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सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सचिन पायलट ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले- केंद्र सरकार आंदोलन दबाने का प्रयास कर रही

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में सरकार शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल है.

Sachin Pilot on Sonam Wangchuk
कार्यकर्ताओं के बीच सचिन पायलट (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 1:22 PM IST

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जयपुर/ टोंक: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस मामले में मोदी सरकार को 'कायर' करार दिया है. पायलट ने शनिवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में कहा कि देश में आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, चिंता और आक्रोश है. इससे पहले टोंक में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार सभी नागरिकों को है, लेकिन सरकार आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रही है. पेपर लीक मामले की जांच को लेकर भी सरकार का रुख समझ से परे है. इधर, सहकारी समिति घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग पर चाकसू में 9 दिन से चल रहा धरना शनिवार को समाप्त हो गया.

'सरकार को संवाद करना चाहिए था': पायलट ने कहा कि सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे. सही मायने में सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था. केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टे आंदोलन को दबाना चाहती है. राहुल गांधी ने शुक्रवार को देहरादून में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित किया था. कांग्रेस पूरे देश में छात्रों की आवाज उठा रही है. उन्होंने कहा कि आज युवाओं का विश्वास टूट गया है, सपने टूट गए हैं. नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. यह वह सरकार है जो न संवाद करती है, न अपनी गलती मानती है. संसद में कोई जवाब नहीं देती और जो आंदोलन करता है उसकी आवाज दबा देती है. विपक्ष के लोग आंदोलन करते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं.

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राजस्थान में सरकार पूरी तरह फेल: पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान में आज शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल है. गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है. मानसून सत्र में हम पूरी ताकत के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें.

प्रतिशोध की भावना से हुए तबादले: सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री का रवैया ठीक नहीं है. ट्रांसफर-पोस्टिंग में प्रतिशोध की भावना से काम किया गया है. लोगों को टारगेट करके जिलों से बाहर भेजा गया है. हाईकोर्ट की फटकार पड़ रही है लेकिन सरकारी स्कूलों की मरम्मत नहीं कराई जा रही है.

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टोंक में बोले पायलट—सरकार का रवैया दमनकारी: इससे पहले टोंक सर्किट हाउस में अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि आज पूरे देश, खासकर युवाओं में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर गुस्सा है. सरकार जनभावनाओं को समझने के बजाय दमनकारी रवैया अपना रही है. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है. केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और जनता की न्यायपूर्ण मांगों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए. कांग्रेस हमेशा युवाओं और देश की जनता की न्यायसंगत मांगों के साथ खड़ी रहेगी. इससे पहले सचिन पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में कलेक्टर टीना डाबी और एसपी रोशन मीणा सहित अन्य जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में बिजली, पेयजल और निर्माणाधीन सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. उन्होंने अधिकारियों को आमजन को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने, बिजली आपूर्ति में सुधार करने तथा विकास कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए. राज्य के राजनीतिक हालात पर पायलट ने कहा कि सरकार स्थानीय निकाय चुनाव इसलिए टाल रही है, क्योंकि उसे हार का डर सता रहा है.

चाकसू में सहकारी समिति के खिलाफ धरना
चाकसू में धरने को संबोधित करते पायलट (ETV Bharat Chaksu)

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चाकसू में पायलट के हस्तक्षेप से 9 दिन बाद टूटा अनशन: सहकारी समिति घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग पर 9 दिन से चल रहा धरना शनिवार को समाप्त हो गया. पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के हस्तक्षेप के बाद पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा.सोलंकी 10 जुलाई से अम्बेडकर सर्किल पर पीड़ित परिवारों की जमा पूंजी वापस कराने की मांग पर अड़े थे. पायलट शनिवार को मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ितों से बात की और अधिकारियों से मामले का निपटारा कराने की बात कही. अधिकारियों ने तीन माह में निस्तारण का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन तोड़ा गया.पायलट ने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं, लोगों के हक की लड़ाई है. उन्होंने लोगों को लालच देकर ठगी करने वाली सोसायटियों से सावधान रहने की सलाह दी. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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