अंता उपचुनाव: सचिन पायलट ने प्रमोद जैन भाया के समर्थन में निकाला रोड शो, कहा-भाजपा में अंतर्कलह
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि अंता उपचुनाव से जो संदेश जाएगा, उसे पूरा देश जानना चाहता है.
Published : November 5, 2025 at 6:52 PM IST
बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम एवं आईसीसी के महासचिव सचिन पायलट बुधवार को अंता पहुंचे और रोड शो निकालकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में मतदान करने की अपील की. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा ने 2 साल में यहां कुछ नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा में अंतर्कलह है, जो सबके सामने है.
सीसवाली में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि यहां का विकास कांग्रेस शासन में हुआ है. भाजपा ने 2 साल में कुछ नहीं किया. भाजपा पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में अंदरूनी कलह चल रहा है, वो सबके सामने है. कोई खुश है, तो कोई नाखुश. कोई रूठ रहा है, कोई आ नहीं रहा, तो किसी को बुलाया नहीं जा रहा. भजनलाल जी भी बेमन से यहां आ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से जो संदेश जाएगा, वो संदेश पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग मर रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री बिहार गए थे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखा हुआ है. इस देश का प्रधानमंत्री जिस भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, आप सोचो कि उस पार्टी के नेता सत्ता हासिल करने के लिए क्या-क्या नहीं कर सकते.
पायलट का रोड शो एनटीपीसी तिराहे से शुरू हुआ. इसके बाद कोटा बारां मार्ग, सीएडी सर्किल, पीडब्ल्यूडी तिराहा से अस्पताल मार्ग से निकला. बाद में पायलट का काफिला रातड़िया, बालाखेड़ा, बालदड़ा तिराहा, बड़गांव तिराहा, पाटोन्दा तिराहा, उदपुरिया से होते हुए सीसवाली पहुंचा. रोड शो के दौरान पायलट आमजन से हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे. इस दौरान पायलट के साथ में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया, विधायक अशोक चांदना सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे.