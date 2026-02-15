ETV Bharat / state

अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कांग्रेस का पलटवार, पायलट और रंधावा बोले- इससे किसानों का अहित होगा

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सचिन पायलट और सुखजिंदर रंधावा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला.

India US Trade Deal
सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 5:34 PM IST

7 Min Read
जयपुर: भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. एक ओर जहां संसद में राहुल गांधी इस मामले में भाजपा सरकार पर सरेंडर होने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस के तमाम नेता भी इस डील का विरोध करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल खड़े करते हुए इसे भारतीय किसानों के खिलाफ बताया है. दोनों नेताओं ने कहा कि इस डील से आगे कपास और सोयाबीन के किसानों का अहित होने वाला है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जो डील हुई है उसने बहुत सारे सवाल पैदा किए हैं. जनता को जागरूक होना पड़ेगा, कहीं न कहीं इस डील का असर विशेष तौर पर सोयाबीन और कपास के किसानों के भविष्य पर पड़ेगा और उनका अहित होने वाला है. इन सब बातों को उजागर करने के लिए राहुल गांधी ने संसद और संसद के बाहर लगातार इस मुद्दे को रखा है.

सुनिए क्या बोले पायलट और रंधावा (ETV Bharat Jaipur)

पायलट ने कहा कि मुझे खेद है कि सरकार किसी की भी दल की हो, कभी भी इस तरह जानबूझकर छोटे व्यापारियों, किसानों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी ने नहीं किया है. पायलट ने कहा कि भारत सरकार पर क्या दबाव है, यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन ट्रंप बार-बार इस प्रकार की घोषणा करते हैं. हमारी ट्रेड डील पहले यूएई के साथ भी हुई है, लेकिन वो एक समझौता था, लेकिन बांग्लादेश और हिंदुस्तान में इतना दबाव हो गया है वो अमेरिका के कहने से चल रहे हैं.

किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा: पायलट ने कहा कि इस डील के बाद भारत के विशेष तौर पर किसानों और दूध उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. आज से पहले भारत केवल दो या तीन प्रतिशत हिट टैरिफ देता था, लेकिन अमेरिका ने उसे 50% कर दिया और फिर उसके बाद उसे 18 परसेंट कर दिया और भाजपा और मोदी सरकार उसकी खुशियां मना रही है. समझ में नहीं आ रहा की 500 बिलियन डॉलर खरीदने का वादा केंद्र सरकार ने किया है। ऐसा क्या खरीदेंगे पता नहीं है.

एनर्जी सिक्योरिटी में भी समझौता किया: पायलट ने कहा कि मोदी सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी में भी समझौता किया है. अमेरिका भारत जैसे ताकतवर देश से ऐसे कैसे कह सकता है कि वो रूस से तेल नहीं लेंगे. इससे हमारे ऊर्जा सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है. पायलट ने कहा कि संसद सत्र चल रहा है और सोशल मीडिया पर डील की घोषणा की जा रही है. बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक करना होगा. यह मैसेज पूरे देश में ले जाना होगा.

पायलट ने कहा कि जमीन अधिग्रहण संशोधन कानून को भी मोदी सरकार ने वापस लिया था. किसानों के खिलाफ तीन काले कानून भी वापस लिए थे और अब जिस तरह से देश भर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल हुई है. मोदी सरकार पर दबाव बना हुआ है. पायलट ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि तेल किस देश से लेंगे वो विदेश मंत्री बताएंगे और विदेश मंत्री से पूछो तो कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री बताएंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि किस देश से तेल खरीदा जाएगा. राहुल गांधी ने जो भी मुद्दे संसद में उठाए हैं, वह एक पर भी सरकार जवाब नहीं दे पाई है.

इंडिया का मक्का कहां जाएगा: कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमेरिका से ट्रेड डील पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब मक्का अमेरिका से आएगा तो इंडिया का मक्का कहां जाएगा. आज उसके दाम क्या है, कल उसके दाम क्या होंगे. अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ लगेगा. रंधावा ने कहा कि जब अमेरिका से बादाम आएंगे तो भारतीय बादाम कहां जाएगा, रंधावा ने कहा कि केंद्र सरकार हटधर्मिता कर रही है, इनकी क्या मजबूरी है.

रंधावा ने कहा कि जब इंडिया में अनाज की कमी थी तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका ट्रेड डील से इनकार कर दिया था और कहा था कि हमें आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है. रंधावा ने कहा कि आज तक जितनी भी डील अमेरिका के साथ हुई है उनसे भारत को नुकसान हुआ है. हमें इसका खुलकर विरोध करना चाहिए. रंधावा ने कहा कि 5 एकड़ और 10 एकड़ के किसान तो इस ट्रेड डील के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे. रंधावा ने आरोप लगाया कि कुल मिलाकर सरकार छोटे उद्योगों, किसानों को खत्म करके उनकी जमीनें अडानी-अंबानी को सौंपना चाहती है. प्रभारी ने कहा कि अमेरिका से एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका भारत कभी भी इलाज नहीं कर सकता है.

पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं होना चाहिए: वहीं, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैं तो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ रहा हूं, क्योंकि मेरा गांव पाकिस्तान से लगा हुआ है. 1965 और 1971 के युद्ध में मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर टैंक लगे हुए थे. पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान को आंख दिखाकर ही हिंदुस्तान चल सकता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती जिलों में जितने भी ड्रग और अवैध हथियार आ रहे हैं, वो सब पाकिस्तान से आ रहे हैं. पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है.

56 इंच वाले लोकसभा में सुरक्षित नहीं: सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री सबसे सुरक्षित माने जाने वाली लोकसभा में भी नहीं आ सकते हैं तो पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का नाता नहीं रहना चाहिए. एपस्टीन फाइल्स को लेकर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है मेरे जैसे एक पगड़ी वाले व्यक्ति का नाम भी एपस्टीन फाइल्स में आया है. यह पगड़ी इज्जत के लिए होती है बेज्जती करने के लिए नहीं है.

