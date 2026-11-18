ETV Bharat / state

भारी बर्फबारी से साच पास मार्ग पर थमे वाहनों के पहिए, पांगी घाटी का सड़क संपर्क प्रभावित

बर्फबारी से साच पास सड़क बंद ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी पर्यटन स्थलों में शुमार साच पास पर भारी बर्फबारी होने के चलते एक बार फिर मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. दो दिन पहले क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के कारण साच पास मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है. मार्ग पर करीब दो से ढाई फीट तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. वहीं, साच पास मार्ग बंद होने से पांगी घाटी की ओर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र