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सचिन तेंदुलकर की फैमिली ने छत्तीसगढ़ में बच्चों को खिलाया खाना, बम्हनी गांव के फुलवारी आने की ये रही खास वजह

सचिन की फैमिली बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर आने वाली है, इसकी बहुत कम लोगों को सूचना थी.

ANJALI TENDULKAR AND SARA TENDULKAR
सचिन तेंदुलकर की फैमिली पहुंची छत्तीसगढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 10:32 PM IST

5 Min Read
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बिलासपुर: बीते दिनों सचिन तेंदुलकर की पत्नी डॉ अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर पहुंचे. सचिन के परिवार ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के बम्हनी गांव का दौरा किया. डॉ अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर के साथ बहू सानिया भी साथ थीं. तीनों ने दूर दराज के बम्हनी गांव के फुलवारी और गनियारी गांव के जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र का दौरा किया.

सचिन तेंदुलकर की फैमिली का सरप्राइज दौरा

बिलासपुर जिला मुख्यालय से करीब 85 किमी की दूरी पर बम्हनी और गनियारी गांव पड़ता है. इन दोनों गांवों के पास ही अचानकमार टाइगर रिजर्व का एरिया भी है. दुर्गम इलाका होने के चलते यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है. इन मुश्किल भरे रास्तों का सफर तय कर सचिन का परिवार बम्हनी गांव के फुलवारी केंद्र पहुंचा. फुलवारी केंद्र में परिवार ने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर खाना खिलाया और उनको दुलार किया. इसके बाद सचिन की फैमिली गनियारी गांव के जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र पहुंची. यहां इलाज कराने के लिए दूर-दूर से आए परिवार वालों से डॉ अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर ने मुलाकात की. इलाज के लिए आए परिवार वालों से उनके बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की. ये भी जाना का यहां बच्चों को कैसा इलाज और देखभाल मिलता है.

सचिन तेंदुलकर की फैमिली का छत्तीसगढ़ दौरा (ETV BHARAT)

दौरे की नहीं थी सबको खबर

सचिन की फैमिली बिलासपुर दौरे पर आने वाली है, इसकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी. जैसे परिवार के लोग बिलासपुर पहुंचे उनको एक निजी होटल में रुकवाया गया. यहां थोड़ी देकर रुकने के बाद परिवार के तीनों लोग फुलवारी और गनियारी जन स्वास्थ्य केंद्र में आए बच्चों और उनके परिवार वालों से मिलने पहुंच गए. सचिन के परिवार को अपने सामने देखकर बच्चों के परिजन काफी खुश हुए.

डिंडौरी के संतोष ठाकुर से की डॉ अंजलि तेंदुलकर ने बात

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से अपने बच्चे का इलाज कराने आए संतोष ठाकुर ने कहा, ''हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमसे मिलने के लिए सचिन तेंदुलकर की पत्नी और बहू आई हुईं हैं. बड़ी ममता के साथ उन्होने हमारे बच्चे का हाल चाल लिया. उनके परिवार का भाव देखकर हमें बहुत खुशी हुई. हम जिस जन स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर आए हैं, यहां बच्चों का बहुत अच्छा इलाज होता है.''

जानिए क्यों पहुंचा सचिन का परिवार बम्हनी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भाष्कर परमानंद कहते हैं, '' सचिन तेंदुलकर के परिवार के लोग सचिन तेंदुलकर के नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं. ये फांउडेशन हमारे फुलवारी प्रोग्राम को फाइनेंसियली सपोर्ट करता है. हम जो स्वास्थ्य सेवा चलाते हैं, उस काम को देखने के लिए सचिन तेंदुलकर का परिवार यहां पहुंचा था. परिवार के सभी लोगों ने फुलवारी सेंटर को देखा. सेंटर में होने वाले काम काज की जानकारी भी ली. परिवार के लोगों ने बच्चों को यहां खाना खिलाया और उनको खिलौने भी दिए. बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर आए थे. काफी समय उन लोगों ने बच्चों के साथ यहां बिताया. उन लोगों ने ये जाना कि हम कैसे यहां पर काम करते हैं, बच्चों को कैसे यहां पर रखा जाता है.

जन स्वास्थ्य सहयोग द्वारा यहां पर कार्यकम बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है. डॉ अंजली तेंदुलकर स्वयं भी डॉक्टर हैं उन्होने सभी बच्चों की सेहत को लेकर काफी कुछ सवाल किया और सुझाव भी दिए. उनके सुझावों से हमें काफी कुछ फायदा मिलेगा. हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उनका फाउंडेशन हमें आर्थिक तौर पर मदद भी प्रदान करता है. हमारे काम को देखकर सभी लोग काफी खुश हुए, हमें एप्रिसिएट भी किया: भाष्कर परमानंद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी

सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों पर करते हैं मदद

फुलवारी प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि सचिन तेंदुलकर का फाउंडेशन और उनका परिवार सामाजिक सरोकार के मुद्दों से जुड़ा है. उनका फाउंडेशन ग्रामिण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर काम कर रहा है. छत्तीसगढ़ के मुंगेली, खासकर बम्हनी और गनियारी गांव में फुलवारी प्रोजेक्ट पर उनकी खास दिलचस्पी है. उसी की जमीनी हकीकत देखने के लिए वो यहां आए थे.

एक झलक पाने की चाह लिए पहुंचे लोग

बम्हनी और गनियारी गांव में जैसे ही सचिन तेंदुलकर के परिवार की आने की खबर फैली. बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के पहुंच गए. परिवार ने लोगों ने काफी वक्त बच्चों के साथ बिताया और उनकी जरूरतों के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की.

सचिन तेंदुलकर का परिवार पहुंचा अचानकमार टाइगर रिजर्व के बम्हनी गांव, बैगा परिवार से की मुलाकात

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