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अब राजस्थान के नेताओं के हवाले पंजाब, सतीश पूनिया के बाद अब पायलट को कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेदारी

जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार रात कई राज्यों के प्रभारियों के प्रभार क्षेत्र बदल दिए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं. छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अब पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं अलवर के पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे भंवर जितेंद्र सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला अब कर्नाटक के साथ-साथ गुजरात की भी जिम्मेदारी संभालेंगे. सुखदेव भगत छत्तीसगढ़, श्री बेला प्रसाद महाराष्ट्र और पीवी मोहन को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि गुजरात के प्रभारी रहे मुकुल वासनिक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बरकरार रखा गया है.

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पंजाब की जिम्मेदारी पायलट को: इधर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट को अब गुजरात कांग्रेस का प्रभारी लगाया गया है. हालांकि, दिलचस्प यह है कि राजस्थान के सतीश पूनिया को भी भाजपा ने गुजरात का प्रभारी लगाया था. ऐसे में अब गुजरात राजस्थान के नेताओं के हवाले हैं. इधर यह भी दिलचस्प है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं. इधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सचिन पायलट के समक्ष पंजाब कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी. पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर थी.