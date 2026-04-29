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पायलट को भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा था 'बहुरुपिया', अब अजमेर में भड़के सचिन समर्थक, किया विरोध प्रदर्शन

अजमेर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थकों ने कहा कि भाजपा प्रदेश प्रभारी को अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगनी चाहिए.

Protest Against BJP State Incharge
अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर प्रदर्शन करते पायलट समर्थक (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 5:03 PM IST

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अजमेर: राजस्थान में भाजपा के प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल की कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है. अजमेर में पायलट समर्थकों ने अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पायलट समर्थकों ने गांधी भवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया. खास बात यह रही कि विरोध प्रदर्शन में गहलोत गुट के नेता और कार्यकर्ता नदारद रहे.

जैन ने कहा कि भाजपा प्रभारी राधा मोहन ने सचिन पायलट के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है. उनकी इस हरकत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है. जैन ने कहा कि बीजेपी प्रभारी को माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने माफी नहीं मांगी तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रभारी और बीजेपी के नेताओं को हिदायत है कि हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. राधामोहन दास ने टोंक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सभा के दौरान सचिन पायलट को 'बहुरुपिया' कहा था.

पायलट समर्थकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:टोंक में भाजपा राजस्थान प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को ‘बहरूपिया’ कहा.

जनसभा की विफलता को ढांकने के लिए लगाए आरोप: पायलट समर्थक और अजमेर उत्तर से तीन बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सचिन पायलट कम उम्र में ही सांसद बने थे. पायलट अजमेर से भी सांसद रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, पीसीसी चीफ के बाद डिप्टी सीएम भी रहे हैं. जैन ने आरोप लगाया​ कि पायलट पर भाजपा प्रभारी ने इसलिए आरोप लगाए कि टोंक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सभा में कम लोग ही जुटे थे. जनसभा की विफलता को ढांकने और लोगों का ध्यान डायवर्ट करने के लिए उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ टिप्पणी की है. बीजेपी को राधा मोहन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें सार्वजनिक रूप से पायलट से माफी मांगनी चाहिए.

गांधी भवन चौराहे पर प्रदर्शन: पायलट समर्थक बुधवार को गांधी भवन चौराहे पर एकत्रित हुए. उन्होंने बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. राधामोहन दास ने टोंक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सभा के दौरान सचिन पायलट को 'बहुरुपिया' कहा था.

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