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आगरा में सचिन पायलट बोले- राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पीएम दें जवाब, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो जांच

आगरा में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट शनिवार दोपहर आगरा पहुंचे. उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा. सचिन पायलट ने कहा, जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है. जमीन घोटाले से लेकर राम मंदिर निर्माण तक में खेला हुआ है. जो लोग विपक्ष पर मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे उन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था से धोखा किया है. सचिन पायलट ने कहा, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा. ये सब ऊपर बैठे लोग कर रहे हैं. ये एक बार की चोरी नहीं, बल्कि बार-बार डाके का मामला है. हमारी मांग है कि तत्काल मंदिर कमेटी को बर्खास्त कर सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए. जब तक जांच पूरी न हो कमेटी को बर्खास्त रखा जाए. अजब हाल है सरकार का. सचिन पायलट ने राम मंदिर चंदा चोरी पर सरकार को घेरा. (Video Credit; ETV Bharat) सचिन पायलट ने कहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी आस्था के नाम पर धोखा और लूट है जो एक बड़े घोटाले का संकेत है. चढ़ावे में चोरी किसने की, जो लोग उस रखरखाव के जिम्मेदार थे. वो इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं. मगर, उन्हें ही बचाया जा रहा है. चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिश हो रही है. इतना ही नहीं, दोनों के नाम एफआईआर में नहीं हैं. ये तो एक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, मैं दूसरे ट्रस्ट की बात कर रहा हूं. मुद्दा ठंडा करने का इंतजार : सचिन पायलट ने कहा, नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट में एक रुपए का लेनदेन नहीं हुआ. उस ट्रस्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए. ट्रस्ट में गड़बड़ी दिखाकर आरोप लगाए. ईडी की जांच कराई. पूछताछ हुई. मगर, इस ट्रस्ट में गबन कर गए हैं. सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है. एसआईटी के बजाए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराई जाए.