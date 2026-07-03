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साच पास घूमने का बना रहे हैं प्लान? पहले पढ़ लें प्रशासन की ये जरूरी चेतावनी!

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल साच पास इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा अपनी बर्फीली चोटियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. हालांकि, मानसून की शुरुआत के साथ यहां मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. इसे देखते हुए चुराह प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए समय पर यात्रा पूरी करने और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.

मानसून में कभी भी बदल सकता है मौसम

प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान साच पास में मौसम अचानक खराब हो सकता है. कई बार कुछ ही मिनटों में तेज बारिश, घना कोहरा या बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो सकती है. ऐसे में पर्यटकों से अपील की गई है कि वे सुबह जल्दी साच पास पहुंचें और मौसम बिगड़ने से पहले सुरक्षित लौट आएं. देर शाम तक रुकना जोखिम भरा साबित हो सकता है.

नेटवर्क नहीं होने से बढ़ जाती है परेशानी

साच पास के कई हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता. खराब मौसम के दौरान संपर्क पूरी तरह टूट सकता है, जिससे आपात स्थिति में मदद मिलने में भी परेशानी हो सकती है. इसके अलावा यह मार्ग कई स्थानों पर संकरा है और बारिश या बर्फबारी के दौरान फिसलन बढ़ जाती है. ऐसे में वाहन चालकों और पर्यटकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं साच पास