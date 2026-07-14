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सचिन पायलट का आरोप, बोले, 'बीजेपी सरकार ने ढाई साल में ही खो दिया जनता का विश्वास'

सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है.

Sachin Pilot at the Dungarpur event
डूंगरपुर कार्यक्रम में सचिन पायलट (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 5:26 PM IST

4 Min Read
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डूंगरपुर: प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट मंगलवार को बेणेश्वर धाम पर देव दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानन्द महाराज से आशीर्वाद लिया. इस दौरान पायलट ने साबला में आयोजित सभा में केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने ढाई साल में ही जनता का विश्वास खो दिया है और अधिकारियों के भरोसे सरकार चल रही है.

अपने संबोधन में सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने ढाई साल के छोटे से कार्यकाल में ही इकबाल और जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है. अब यह सरकार केवल अधिकारियों के दम पर चल रही है. युवाओं में भारी असंतोष है. उन्होंने पेपर लीक मामले को उठाते हुए कहा कि सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हैं. लेकिन इस पर कोई सुध लेने वाला या जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने बदहाल चिकित्सा व्यवस्था, स्कूलों की गिरती छतों, दलितों, महिलाओं व गरीबों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा.

पायलट ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों (ETV Bharat Dungarpur)

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डबल इंजन' सरकार पर साधा निशाना: केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन' सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली और जयपुर दोनों जगह इनके इंजन हैं, फिर भी किसानों को न तो खाद मिल पा रही है, न डीएपी (DAP) और न ही यूरिया. पेट्रोल–डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं पायलट ने दावा किया कि सत्ताधारी दल के विधायक, सांसद और मंत्री भी जनता का कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं और मंत्रियों के बीच आपसी खींचतान चरम पर है.

Women present at the meeting
सभा में मौजूद महिलाएं (ETV Bharat Dungarpur)

राम मंदिर चंदे और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल: पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये वो सरकार है जो कहती थी 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'. लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में खरबों रुपए का चंदा चंपत कर लिया गया. भगवान राम की पूजा करने वाले ही उनकी नाक के नीचे डकैती डाल रहे हैं. जब एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें बड़े मगरमच्छों के बजाय सिर्फ ड्राइवर, चपरासी और छोटे कर्मचारियों के नाम डाल दिए जाते हैं.

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संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव का आरोप: सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में निर्वाचन आयोग, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायपालिका और पुलिस जैसी सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर दबाव और तनाव की राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव कराने से घबरा रही है. चाहे पंचायत चुनाव हों, जिला परिषद, नगरपालिका या महापौर के चुनाव, सरकार कोर्ट की फटकार के बावजूद कोई न कोई बहाना बनाकर इन्हें टालने की कोशिश कर रही है.

Pilot offered prayers at the temple
पायलट ने मंदिर में की पूजा (ETV Bharat Dungarpur)

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वागड़ कांग्रेस का मजबूत गढ़: पायलट ने स्थानीय जनता का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वागड़ क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का एक बेहद मजबूत गढ़ रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की कि आगामी स्थानीय चुनावों में कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को जिताएं ताकि संगठन की नींव मजबूत हो और आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाकर जनता की सेवा की जा सके.

इससे पूर्व सचिन पायलट ने शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए. साथ ही धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानन्द महाराज से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बेणेश्वर के विकास को लेकर चर्चा भी की. इसके बाद सचिन पायलट बेणेश्वर से साबला पहुंचे. जहां उन्होंने ब्लाक कांग्रेस कमेटी साबला के कार्यालय का उद्घाटन किया. यहां मंच पर कांग्रेस की ओर से उनका स्वागत अभिनन्दन किया गया.

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