भारी बर्फबारी से साच पास मार्ग पर थमे वाहनों के पहिए, पांगी घाटी का सड़क संपर्क प्रभावित
दो से ढाई फीट तक ताजा बर्फबारी के कारण साच पास मार्ग बंद, लोक निर्माण विभाग ने शुरू किया सड़क बहाली का काम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:04 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी पर्यटन स्थलों में शुमार साच पास पर भारी बर्फबारी होने के चलते एक बार फिर मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. दो दिन पहले क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के कारण साच पास मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है. मार्ग पर करीब दो से ढाई फीट तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. वहीं, साच पास मार्ग बंद होने से पांगी घाटी की ओर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र
गौरतलब है कि साच पास समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है. हर साल गर्मियों के मौसम में यह मार्ग पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है. देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियों, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक सफर का आनंद लेने पहुंचते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित होना आम बात है.
"साच पास मार्ग पर भारी बर्फबारी होने के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है. मार्ग पर करीब दो से ढाई फीट तक बर्फ जमा होने के चलते वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क को बहाल करने के लिए दोनों तरफ से मशीनरी के माध्यम से कार्य शुरू कर दिया गया है." - राजेश कुमार जरियाल, एसडीएम चुराह
मार्ग से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात
इस बार हुई ताजा बर्फबारी से साच पास मार्ग पर वाहनों के पहिए थम गए हैं. सड़क पर भारी मात्रा में बर्फ जमा होने के कारण फिलहाल इस मार्ग से किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सड़क पर फिसलन भी काफी बढ़ गई है. हालांकि लोक निर्माण विभाग ने मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए दोनों तरफ से अपनी मशीनरी तैनात कर दी है. विभागीय मशीनों के जरिए सड़क पर जमी बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि मौसम अनुकूल रहने की स्थिति में जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जा सके.
"विभागीय स्तर पर मार्ग को बहाल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उम्मीद है कि आगामी 3 से 4 दिनों के भीतर साच पास मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा. हालांकि मार्ग बहाली पूरी तरह से मौसम की परिस्थितियों और सड़क पर जमा बर्फ की स्थिति पर निर्भर करेगी. ऊंचाई वाले क्षेत्र में दोबारा बर्फबारी होने की स्थिति में बहाली कार्य प्रभावित भी हो सकता है." - राजेश कुमार जरियाल, एसडीएम चुराह
'विशेष सावधानी बरतें वाहन चालक'
वहीं, दूसरी ओर प्रशासन ने भी आम लोगों, स्थानीय वाहन चालकों और पर्यटकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि जब तक लोक निर्माण विभाग की ओर से मार्ग बहाली की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की जाती, तब तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम न उठाएं. बर्फ से ढकी सड़क पर वाहन फिसलने और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में पर्यटक अपनी यात्रा को फिलहाल स्थगित रखें और मार्ग पूरी तरह से बहाल होने के बाद ही सफर की योजना बनाएं.
प्रशासन की लोगों और पर्यटकों से अपील
एसडीएम चुराह राजेश कुमार जरियाल ने आम जनता और पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि फिलहाल कोई भी व्यक्ति साच पास मार्ग की तरफ जाने की कोशिश न करे. जब तक सड़क पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, तब तक इस मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा हो सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्ग खुलने की आधिकारिक सूचना लोक निर्माण विभाग के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी. इसलिए लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से मार्ग की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें. फिलहाल लोक निर्माण विभाग की मशीनरी दोनों तरफ से मार्ग बहाली के कार्य में जुटी हुई है.