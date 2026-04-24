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सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन, बेटे अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए दी शुभकामना, सीएम साय ने भी दीर्घायु की कामना की

भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपना जन्मदिन मना रहे हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर देश भर से शुभकामनाओं का दौर जारी है.

sachin tendulkar birthday celebration
सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 1:37 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : सचिन तेंदुलकर आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं.लेकिन छत्तीसगढ़ में सचिन ने दो दिन पहले ही आदिवासी बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया. ये जन्मदिन सचिन तेंदुलकर के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी खास है.क्योंकि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और माणदेशी फाउंडेशन ने साथ मिलकर बस्तर के उन इलाकों तक खेल सुविधा पहुंचाने का बीड़ा उठाया है,जहां पहले कभी नक्सली धमक के कारण आम आदमी जाने से भी घबराता था.सचिन और उनके पूरे परिवार ने सिर्फ एक दो गांव नहीं बल्कि 50 दुर्गम इलाकों को खेलों का मक्का बनाने का सपना देखा है.इसके लिए गांवों में खेल सुविधाएं सचिन ने मुहैया करवाई हैं. सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहली बार छत्तीसगढ़ के उस इलाके में गए जहां पर विकास की बात सोची नहीं जा सकती थी.लेकिन सचिन का मानना था कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए उन इलाकों तक सुविधा पहुंचानी होगी,जहां के बच्चे खेल का सपना तो देखते हैं,लेकिन परिस्तिथियों के कारण सपने पूरे नहीं हो पाते.

सचिन तेंदुलकर ने बच्चों के बीच मनाया जन्मदिन

दंतेवाड़ा के अपने दौरे में सचिन तेंदुलकर ने 22 अप्रैल को छिंदनार में आदिवासी बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया. सचिन ने जन्मदिन के साथ वहां पर मौजूद सभी बच्चों को कई तरह की सीख दी,ताकि वो अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों से ना घबराते हुए आगे बढ़ सके. सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उनका खेलों के प्रति खास लगाव है,वो नहीं चाहते कि कोई भी बचपन बिना खेल के आगे बढ़े. इसलिए उन्होंने बस्तर जैसे क्षेत्र को खेलों के विकास के लिए चुना.

sachin tendulkar birthday celebration
छिंदनार में बच्चों के बीच मनाया था बर्थ डे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सचिन ने बच्चों से कहा कि सुविधाएं मिलना एक अलग बात होती है,लेकिन सुविधाओं का फायदा उठाकर आगे निकलना एक अलग बात है.सचिन ने अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि बस्तर के कई गांवों में खेलने की सुविधा नहीं है तो उन्हें अपना बचपन याद आ गया.सचिन ने कहा कि उन्होंने अपने संघर्षों को याद करते हुए बस्तर में खेल के लिए मैदान बनाने की तैयारी की.सचिन ने जन्मदिन मनाने के साथ बच्चों से कहा कि जो मौका उन्हें मिल रहा है वो उसे हाथ से जाने ना दें.

सचिन के जन्मदिन पर शुभकामनाएं

सचिन तेंदुलकर के 43वें जन्मदिवस पर देश भर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही है. सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जो कि अभी आईपीएल में व्यस्त हैं,उन्होंने भी अपने पिता को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी. सचिन के बेटे अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता को शुभकामनाएं दी और उन्हें पेस्ट्री दिखाते हुए खाने की अपील की.

विष्णुदेव साय,सीएम छग

भारतीय क्रिकेट के गौरव और महान बल्लेबाज़, भारत रत्न से सम्मानित श्री सचिन तेंदुलकर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपका बस्तर जैसे क्षेत्रों में खेल और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण, देश में खेल संस्कृति को सशक्त करने और युवाओं को नए अवसर देने की दिशा में एक सार्थक पहल है.प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर यशस्वी जीवन की कामना करता हूं.

धरमलाल कौशिक,विधायक बीजेपी

क्रिकेट जगत में अनेक कीर्तिमान रचने वाले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, पूर्व सांसद एवं भारत रत्न पुरुस्कार से सम्मानित श्री सचिन तेंदुलकर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मां महामाया से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं.

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