नक्सलवाद के कारण कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर : सचिन पायलट

इस दौरान कांग्रेस महामंत्री सचिन पायलट ने कहा कि 1952 से निर्वाचन आयोग SIR के नाम से प्रकिया कर रहा है. आज से पहले इस मामले को लेकर किसी नाम, नागरिक और किसी पार्टी को किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी. क्योंकि संविधान में विदित है कि वोटर लिस्ट बनाना, नाम जोड़ना, नाम काटना और चुनाव को निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराना निर्वाचन आयोग के अधीन है. लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसे देखकर अब निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठे हैं.

नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी एक पूरी जनरेशन खो दी है, तो कांग्रेस कैसे उसका समर्थन कर सकती है. जो भी करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि देश सबसे ऊपर है, राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है, दल विचारधारा नेता बाद में है पहले राष्ट्र है - सचिन पायलट,प्रदेश प्रभारी छग

नक्सली हिड़मा के मारे जाने और कांग्रेस के समर्थन पर सचिन पायलेट ने कहा कि हमारे नेताओं ने जान गवाना सहीं समझा, लेकिन आतंकवाद के सामने अपना सिर नहीं झुकाया. नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद से टक्कर लेना, मुकाबला करना और जीत हासिल करना कांग्रेस पार्टी ने हमेशा करके दिखाया है. आज भी कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है और राष्ट्रहित के खिलाफ काम करता है कानून का उल्लंघन करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

बस्तर : भारत समेत छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं. गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलेट बस्तर पहुंचे. सचिन पायलेट के साथ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी थे.सचिन पायलट ने इस दौरान कांग्रेस नेताओं के नक्सलवाद को समर्थन करने वाले आरोपों पर कहा कि जिस पार्टी की पूरी जेनरेशन नक्सलवाद के कारण समाप्त हुई,वो भला कैसे इसका समर्थन कर सकती है.

सचिन पायलट ने आरोप लगाए कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि लाखों लोगों के नाम काटे गए वोटों की चोरी की गई. इसकी जानकारी प्रमाण के साथ राहुल गांधी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है. लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक इस मामले में जांच कराने तक कि जहमत नहीं उठाई. निर्वाचन आयोग न वोटर लिस्ट देती है और न ही आरोपों की जांच कराती है. सवाल निर्वाचन आयोग से किया जाता है लेकिन जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं.

पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए बाहर निकाले

सचिन पायलट ने कहा कि वोटिंग के वीडियो 45 दिन के बाद स्वतः नष्ट करने का कार्य यह दर्शाता है कि उनकी निष्पक्षता संदेह के दायरे में खड़ी है. हम चाहते हैं कि यदि कोई 18 साल का है,वोट देने का अधिकार रखता है और भारत का नागरिक है तो हम उसे किसी भी तरीके से वंचित नहीं करे. जो देश का नागरिक नहीं है और अवैध तरीके से वोट डालना चाहता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. हम नहीं चाहते कि भारत के अंदर कोई भी घुसपैठिया आए. लेकिन सवाल यह है कि पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है, इसका आंकड़ा जारी करें.





कई राज्यों में BLO कर रहे आत्महत्या

सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ या देश के किसी कोने में जो गरीब है, निर्धन है, असहाय है , अशिक्षित है वो घुसपैठिए हैं क्या? आज धान की फसल लगाकर पेट भर रहे हैं, उनके पास इतना समय है क्या कि वो दुनियाभर से दस्तावेज इकट्ठा करें, फिर जाकर झगड़ा करें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है. अनेक राज्यों में BLO आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा क्या उन पर मानसिक शोषण किया जा रहा है. ऐसा क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वे निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं. BLO कौन होता है इससे ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता था. क्योंकि भरोसा था कि निर्वाचन आयोग ईमानदारी से अपना काम कर रहा है. वह सरकारी तंत्र है उसकी किसी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है. लेकिन दुर्भाग्यवश वह विश्वास अब कम हो रहा है.

कांग्रेस ने यह अभियान चलाया है कि जिन-जिन राज्यों में इस प्रकार के SIR हो रहे हैं,वहां अलग-अलग जगहों में जाकर लोगों को जागरूक और सचेत करें. चुनाव पाकिस्तान , बांग्लादेश, चीन और रूस में भी होते हैं. लेकिन भारत में जो निर्वाचन हो रहा है उस पर यदि संदेह हो रहा है तो यह भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है - सचिन पायलट,प्रदेश प्रभारी छग

पूर्व विधायक का ही नाम गायब

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र के भरतपुर विधानसभा के विधायक रहे गुलाब सिंह कमरो ने 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है. उनके गांव का नाम सारही है. जब SIR के लिए संबंधित अधिकारी गांव पहुंचे,तब उन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया. अगले दिन BLO ने बताया कि उनका नाम इस गांव में शामिल नही है. जानकारी जुटाने पर पता चला कि उनका नाम किसी अन्य गांव में त्रुटि पूर्ण चला गया है और इनका नाम गायब कर दिया गया है. यदि ऐसा कार्य विधायकों के साथ हुआ है तो आम नागरिक, गरीब और आदिवासियों के साथ क्या-क्या नहीं हो सकता है.





