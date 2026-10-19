23 अक्टूबर को राजस्थान में 4 ट्रेनें प्रभावित, जैसलमेर-साबरमती बदले रूट से चलेगी
निर्माण कार्य के चलते जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस (20485) 23 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग लूनी-मारवाड़-महेसाना होकर संचालित होगी
Published : October 19, 2026 at 8:51 PM IST
जैसलमेर: रेलवे द्वारा रेलखंडों पर निर्माण कार्य करवाए जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, समदड़ी यार्ड में फुट ओवरब्रिज और दुदिया व दुंदाड़ा स्टेशनों पर सबवे निर्माण कार्य किया जा रहा है. इसके चलते 23 अक्टूबर को 4 रेलसेवाओं के संचालन में बदलाव किया गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जबकि जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस और साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी.
भगत की कोठी-समदड़ी के बीच संचालन रद्द रहेगा: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, ट्रेन संख्या 14896 बाड़मेर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 23 अक्टूबर को समदड़ी स्टेशन तक ही संचालित होगी. ट्रेन संख्या 14893 भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस इसी दिन भगत की कोठी के स्थान पर समदड़ी स्टेशन से रवाना होगी. इसके चलते दोनों रेलसेवाओं का भगत की कोठी और समदड़ी के बीच संचालन रद्द रहेगा.
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जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी: निर्माण कार्य के चलते ट्रेन संख्या 20485 जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस 23 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग लूनी-मारवाड़-महेसाना होकर संचालित होगी. इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 20486 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस भी महेसाना-मारवाड़-लूनी होकर चलेगी. परिवर्तित मार्ग के दौरान दोनों ट्रेनें पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबूरोड और पालनपुर स्टेशनों पर ठहराव करेंगी.
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भगत की कोठी-काचीगुड़ा एक्सप्रेस 14 से 20 नवंबर तक रेगुलेट रहेगी: दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल में मेडचल-अक्कनपेट रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के तहत मनोहराबाद स्टेशन यार्ड में अतिरिक्त लाइन डालने के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, ट्रेन संख्या 17606 भगत की कोठी-काचीगुड़ा एक्सप्रेस 14 से 20 नवंबर तक भगत की कोठी से प्रस्थान करने के बाद दक्षिण मध्य रेलवे के क्षेत्र में 1 घंटा 15 मिनट तक रेगुलेट रहेगी.
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