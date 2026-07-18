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सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सचिन पायलट ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले- केंद्र सरकार आंदोलन दबाने का प्रयास कर रही

जयपुर/ टोंक: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस मामले में मोदी सरकार को 'कायर' करार दिया है. पायलट ने शनिवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में कहा कि देश में आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, चिंता और आक्रोश है. इससे पहले टोंक में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार सभी नागरिकों को है, लेकिन सरकार आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रही है. पेपर लीक मामले की जांच को लेकर भी सरकार का रुख समझ से परे है. इधर, सहकारी समिति घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग पर चाकसू में 9 दिन से चल रहा धरना शनिवार को समाप्त हो गया.

'सरकार को संवाद करना चाहिए था': पायलट ने कहा कि सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे. सही मायने में सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था. केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टे आंदोलन को दबाना चाहती है. राहुल गांधी ने शुक्रवार को देहरादून में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित किया था. कांग्रेस पूरे देश में छात्रों की आवाज उठा रही है. उन्होंने कहा कि आज युवाओं का विश्वास टूट गया है, सपने टूट गए हैं. नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. यह वह सरकार है जो न संवाद करती है, न अपनी गलती मानती है. संसद में कोई जवाब नहीं देती और जो आंदोलन करता है उसकी आवाज दबा देती है. विपक्ष के लोग आंदोलन करते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं.

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राजस्थान में सरकार पूरी तरह फेल: पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान में आज शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल है. गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है. मानसून सत्र में हम पूरी ताकत के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें.

प्रतिशोध की भावना से हुए तबादले: सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री का रवैया ठीक नहीं है. ट्रांसफर-पोस्टिंग में प्रतिशोध की भावना से काम किया गया है. लोगों को टारगेट करके जिलों से बाहर भेजा गया है. हाईकोर्ट की फटकार पड़ रही है लेकिन सरकारी स्कूलों की मरम्मत नहीं कराई जा रही है.