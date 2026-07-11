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आगरा में सचिन पायलट बोले- राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पीएम दें जवाब, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो जांच

सचिन पायलट ने कहा, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा. ये एक बार की चोरी नहीं, बल्कि बार-बार डाके का मामला है.

आगरा में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
आगरा में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 7:49 PM IST

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आगरा : राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट शनिवार दोपहर आगरा पहुंचे. उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा. सचिन पायलट ने कहा, जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है. जमीन घोटाले से लेकर राम मंदिर निर्माण तक में खेला हुआ है. जो लोग विपक्ष पर मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे उन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था से धोखा किया है.

सचिन पायलट ने कहा, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा. ये सब ऊपर बैठे लोग कर रहे हैं. ये एक बार की चोरी नहीं, बल्कि बार-बार डाके का मामला है. हमारी मांग है कि तत्काल मंदिर कमेटी को बर्खास्त कर सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए. जब तक जांच पूरी न हो कमेटी को बर्खास्त रखा जाए. अजब हाल है सरकार का.

सचिन पायलट ने राम मंदिर चंदा चोरी पर सरकार को घेरा. (Video Credit; ETV Bharat)

सचिन पायलट ने कहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी आस्था के नाम पर धोखा और लूट है जो एक बड़े घोटाले का संकेत है. चढ़ावे में चोरी किसने की, जो लोग उस रखरखाव के जिम्मेदार थे. वो इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं. मगर, उन्हें ही बचाया जा रहा है. चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिश हो रही है. इतना ही नहीं, दोनों के नाम एफआईआर में नहीं हैं. ये तो एक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, मैं दूसरे ट्रस्ट की बात कर रहा हूं.

मुद्दा ठंडा करने का इंतजार : सचिन पायलट ने कहा, नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट में एक रुपए का लेनदेन नहीं हुआ. उस ट्रस्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए. ट्रस्ट में गड़बड़ी दिखाकर आरोप लगाए. ईडी की जांच कराई. पूछताछ हुई. मगर, इस ट्रस्ट में गबन कर गए हैं. सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है. एसआईटी के बजाए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराई जाए.

पूरे प्रकरण में निचले स्तर के लोगों का नाम सामने लाकर इस मुद्दे को ठंडा करने का इंतजार हो रहा है. जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, क्या गारंटी है उन्होंने निर्माण में गबन नहीं किया होगा. इसलिए, यह ट्रस्ट बर्खास्त होना चाहिए. इसमें किसके सरंक्षण में कितनी बड़ी चोरी हुई. इसका पूरी हकीकत सामने आनी चाहिए.

चंदा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया : सचिन पायलट ने कहा, अगर ये ट्रस्ट मनमोहन सिंह ने बनाई होती तो सब जानते हैं कि क्या हाल होता? सब जानते हैं कि चंपत राय की नियुक्ति किसने की? अनिल मिश्रा को कौन लाया था? अब इनको बचाने की तैयारी है. इसलिए एफआईआर में इनका नाम तक नहीं है. जिन लोगों ने ट्रस्ट की भूमिका रखी थी, लोगों का चयन किया था उनका नाम भी सामने आना चाहिए.

अब इस कथित घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका नाम भी सामने आना चाहिए. अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अब उन्हें बचाने के लिए सम्मानजनक तरीके से उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया. हर देश के वही श्रद्धालु अब यह जानना चाहते हैं कि उनके दिया गया चंदा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया? यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात है.

प्रेसवार्ता का पोस्टर बना चर्चा का विषय : पूर्व डिप्टी सीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रेसवार्ता का बैनर चर्चा का विषय बन गया है. पोस्टर में लिखा है कि चंदा चोर, गददी छोड. इसके साथ ही एक ओर राम मंदिर का फोटो है तो दूसरी ओर पीएम मोदी की अंगुली पकड़ कर भगवान राम चल रहे हैं. इस बारे में कांग्रेसियों का कहना है कि जो दावा करते हैं कि राम को लेकर आए हैं. उन्होंने ही राम मंदिर से चंदा और चढावा चोरी किया है.

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सचिन पायलट ने सरकार पर साधा निशाना
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