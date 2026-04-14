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सचिन पायलट का दावा, 'असम और केरल में बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार'

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार महिला आरक्षण बिल लाई थी, तब भाजपा ने इसका विरोध किया था.

Sachin Pilot speaking to media
मीडिया से बात करते सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 1:39 PM IST

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जयपुर: पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है. पायलट का दावा है कि केरल और असम में बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी. पायलट ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि असम और केरल में कांग्रेस की सरकार बनेगी. पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं.

'निकाय-पंचायत चुनाव पर सरकार बैकफुट पर': पायलट ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा सरकार को न कोर्ट की चिंता है न ही राजस्थान की जनता की. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन सरकार कोई न कोई अड़चन लगाकर चुनाव टालना चाहती है. उन्होंने कहा कि लोग परेशान और दुखी हो रहे हैं और अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं. सरपंच, वार्ड, मेयर, महापौर, जिला प्रमुख, प्रधान बड़ी पोस्ट होती हैं. कब तक उनके चुनाव टालते रहेंगे? पायलट ने दावा किया कि भाजपा को हार का डर लग रहा है. इसलिए चुनाव नहीं करा रही है. पायलट ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार बहानेबाजी कर चुनाव टाल रही है, तो कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर है.

सचिन पायलट ने महिला आरक्षण पर दिया बयान... (ETV Bharat Jaipur)

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'कानून व्यवस्था लचर': पूर्व डिप्टी सीएम ने राजधानी जयपुर और कई जिलों में महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि राजधानी में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जब राजधानी का यह हाल है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा. सरकार को कानून व्यवस्था पर काम करना चाहिए, केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा. अधिकारियों पर दबाव बनाकर न्यायपूर्ण कार्रवाई करें. पायलट ने कहा जब पॉलीटिकल इन डिफरेंस होता है, तो अधिकारी भी काम नहीं करते हैं. इसका मतलब है कि सरकार मजबूत नहीं है, सरकार की कोई भी पॉलिसी धरातल पर नहीं उतर पाती है.

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'कांग्रेस के​ लिए संविधान पवित्र ग्रं​थ': पायलट ने भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कहा कि अंबेडकर ने जो किया है, इससे बड़ा वरदान शायद ही कोई व्यक्ति देश के लिए दे सकता है. उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन आज संविधान की मूल भावना और प्रावधान का धड़ल्ले से मजाक उड़ाया जा रहा है. पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से संविधान को एक पवित्र ग्रंथ के तौर पर माना है. यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको साथ लेकर चलता है. पायलट ने कहा कि आज समाजों में टकराव पैदा करना, नफरत करना और गरीब और वंचित लोगों को न्याय नहीं देना. अंबेडकर साहब के सपनों के खिलाफ काम करने का तरीका है.

पढ़ें: कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? : सचिन पायलट

'महिला आरक्षण का भाजपा ने किया था विरोध': पायलट ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है. मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी महिला आरक्षण का बिल लाया गया था, लेकिन यह बिल तब भाजपा के विरोध के चलते पास नहीं हो पाया था. अब भाजपा इस बिल ला रही है, हम भी चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में प्रक्रिया से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. पार्लियामेंट पर बिल आएगा और उसकी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार को जो पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और उसके बाद संसद में इस पर चर्चा करवानी चाहिए. पायलट ने कहा कि पहले जनगणना की बात हो रही थी, लेकिन अब जनगणना से पहले ही बिल लेकर आ रहे हैं. जबकि जनगणना से ही आंकड़े निकलकर सामने आएंगे. सभी चाहते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए.

डॉ अंबेडकर को किया याद: इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया गया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा और पूर्व अध्यक्ष आरआर तिवारी ने अंबेडकर के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रण लेने का आह्वान किया.

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