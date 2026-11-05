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सचिन पायलट का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- मनमाने फैसले थोपकर बैकफुट पर आई भाजपा

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अग्निवीर मामले को लेकर मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पहचान अब ऐसे फैसलों से बनती जा रही है, जिन्हें पहले बड़े जोर-शोर से लागू किया जाता है और फिर विरोध तथा दबाव बढ़ने पर वापस लेना पड़ता है. सचिन पायलट ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले मोदी सरकार तीन काले कानून लेकर आई. डेढ़ साल तक दिल्ली में लोगों ने धरना दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई. उसके बाद अचानक सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए. उसके बाद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग की और कहा कि सामाजिक विश्लेषण होना चाहिए, तो उस समय मोदी सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को अर्बन नक्सली बताया. उसके बाद अचानक सरकार ने कहा कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में है. अब मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना पर भी रोलबैक करने का निर्णय लिया है.