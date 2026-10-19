हिमाचल के इन पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, माइनस के पास पहुंचा इन जगहों का तापमान, जानें कैसा रहेगा आगे मौसम
चंबा के साच पास में ताजा बर्फबारी. सड़क पर फिसलन के कारण वाहनों की आवाजाही बंद है. लोक निर्माण विभाग सड़क बहाली में जुटा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:25 PM IST
जिला चम्बा के सबसे खूबसूरत और ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में शुमार साच पास में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. सोमवार को साच पास और इसके आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 7 से 8 इंच तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया. लगातार हुई बर्फबारी के कारण सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और साच पास मार्ग एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है.
ताजा हिमपात के बाद सामान्य व छोटे वाहनों के लिए इस दुर्गम रास्ते पर सफर करना बेहद खतरनाक हो गया है. बर्फबारी के बीच केवल फोर-बाई-फोर (4x4) वाहन ही जैसे-तैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, जबकि अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मार्ग पर यातायात सुचारु करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी और कर्मचारी दोनों तरफ से सड़क बहाली के काम में जुट गए हैं. विभाग की ओर से सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के कारण मार्ग को पूरी तरह खोलना बड़ी चुनौती बना हुआ है.
मौसम देखकर ही करें सफर, प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने साच पास की ओर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों से अपील की है कि वो मौसम की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और वाहनों के फंसने का खतरा बना हुआ है। आवश्यक कार्य न होने पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई है।
केलंग सबसे ठंडा और ऊना सबसे गर्म
मौसम केंद्र शिमला (IMD) द्वारा जारी ताजा दैनिक बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहा. राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 0°C से 11°C, मध्य पहाड़ी इलाकों में 6°C से 15°C और मैदानी क्षेत्रों में 12°C से 21°C दर्ज किया गया. आज प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान केलंग में 0.3°C रहा, जबकि कुकुमसेरी में 0.8°C, ताबो में 2.1°C और कल्प में 3.2°C न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, दूसरी ओर, प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ऊना में 32.0°C दर्ज किया गया.
कैसा रहेगा मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी आगामी 5 दिनों के जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के सभी 12 जिलों चम्बा, लाहौल-स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है. मौसम साफ होने के बाद साच पास मार्ग को पूरी तरह से बहाल करने में तेजी आने की उम्मीद है.
|स्थान
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|शिमला
|21.8°
|12.0°
|सुंदरनगर
|29.8°
|10.1°
|भुंतर
|27.9°
|8.1°
|कल्पा
|17.8°
|3.2°
|धर्मशाला
|26.0°
|16.9°
|ऊना
|32.0°
|14.5°
|नाहन
|23.8°
|15.2°
|केलांग
|14.2°
|0.3°
|पालमपुर
|24.1°
|10.0°
|सोलन
|25.8°
|8.5°
|मनाली
|20.2°
|5.9°
|कांगड़ा
|28.5°
|12.2°
|मंडी
|27.9°
|12.4°
|बिलासपुर
|29.0°
|12.5°
|हमीरपुर
|NA
|NA
|चंबा
|NA
|NA
|डलहौजी
|NA
|NA
|जुब्बड़हट्टी
|23.5°
|12.4°
|कुफरी
|17.2°
|10.8°
|कुकुमसेरी
|NA
|0.8°
|नारकंडा
|NA
|NA
|बरमाणा
|NA
|11.0°
|रिकांगपिओ
|NA
|NA
|सेबाग
|NA
|6.8°
|धौलाकुआं
|NA
|NA
|बरठीं
|29.0°
|13.2°
|कोटखाई
|NA
|NA
|कसौली
|NA
|NA
|पांवटा साहिब
|NA
|21.0°
|ताबो
|14.9°
|2.1°
|मशोबरा
|NA
|NA
|नेरी
|29.1°
|15.9°
|सैंज
|NA
|NA
|बजौरा
|28.1°
|7.4°
|सराहन
|NA
|NA
|देहरा गोपीपुर
|NA
|14.0°
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