. ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर डोली का स्वागत किया और कुबेर जी तथा मां नंदा के जयकारों से बामणी घाटी गूंज उठी.

धूमधाम से मना पवित्र गाडू उत्सव: दोपहर में भगवान बदरी विशाल को भोग लगने के बाद कुबेर जी की उत्सव डोली को बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला गया. पारंपरिक शोभायात्रा के साथ डोली बामणी गांव पहुंची. डोली के पहुंचते ही ग्रामीणों ने ढोल-दमाऊं की थाप और जागरों के बीच भगवान कुबेर की पूजा-अर्चना की. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बने.

नंदा चौक में निभाई गई विशेष परंपरा: बामणी पहुंचने के बाद भगवान कुबेर जी की उत्सव डोली को पारंपरिक रूप से नंदा चौक ले जाया गया. यहां धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए. स्थानीय मान्यता के अनुसार इस दौरान देवी-देवताओं के अवतारी पुरुषों के माध्यम से देव-अनुभूति और आशीर्वाद की परंपरा निभाई जाती है. इसी क्रम में वर्ष के अंतिम पवित्र गाडू स्नान की परंपरा भी संपन्न हुई.

बामणी का अष्टमी गाडू बदरीनाथ क्षेत्र की पुरानी देव परंपराओं से जुड़ा है. इसे धार्मिक शुद्धिकरण तथा देव-अनुग्रह से संबंधित अनुष्ठान माना जाता है. गाडू परंपरा में देव-अवस्थिति से जुड़े अनुष्ठान और स्नान की विशेष मान्यता है.

क्या है गाडू उत्सव और क्यों है खास: गाडू केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बदरीनाथ क्षेत्र की देव परंपरा, लोकविश्वास और ग्रामीण संस्कृति के बीच जुड़ी कड़ी माना जाता है. बदरीनाथ धाम की धार्मिक व्यवस्था में भगवान कुबेर को देवताओं के खजांची और बद्रीश पंचायत के प्रमुख देवताओं में माना जाता है. इसी कारण कुबेर जी की उत्सव डोली का बामणी पहुंचना ग्रामीणों के लिए विशेष आध्यात्मिक अवसर होता है.

स्थानीय परंपरा में गाडू के दौरान देवता के अवतारी पुरुष की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. पांडुकेश्वर की गाडू परंपरा के विवरण में इसे ऐसे अनुष्ठान के रूप में बताया गया है, जिसमें चयनित व्यक्ति देव-अवस्थिति का माध्यम बनता है और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है. वर्षभर अलग-अलग अवसरों पर गाडू से जुड़े अनुष्ठान होने की परंपरा भी दर्ज है.

बामणी का गाडू विशेष रूप से नंदा अष्टमी और कुबेर जी की उत्सव डोली से जुड़ा है. इस दौरान भगवान कुबेर को बदरीनाथ मंदिर से बामणी लाकर ग्रामीणों को दर्शन कराए जाते हैं और धार्मिक विधि-विधान के बाद उन्हें पुन: बदरीनाथ मंदिर ले जाया जाता है. वर्ष 2026 में भी यही परंपरा निभाई गई.

कितने वर्षों से हो रहा है उत्सव? गाडू उत्सव की सटीक शुरुआत का प्रमाणित वर्ष उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपरा और प्रकाशित विवरण इसे सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा बताते हैं. इसलिए इसे किसी निश्चित 100, 200 या 500 वर्ष से जोड़ना प्रमाण के बिना उचित नहीं होगा. पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही इस परंपरा ने आज भी अपना मूल स्वरूप काफी हद तक बनाए रखा है. यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है.

कुबेर और मां नंदा के जयकारों से गूंजा क्षेत्र: गाडू उत्सव के दौरान बामणी में धार्मिक आस्था के साथ लोक संस्कृति का भी अद्भुत संगम दिखाई दिया. ढोल-दमाऊं की थाप, जागरों की गूंज और देव डोली के साथ उमड़े श्रद्धालुओं ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. ग्रामीणों ने भगवान कुबेर और मां नंदा से गांव, क्षेत्र और समूची बदरीनाथ घाटी की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की.

धार्मिक अनुष्ठान और पवित्र गाडू स्नान संपन्न होने के बाद भगवान कुबेर जी की उत्सव डोली को विधि-विधान के साथ पुन: बदरीनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया. डोली की विदाई के समय भी श्रद्धालु जयकारे लगाते रहे.

परंपरा के संरक्षण की मिसाल: बामणी का गाडू उत्सव इस बात का उदाहरण है कि हिमालयी गांवों में धार्मिक आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह लोकगीत, जागर, देव डोली, ढोल-दमाऊं, पारंपरिक अनुष्ठान और सामुदायिक सहभागिता के रूप में आज भी जीवित है. बदरीनाथ धाम की यात्रा और मंदिर परंपरा से जुड़े बामणी गांव के लिए यह आयोजन धार्मिक पहचान के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बना हुआ है.
हर वर्ष कुबेर जी की डोली के बामणी पहुंचने पर ग्रामीण जिस श्रद्धा के साथ इस परंपरा को निभाते हैं, उससे साफ है कि बदलते समय के बावजूद देवभूमि की सदियों पुरानी लोक आस्था और परंपराएं आज भी ग्रामीण जीवन की धड़कन बनी हुई हैं.
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