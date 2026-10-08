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साच पास मार्ग सभी गाड़ियों के लिए बहाल, फिर भी वाहन चालक न करें ये गलती

चंबा: जिला चंबा के सबसे ऊंचाई वाले मार्गों में शामिल साच पास मार्ग को एक बार फिर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है. पिछले दो दिनों से साच पास और इसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की-हल्की बर्फबारी होने के कारण सड़क पर बर्फ जम गई थी, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी. मार्ग बंद होने के बाद साच पास की ओर आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

हालांकि मार्ग बहाल होने के बावजूद चुराह प्रशासन ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. चुराह प्रशासन का कहना है कि साच पास क्षेत्र में मौसम का मिजाज अचानक बदल जाता है. कई बार मौसम साफ रहने के बावजूद अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे सड़क पर बर्फ जमने के कारण यातायात दोबारा प्रभावित हो सकता है. प्रशासन ने लोगों से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने और मौसम की स्थिति को देखते हुए ही यात्रा करने का आग्रह किया है.

"बर्फबारी के बाद साच पास मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया था. लोक निर्माण विभाग की मशीनरी के जरिए मार्ग को बहाल कर दिया गया है और अब इसे सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है." - राजेश कुमार जरियाल, एसडीएम चुराह

वहीं, साच पास मार्ग पर बर्फबारी की सूचना मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दोनों तरफ से मशीनरी लगाकर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया. विभागीय मशीनरी और कर्मचारियों की लगातार मेहनत के बाद मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है. अब साच पास मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है.

दोपहर बाद सफर करने से बचें

चुराह प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि साच पास की ओर यात्रा करते समय मौसम की स्थिति का विशेष ध्यान रखें. प्रशासन ने खास तौर पर लोगों को दोपहर बाद, शाम और देर रात इस मार्ग पर सफर न करने की सलाह दी है. प्रशासन के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्र में शाम के बाद मौसम तेजी से बदल सकता है. अचानक बर्फबारी होने की स्थिति में कुछ ही समय में सड़क पर बर्फ जम सकती है और गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है. ऐसे में यात्रियों को बीच रास्ते में फंसने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

"मार्ग बहाल होने के बावजूद लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. साच पास में मौसम अचानक खराब हो जाता है और अचानक बर्फबारी शुरू होने से की स्थिति में मार्ग दोबारा अवरुद्ध हो सकता है. शाम और देर रात साच पास की ओर सफर करने से परहेज करें. अगर मौसम खराब होने के संकेत हो तो यात्रा को टालना ही बेहतर है." - राजेश कुमार जरियाल, एसडीएम चुराह

अचानक बदलता है साच पास का मौसम

एसडीएम चुराह राजेश कुमार जरियाल ने बताया कि साच पास क्षेत्र अपनी ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मौसम के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. यहां मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलता है. धूप निकलने के कुछ समय बाद ही बादल छाने और बर्फबारी शुरू होने की स्थिति बन सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ मार्ग बहाल होने की जानकारी के आधार पर देर शाम या रात के समय सफर न करें. सफर से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है.

स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग

एसडीएम चुराह ने बताया कि साच पास मार्ग पर बर्फ जमने के बाद लोक निर्माण विभाग की मशीनरी को दोनों तरफ से लगाया गया. मशीनों की मदद से सड़क पर जमा बर्फ को हटाया गया और गाड़ियों के लिए रास्ता तैयार किया गया. मार्ग बहाल होने के बाद यातायात को दोबारा शुरू कर दिया गया है. स्थानीय लोगों के लिए साच पास मार्ग का खुला रहना काफी महत्वपूर्ण है. मार्ग के बंद होने से आवाजाही प्रभावित होने के साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

यात्रियों से प्रशासन की अपील

चुराह प्रशासन की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि मार्ग बहाल होने का मतलब यह नहीं है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है. साच पास में बर्फबारी का दौर दोबारा शुरू होने पर सड़क पर यातायात प्रभावित हो सकता है. ऐसे में वाहन चालकों और यात्रियों को जल्दबाजी से बचने, मौसम की जानकारी लेने और दिन के समय ही यात्रा करने की सलाह दी गई है. प्रशासन और PWD की ओर से सड़क की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मशीनरी को मौके पर भेजकर मार्ग को बहाल किया जा सके. फिलहाल साच पास मार्ग सभी तरह की गाड़ियों के लिए खुला है, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्कता और सावधानी के साथ सफर करने की अपील की है.