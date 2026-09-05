अब राजस्थान के नेताओं के हवाले पंजाब, सतीश पूनिया के बाद अब पायलट को कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेदारी
AICC ने प्रभारियों में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें सचिन पायलट को पंजाब की कमान सौंपी गई है.
Published : September 5, 2026 at 9:51 PM IST
जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार रात कई राज्यों के प्रभारियों के प्रभार क्षेत्र बदल दिए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं. छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अब पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई है.
वहीं अलवर के पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे भंवर जितेंद्र सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला अब कर्नाटक के साथ-साथ गुजरात की भी जिम्मेदारी संभालेंगे. सुखदेव भगत छत्तीसगढ़, श्री बेला प्रसाद महाराष्ट्र और पीवी मोहन को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि गुजरात के प्रभारी रहे मुकुल वासनिक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बरकरार रखा गया है.
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पंजाब की जिम्मेदारी पायलट को: इधर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट को अब गुजरात कांग्रेस का प्रभारी लगाया गया है. हालांकि, दिलचस्प यह है कि राजस्थान के सतीश पूनिया को भी भाजपा ने गुजरात का प्रभारी लगाया था. ऐसे में अब गुजरात राजस्थान के नेताओं के हवाले हैं. इधर यह भी दिलचस्प है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं. इधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सचिन पायलट के समक्ष पंजाब कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी. पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर थी.
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिग के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी. कई बार नेताओं को दिल्ली भी तलब किया गया था. ऐसे में सचिन पायलट के समक्ष सबसे बड़ी परीक्षा नेताओं की गुटबाजी खत्म करके पंजाब में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना है.पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं.
जितेंद्र सिंह को भी कार्य मुक्त करने के मायने: इधर पार्टी नेताओं का कहना है कि भंवर जितेंद्र सिंह ने असम विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी महासचिव और प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि अब एआईसीसी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है. ऐसे में पार्टी नेताओं का मानना है कि भंवर जितेंद्र सिंह को राजस्थान में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है. जितेंद्र सिंह हालांकि लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब वह अलवर और राजस्थान के राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं. जितेंद्र सिंह को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है.
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