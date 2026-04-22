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बस्तर में क्रिकेट का भगवान, खेल क्रांति की ओर दंतेवाड़ा, बच्चों को सचिन की बड़ी सीख

सचिन ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि बस्तर के कई स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं और बच्चे खेल नहीं पाते, तो उन्हें अपना बचपन याद आ गया. उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया और शासन-प्रशासन के सहयोग से इसमें सुधार संभव हो पाया. सचिन ने भावुक अंदाज में अपने परिवार का भी जिक्र किया.

इसके बाद सचिन ने बच्चों और स्थानीय लोगों को संबोधित किया. सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आज मैं आप लोगों से ज्यादा खुश हूं. आपसे मुझे दिल से प्यार मिला है. यह मेरे लिए एक अमूल्य अनुभव है. हमारी फाउंडेशन ने स्थानीय टीम के साथ मिलकर अच्छा काम किया है.इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन का भी दिल से धन्यवाद देता हूं.

सचिन तेंदुलकर को बच्चों ने अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की. इस दौरान सचिन ने मैदान में बच्चों के साथ कई तरह के गेम खेले.इन्हीं में से एक था रस्साकशी का खेल.इस खेल में सचिन बच्चों के साथ मिलकर उनकी हौसला अफजाई की. सचिन के लिए मैदान में हर पल खास था. बच्चों के साथ खेलते हुए सचिन भी काफी खुश नजर आए. बच्चों की हंसी और तालियों के बीच यह साफ महसूस हुआ कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का सबसे मजबूत जरिया है.

सचिन तेंदुलकर अपने प्राइवेट जेट से जगदलपुर पहुंचे. इस दौरान उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन के आला अफसरों के साथ स्थानीय बच्चे भी आए थे. सचिन तेंदुलकर ने अभिवादन स्वीकार किया.सचिन तेंदुलकर ने बस्तर में आने की वजह भी बताई. सचिन तेंदुलकर ने बताया कि 50 स्कूल मैदानों को विकसित किया जाएगा. जहां बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी. मैदान में प्रतियोगिताओं के जरिए हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा. इस पहल को मानदेशी फाउंडेशन और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है.

जगदलपुर : बस्तर से नक्सलवाद की छाया हटने के बाद अब उम्मीदों का सूरज उदय होने लगा है.इसी कड़ी में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का ऐतिहासिक दौरे किया. ऐसा पहली बार है जब 'क्रिकेट के भगवान' अपने परिवार के साथ इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे.

हमारे फाउंडेशन की कप्तान पत्नी अंजलि हैं, बेटी सारा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, जबकि बेटे अर्जुन अपने क्रिकेट कमिटमेंट के कारण यहां नहीं आ पाए.लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वो सारी सुविधा उन बच्चों तक पहुंचा पाएं जिनके वो हकदार हैं.मैं सिर्फ बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि जो मौका आप लोगों को मिल रहा है उसे हाथ से जाने मत दीजिए.किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए लगातार प्रैक्टिस की जरुरत होती है. प्रैक्टिस से ही हम उस काम में निपुण होते हैं.इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी जिस काम को करें चाहे वो पढ़ाई हो या फिर खेल उसमें लगन के साथ अपनी ताकत झोकिएं- सचिन तेंदुलकर,पूर्व क्रिकेटर

बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन

24 अप्रैल को सचिन का जन्मदिन है. लेकिन उन्होंने छिंदनार में बच्चों के बीच ही केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया. आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर का ये दौरा दंतेवाड़ा की छवि को 'नक्सल प्रभावित' क्षेत्र से बदलकर एक 'स्पोर्ट्स हब' के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.सचिन ने अपने दौरे के दौरान तीन इवेंट में हिस्सा लिया.

स्थान इवेंट छिंदनार मल्टी-स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन और बच्चों से संवाद पनेड़ा नए क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण जावंगा गीदम एजुकेशन सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ मुलाकात

मल्टी-स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन

सचिन ने दंतेवाड़ा के छिंदनार गांव में एक आधुनिक मल्टी-स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया. इस मैदान को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेशी फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है.

मैदान कप की शुरुआत

इस पहल के तहत बस्तर क्षेत्र में लगभग 50 स्कूल खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे 5,000 से अधिक आदिवासी बच्चों को लाभ मिलेगा.

बच्चों के साथ संवाद

सचिन ने स्थानीय आदिवासी बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और उन्हें खेल के प्रति प्रेरित किया. उन्होंने गीदम और जावंगा में छात्रों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव भी साझा किए.

कभी नक्सल हिंसा के लिए मशहूर था दंतेवाड़ा

आपको बता दें कि दंतेवाड़ा कभी माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था. इसी धरती पर कभी 76 सुरक्षाकर्मी देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए थे.लेकिन आज यहां बदलाव का दौर है. जिला प्रशासन के एक अधिकारी के मुताबिक ये पहल "बचपन को पुनः प्राप्त करने" और खेल के माध्यम से युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने का प्रयास करती है. इस साल 30 मार्च को छत्तीसगढ़ को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त घोषित किया गया था.

खेल मैदानों में लाई गईं सुविधा

अधिकारी ने कहा कि मैदान कप पहल के तहत, कम लागत वाले मॉडल और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करके हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और पोर्टा केबिन संस्थानों सहित सरकारी स्कूलों में पहले चरण में 50 खेल के मैदान विकसित करने का लक्ष्य था. इन खेल मैदानों में रनिंग ट्रैक, शॉट पुट, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, लंबी कूद और दीवार चढ़ाई सहित 13 खेल विधाओं के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक खेल का मैदान स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके 4 लाख रुपये से कम की लागत पर विकसित किया गया है. तेंदुलकर जैसी प्रतिष्ठित शख्सियतों को शामिल करने का उद्देश्य बच्चों को प्रेरित करना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था.खेल के मैदानों की चारदीवारी को स्थानीय बच्चों ने अपनी पेंटिंग से सजाया है.

सचिन तेंदुलकर बस्तर में ला रहे खेल क्रांति, फाउंडेशन बना रहा 50 मैदान, स्कूली बच्चों के साथ खेला रस्साकशी का गेम

सचिन तेंदुलकर का इंतजार, बच्चों के साथ मनाएंगे जन्मदिन, छिंदनार के बच्चे उत्साहित

सचिन तेंदुलकर हैं मड्डाराम के फैन, दंतेवाड़ा में मास्टर ब्लास्टर आदिवासी बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट