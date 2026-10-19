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हिमाचल के इन पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, माइनस के पास पहुंचा इन जगहों का तापमान, जानें कैसा रहेगा आगे मौसम

साच पास पर हुई बर्फबारी ( ETV Bharat )

जिला चम्बा के सबसे खूबसूरत और ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में शुमार साच पास में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. सोमवार को साच पास और इसके आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 7 से 8 इंच तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया. लगातार हुई बर्फबारी के कारण सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और साच पास मार्ग एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है.

ताजा हिमपात के बाद सामान्य व छोटे वाहनों के लिए इस दुर्गम रास्ते पर सफर करना बेहद खतरनाक हो गया है. बर्फबारी के बीच केवल फोर-बाई-फोर (4x4) वाहन ही जैसे-तैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, जबकि अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मार्ग पर यातायात सुचारु करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी और कर्मचारी दोनों तरफ से सड़क बहाली के काम में जुट गए हैं. विभाग की ओर से सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के कारण मार्ग को पूरी तरह खोलना बड़ी चुनौती बना हुआ है.

मौसम देखकर ही करें सफर, प्रशासन की चेतावनी प्रशासन ने साच पास की ओर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों से अपील की है कि वो मौसम की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और वाहनों के फंसने का खतरा बना हुआ है। आवश्यक कार्य न होने पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई है। केलंग सबसे ठंडा और ऊना सबसे गर्म