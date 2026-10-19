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23 अक्टूबर को राजस्थान में 4 ट्रेनें प्रभावित, जैसलमेर-साबरमती बदले रूट से चलेगी

23 अक्टूबर को 4 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी ( Etv Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: रेलवे द्वारा रेलखंडों पर निर्माण कार्य करवाए जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, समदड़ी यार्ड में फुट ओवरब्रिज और दुदिया व दुंदाड़ा स्टेशनों पर सबवे निर्माण कार्य किया जा रहा है. इसके चलते 23 अक्टूबर को 4 रेलसेवाओं के संचालन में बदलाव किया गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जबकि जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस और साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी.