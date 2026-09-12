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वाराणसी में सीवर लाइन में मिले मिट्टी से भरे बोरे, मेयर का दावा- काशी को बदनाम करने की साजिश, निगम कराएगा FIR

इसे देख महापौर अशोक तिवारी भड़क गए. उन्होंने कहा, काशी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. काशी में हुए विकास के ख़िलाफ़ साज़िश रची गई है. नगर निगम की टीम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है. पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसने सीवर लाइन में मिट्टी की बोरियां डाली हैं. नगर निगम FIR कराने की तैयारी में है.

वाराणसी : भारी बारिश और सीवर ओवरफ्लो के कारण कई इलाकों और कॉलोनियों में जलजमाव हो गया. लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताई. इसी बीच शनिवार को नगर निगम की टीम सीवर सफाई करने सड़क पर उतरी. शिवाला वार्ड की मुख्य सीवर लाइन में बालू-मिट्टी की बोरियां ठूंसकर भरी हुई मिलीं.

ईटीवी भारत से महापौर अशोक तिवारी ने कहा, सीवर लाइन में बोरियों को जानबूझकर डाला गया है, ताकि काशी को बदनाम किया जा सके. बीते एक हफ्ते के रिकॉर्ड को देखें तो लगातार जलजमाव के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. ट्रोल किया जा रहा है. जानबूझकर बनारस को बदनाम करने की कोशिश की गई.

शहर में जहां सबसे ज्यादा जलजमाव की स्थिति थी वहां 20 से 30 मिनट में पानी पूरी तरीके से निकल गया था, लेकिन शिवाला क्षेत्र में पानी नहीं निकला. जिसके बाद हम लोगों ने यहां आधुनिक मशीनों के जरिए सीवर की सफाई शुरू की, तो यह तस्वीर सामने आई. उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति की आड़ में शहर को बदनाम करना यह बहुत ही छोटी मानसिकता को बताता है.

उन्होंने कहा कि अब सीसीटीवी खंगाली जाएगी और पूरे मामले की जांच करते हुए प्राथमिक दर्ज होगी. बता दें, पिछले कुछ सालों में वाराणसी में जलजमाव की समस्या कम हुई थी. बरसात का पानी बमुश्किल एक दो घंटे में ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस बार बरसात में काशी की स्थिति कुछ और हो गई और जलजमाव की स्थिति हर क्षेत्र में देखी गई.

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