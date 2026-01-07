नए साल पर सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा, कांग्रेस को मजबूत करने पर फोकस
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार को रायपुर पहुंच रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 7, 2026 at 7:19 PM IST
रायपुर: साल 2026 की राजनीति को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन को मजबूती देने की कोशिश तेज कर दी है. इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार को रायपुर पहुंच रहे हैं. साल 2026 में यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा माना जा रहा है, जिसे कांग्रेस की आगामी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है.
पीसीसी और जिलाध्यक्षों की लेंगे मीटिंग
सचिन पायलट के दौरे को लेकर कांग्रेस में उत्साह है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रभारी सचिन पायलट रायपुर प्रवास के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पीएससी की बैठक लेंगे. इसके साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्षों की भी बैठक होगी. इन बैठकों में संगठन की मजबूती, जमीनी हालात और आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति पर गहन चर्चा की जाएगी.
मनरेगा बना सियासी हथियार, 45 दिन के कार्यक्रम पर मंथन
कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर 45 दिनों का एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है. इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन और सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति को लेकर प्रभारी सचिन पायलट के साथ विस्तृत चर्चा होगी. पार्टी आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घेराबंदी की तैयारी में है.
संगठन में नई धार, नियुक्ति और जिम्मेदारियों पर भी नजर
धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन है, जिसमें समय-समय पर नई नियुक्तियां होती रहती हैं और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं. प्रभारी की इस बैठक के जरिए संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने, जिलों में सक्रियता बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की दिशा तय करने पर खास फोकस रहेगा.
सचिन पायलट के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है. सचिन पायलट का साल 2026 में यह पहला दौरा है. इस दौरे के जरिए राज्य में कांग्रेस संगठन को और मजबूती देने की तैयारी की जाएगी.