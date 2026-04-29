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पायलट को भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा था 'बहुरुपिया', अब अजमेर में भड़के सचिन समर्थक, किया विरोध प्रदर्शन

अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर प्रदर्शन करते पायलट समर्थक ( ETV Bharat Ajmer )