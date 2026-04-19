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जयपुर में 9 घंटे चला सैक्रल कॉर्डोमा ट्यूमर का ऑपरेशन, मरीज को मिला नया जीवन

संवेदनशील हिस्से में ट्यूमर होने के कारण सर्जरी जटिल थी.आमतौर पर ऐसी सर्जरी डॉक्टरों की टीम करती है, लेकिन डॉ. सौरभ ने अकेले अंजाम दिया.

Sacral Chordoma Tumor Surgery in Jaipur
जयपुर में सैक्रल कॉर्डोमा ट्यूमर का ऑपरेशन करते (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 12:43 PM IST

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जयपुर : जयपुर के चिकित्सा क्षेत्र से बड़ी उपलब्धि सामने आई. यहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 9 घंटे चली जटिल और दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. वरिष्ठ सर्जन डॉ. सौरभ गुप्ता ने अकेले ही सैक्रल कॉर्डोमा जैसे गंभीर ट्यूमर का एन-ब्लॉक रिसेक्शन कर न केवल एक मरीज को नई जिंदगी दी, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान बनाया.

धौलपुर के रहने वाले मरीज जितेंद्र पिछले तीन महीने से दोनों पैरों में तेज दर्द और सूजन से परेशान थे. हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया था. पहले उन्होंने स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहां से उन्हें जयपुर जाने की सलाह दी गई. जयपुर में भी उन्होंने कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन बीमारी का सही कारण समझ नहीं आ पा रहा था. इसके बाद परिजनों की सलाह पर वे डॉ. सौरभ गुप्ता के पास पहुंचे.

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दुर्लभ ट्यूमर कैंसर का प्रकार: डॉक्टर ने उनकी स्थिति को गंभीरता से समझते सीटी स्कैन कराया. इसमें पेट में एक गांठ नजर आई. इसके बाद बायोप्सी करवाई गई. इससे पता चला कि उन्हें 'सैक्रल कॉर्डोमा' नाम का दुर्लभ ट्यूमर है, जो कैंसर का एक प्रकार है. उन्होंने मरीज को साफ बताया कि इसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है.

शरीर के संवेदनशील हिस्से में ट्यूमर: डॉ. सौरभ गुप्ता ने बताया कि सर्जरी काफी जटिल थी, क्योंकि ट्यूमर शरीर के संवेदनशील हिस्से में था. आमतौर पर ऐसी सर्जरी के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम लगती है, लेकिन उन्होंने इसे अकेले ही सफलतापूर्वक कर दिखाया. ऑपरेशन के दौरान ट्यूमर को पूरी तरह निकालने के साथ ही मरीज की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया.

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अस्पताल की बड़ी उपलब्धि: फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस सफलता को बड़ी उपलब्धि बताया है. इस तरह की सर्जरी से जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बेहतर इलाज की उम्मीद और मजबूत हुई है.

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