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पांचना बांध विवाद: सचिन पायलट बोले- हाईकोर्ट के फैसले की पालना हो, सरकार पर साधा निशाना

सचिन पायलट ने कहा कि क्या वजह है कि भजनलाल सरकार इंटरव्यू खत्म नहीं कर रही? क्या वह नहीं चाहती कि पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर चयन हो? इंटरव्यू के जरिए लोग दूसरे तरीकों से नंबर बढ़वा लेते हैं और योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं. सचिन पायलट ने कहा कि पहले ही प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब युवाओं में विश्वास कहां बचेगा? बच्चों को लगता है कि पेपर चेक करने वाला भी सही नहीं है.

एसआई भर्ती में इंटरव्यू खत्म क्यों नहीं हुए?: सचिन पायलट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती में इंटरव्यू खत्म न करने को लेकर भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े किए. पायलट ने कहा कि जब 14-15 राज्यों में सब इंस्पेक्टर भर्ती में इंटरव्यू नहीं होते, वहां छेड़छाड़ का मौका नहीं मिलता, तो राजस्थान में अभी तक इंटरव्यू क्यों नहीं खत्म किए गए? उन्होंने कहा कि यूआर साहू ने भी स्वीकार किया है कि उन पर इंटरव्यू के लिए दबाव आते थे, अगर इंटरव्यू होंगे तो गड़बड़ी का मौका मिलता है.

पायलट ने कहा कि दोनों पक्षों में संघर्ष की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन देश में हर जगह पानी की कमी है, फिर भी सिंचाई के पानी का समाधान निकल सकता है. उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही. सरकार ने ढाई साल में कोई कदम नहीं उठाया. हाईकोर्ट के दो बार आदेश आ चुके हैं, इसलिए उनकी पालना करानी चाहिए.

सभी पक्षों को बुलाकर करें बात: पायलट ने कहा कि 360 गांव नदी के आसपास हैं, उनका अलग पक्ष है, जिन्हें पहले से पानी मिल रहा था, उनका भी अलग पक्ष है. सभी की बात सुनने के बाद सरकार को नियमों के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए. सचिन पायलट ने कहा कि वातावरण खराब नहीं होना चाहिए. कुछ लोग दोनों पक्षों में तनाव पैदा करके भाईचारे में खटास डालना चाहते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, सब अमन-शांति से रहें. सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और सभी पक्षों को बुलाकर बात करनी चाहिए.

सचिन पायलट ने गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पांचना बांध के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है. सरकार की जिम्मेदारी है कि हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करे क्योंकि पानी सबकी जरूरत है. उन्होंने कहा कि हम सबको न्यायपालिका में भरोसा है, इसलिए न्यायपालिका के फैसलों को मानना चाहिए. सरकार को वहां अपनी टीम भेजकर लोगों से संवाद करना चाहिए.

जयपुर: पांचना बांध के पानी को लेकर प्रदेश की दो बड़ी जातियों के बीच चल रहे आंदोलन पर अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान सामने आया है. सचिन पायलट ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है, उसकी पालना होनी चाहिए. सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दोनों पक्षों के लोगों को समझाए और हाईकोर्ट के निर्णय की अनुपालन कराए.

बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े गए?: सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब बड़े-बड़े दावे करती थी, लेकिन ढाई साल से ज्यादा समय सरकार में बीत चुका है. पेपर लीक मामलों में जिन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात की गई थी, उन्हें अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? उन लोगों को किसका संरक्षण है, जनता को बताना चाहिए.

पायलट ने कहा कि पेपर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं खरीदते, बल्कि बड़ी-बड़ी संस्थाएं और इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग पेपर खरीदते और बेचते हैं. नीट पेपर लीक का मामला भी सरकार ने नहीं, बल्कि विद्यार्थियों ने पकड़ा था, जब सरकार की फजीहत हुई तब परीक्षा रद्द की गई. सचिन पायलट ने कहा कि सरकार कभी टेलीग्राम बैन कर रही है, कभी कुछ कर रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि चोरी करने वाला तो चोरी करेगा. जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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परिसीमन बिल के लिए तोड़फोड़: सचिन पायलट ने तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) के सांसदों की टूट को लेकर कहा कि 2024 में भाजपा के 240 सांसद चुने गए थे. एनडीए की सरकार बनी, लेकिन भाजपा को स्पष्ट दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला था. इसी वजह से सदन में परिसीमन बिल गिर गया था, अब अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पहले जनगणना के बाद परिसीमन करना चाहती थी, लेकिन अब जनगणना से पहले ही करना चाहती है, जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वह लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ हैं. जनता सब देख रही है कि अपनी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार विपक्षी दलों को खत्म कर रही है.

राहुल गांधी ने सिस्टम को एक्सपोज किया: पूर्व डिप्टी सीएम ने बुधवार को कोटा में राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन पर कहा कि राहुल गांधी ने छात्र-छात्राओं के बीच अपनी बात रखी. उन्होंने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की. पायलट ने कहा कि देश में 22 लाख बच्चे नीट पेपर लीक से परेशान हैं. पूरे देश में शिक्षा प्रणाली और प्रतियोगी परीक्षाओं के ढांचे में कई खामियां हैं, जिनका शिकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं. परीक्षा के नाम पर उनकी जेब से लाखों-करोड़ रुपये निकाले जाते हैं.

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शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल: सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के पांच मंत्रालयों का बजट नीट परीक्षा फीस के बराबर है. 95% बच्चे सफल नहीं हो पाते, उन्हें नौकरी नहीं मिलती. वे पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी निराशा हाथ लगती है और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है. इससे दर्दनाक बात कोई नहीं हो सकती. पायलट ने कहा कि 10-12 साल से सत्ता में बैठे लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया. सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए. गलती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में अनगिनत पेपर लीक हुए हैं. सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग से भी लाखों बच्चे प्रभावित हुए. इन मुद्दों को विपक्ष मजबूती से उठा रहा है. पेपर लीक से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. राजस्थान में भी परीक्षा के बाद सवाल डिलीट हो जाते हैं. उन युवाओं पर क्या गुजरती होगी? इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में युवाओं की आवाज उठा रही है ताकि देश का युवा गुमराह होकर गलत रास्ते पर न चला जाए.

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