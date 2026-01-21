ETV Bharat / state

सचिन पायलट बोले, 'अविमुक्तेश्वरानंद बीजेपी की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं, इसलिए किया जा रहा जलील'

सचिन पायलट ने कहा कि सरकार पुराने मामलों को खंगाल रही है, लेकिन अपने कार्यकाल में हो रहे मामलों की जांच नहीं कर रही है.

मीडिया से बात करते सचिन पायलट (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 4:35 PM IST

टोंक: पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने बुधवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए जलील किया जा रहा है कि वे बीजेपी की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं हैं. पायलट टोंक में एसआईआर के मुद्दे पर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व आ रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए थे.

सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए 2018-19 में हुई राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट की हेराफेरी मामले पर कहा कि जो भी जांच में दोषी पाए जाएं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में 2 साल बाद कार्रवाई क्यों कर रही है. इसे लेकर संदेह पैदा होता है. अगर कोई विशेष बिन्दु है, तो उसका खुलासा किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नाक के नीचे जो खबरे मीडिया में आ रही हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए. क्योंकि जो गलत है, वह गलत है.

पायलट ने एसआईआर मामले पर दिया बयान, देखें वीडियो (ETV Bharat Tonk)

पढ़ें: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से टकराव पर भाजपा ने काटी कन्नी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिश्नोई बने अनजान

एक सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के सवाल पर कहा कि शंकराचार्य के साथ जो हुआ, वह बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन सरकार चुप है. जो लोग हिन्दू धर्म के संरक्षक हैं, साधु महात्मा हैं, उन्हीं शंकाराचार्य को जलील करते हैं, क्योंकि वे उनकी राजनीतिक सोच से सहमत नहीं हैं, तो मजा चखाने लगते हैं.

पढ़ें: शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने औरंगजेब मुद्दे को बताया राजनीतिक, जयपुर और कुंभ को लेकर दिया बड़ा बयान

पायलट ने SIR के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कहा कि वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन से पहले जानबूझकर राजनीतिक दुर्भावना से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्षता से इस कार्यवाही को अंजाम दे. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. हो यह रहा है कि फार्म नंबर 7 जमा करवाकर वाजिब मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. प्रसाशन जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है. कांग्रेस इसका विरोध करेगी. इस दौरान पायलट ने महानरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर कहा कि सरकार यह गलत कर रही है. कांग्रेस देशभर में इसका विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के इशारों पर चलने वाली सरकार है.

