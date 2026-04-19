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जयपुर में 9 घंटे चला सैक्रल कॉर्डोमा ट्यूमर का ऑपरेशन, मरीज को मिला नया जीवन

जयपुर : जयपुर के चिकित्सा क्षेत्र से बड़ी उपलब्धि सामने आई. यहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 9 घंटे चली जटिल और दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. वरिष्ठ सर्जन डॉ. सौरभ गुप्ता ने अकेले ही सैक्रल कॉर्डोमा जैसे गंभीर ट्यूमर का एन-ब्लॉक रिसेक्शन कर न केवल एक मरीज को नई जिंदगी दी, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान बनाया.

धौलपुर के रहने वाले मरीज जितेंद्र पिछले तीन महीने से दोनों पैरों में तेज दर्द और सूजन से परेशान थे. हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया था. पहले उन्होंने स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहां से उन्हें जयपुर जाने की सलाह दी गई. जयपुर में भी उन्होंने कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन बीमारी का सही कारण समझ नहीं आ पा रहा था. इसके बाद परिजनों की सलाह पर वे डॉ. सौरभ गुप्ता के पास पहुंचे.

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दुर्लभ ट्यूमर कैंसर का प्रकार: डॉक्टर ने उनकी स्थिति को गंभीरता से समझते सीटी स्कैन कराया. इसमें पेट में एक गांठ नजर आई. इसके बाद बायोप्सी करवाई गई. इससे पता चला कि उन्हें 'सैक्रल कॉर्डोमा' नाम का दुर्लभ ट्यूमर है, जो कैंसर का एक प्रकार है. उन्होंने मरीज को साफ बताया कि इसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है.