सचिन पायलट का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- मनमाने फैसले थोपकर बैकफुट पर आई भाजपा
सचिन पायलट ने अग्निवीर योजना, किसान कानूनों के रोलबैक और चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर मोदी सरकार व भाजपा पर तीखा हमला बोला.
Published : November 5, 2026 at 1:47 PM IST
जयपुर: प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अग्निवीर मामले को लेकर मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पहचान अब ऐसे फैसलों से बनती जा रही है, जिन्हें पहले बड़े जोर-शोर से लागू किया जाता है और फिर विरोध तथा दबाव बढ़ने पर वापस लेना पड़ता है. सचिन पायलट ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले मोदी सरकार तीन काले कानून लेकर आई. डेढ़ साल तक दिल्ली में लोगों ने धरना दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई. उसके बाद अचानक सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए. उसके बाद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग की और कहा कि सामाजिक विश्लेषण होना चाहिए, तो उस समय मोदी सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को अर्बन नक्सली बताया. उसके बाद अचानक सरकार ने कहा कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में है. अब मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना पर भी रोलबैक करने का निर्णय लिया है.
अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल: सचिन पायलट ने कहा कि अग्निवीर का फैसला सरकार का था, लेकिन सेना को आगे रखकर इसे जस्टिफाई क्यों करवाया गया? पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही यही कहना था कि अग्निवीर योजना सही नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद जब बच्चे फ्री होंगे तो वे अपने आपको असहज महसूस करेंगे. भारत में फौज में हमेशा से स्थाई भर्ती होती आई है. क्या कारण थे कि सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी? पहले इसमें 25 प्रतिशत, उसके बाद 75% और अब लगभग 100% रोलबैक कर लिया है. पायलट ने कहा कि सरकार लगातार रोलबैक कर रही है. पहले सरकार मनमाने फैसले थोपती है, फिर धीरे-धीरे करके उन्हें वापस लेती है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी और अमेरिका से डील के बाद रोलबैक कर लेना यह दिखाता है कि सरकार कितनी असहज है. पायलट ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या कारण था और किसके दबाव में रोलबैक किया गया? इसका क्या आधार था? यह सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज और बैकफुट पर है.
इसे भी पढ़ें- 'अंदाज अपना-अपना' : पायलट पंजाब गए तो क्या राजस्थान से हुए आउट ऑफ सिलेबस? गहलोत बोले- 'मैं थांसू दूर नहीं'
पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी: सचिन पायलट ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है. पहले भी पंजाब में कांग्रेस की सरकारों ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी. पंजाब को आतंकवाद से बाहर निकाला था और उसे प्रगति के पथ पर लेकर आई थीं. पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब को नशा मुक्त बनाने की बात कर रही है, लेकिन जब भाजपा अकाली दल के साथ सरकार में थी, तब नशा क्यों नहीं खत्म किया गया? 12 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाली ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? पंजाब के लिए कोई विशेष पैकेज या निवेश नहीं दिया गया. अब चुनाव के वक्त बीजेपी वहाँ अपनी जमीन तलाश रही है.
आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना: पायलट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में बिखराव हो गया है. सात-आठ सांसद छोड़कर जा चुके हैं, तीन विधायकों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है और एक विधायक को सस्पेंड किया हुआ है. आम आदमी पार्टी का जनता में विश्वास खत्म हो गया है. पंजाब की जनता समझदार है और वह जानती है कि कौन सा दल पंजाब में स्थिर सरकार बना सकता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में कल कांग्रेस की रैली हुई थी, जिसमें पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया. उसके बावजूद भी लाखों लोग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने आए थे.
इसे भी पढ़ें- पायलट बोले- सरकार अहंकार में डूबी, वोट का अधिकार छीना तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?
अब प्रायश्चित कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार: सचिन पायलट ने चुनाव आयोग में हो रहे बदलावों को लेकर भी मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के फैसले का दो चुनाव आयुक्तों ने विरोध किया और अपने आप को उनके निर्णय से अलग कर लिया. अब ये कोर्स करेक्शन कर रहे हैं और फॉर्म 6 में तब्दीली की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग इसमें आ चुकी है. इससे समझ में आता है कि ज्ञानेश कुमार ने जो कुछ किया था, वह गैर-कानूनी था - चाहे वह एसआईआर हो या वोटर लिस्ट. उन्होंने कहा कि 13.50 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई. यह देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि वोट हमारा मूलभूत अधिकार है और अगर इससे कोई खिलवाड़ करेगा तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा?
चुनावों में धांधली का आरोप लगाया: सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव आयोग बार-बार अपने फैसले बदल रहा है. यह साफ इशारा करता है कि ज्ञानेश कुमार भी समझ गए हैं कि उनका जाना तय है, इसलिए वे अब प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. जिन-जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वहां पर जमकर धांधली हुई है और वोट चोरी हुई है. ज्ञानेश कुमार ने पूरी संस्था को ही एक निजी कार्यक्रम बनाकर रख दिया था. पायलट ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा आशीर्वाद वोट का अधिकार है और अगर कोई उससे खिलवाड़ कर लोगों को उससे वंचित करेगा, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता.
इसे भी पढ़ें- दिलचस्प - गहलोत बोले- पहले रंधावा जी आपके इंचार्ज थे, अब आप उनके हो...पायलट ने दिया ये जवाब
लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले निकाल रहे हैं रैली: सचिन पायलट ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ रैली' पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को ताक में रखकर संवैधानिक संस्थाओं को खोखला किया और वोट चोरी की, वे लोग आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं. जनता निर्णय करेगी कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा, लेकिन अंपायर न्यूट्रल होना चाहिए और चुनाव पारदर्शी तरीके से होने चाहिए. सचिन पायलट ने कहा कि भारत का नाम हमेशा इसलिए जाना जाता था कि यहाँ पर लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन अब बहुत अजीब लगता है कि भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र बचाने के लिए रैली निकाल रहे हैं. भाजपा ने निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाकर उसे खोखला कर दिया है. सारी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है; ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और न्यायपालिका, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं और अब लोकतंत्र बचाने का सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- पायलट का चुनाव आयोग पर हमला: बोले- नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी, ज्ञानेश की बर्खास्तगी की मांग