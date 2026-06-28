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गौ पालन के लिए मशहूर है बिहार ये गांव, दूध बेचकर आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं

बिहार में एक ऐसा गांव है, जो गाय पालक महिलाओं के लिए मशहूर है. पढ़ें सरताज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट..

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गाय पालन के लिए मशहूर सबलपुर गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 6:08 PM IST

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गया: बिहार के गया जिले के सबलपुर गांव की महिलाएं पिछले 10 सालों में आत्मनिर्भर बनी हैं. गांव की बेटी से लेकर नई नवेली दुल्हन तक गौ पालन दूध उत्पादन के रोजगार से जुड़ी हुई हैं, यही वजह है कि गांव में गाय पालने का ये काम 90 प्रतिशत महिलाएं करती हैं. जिनके इस काम में उनके घर के पुरुषों का ज्यादा कुछ योगदान नहीं है.

हर घर में गौपालन और दूध का उत्पादन: बोधगया प्रखंड के सबलपुर गांव में लगभग 60 घर होंगे. जहां कई जातियों के लोग रहते हैं लेकिन इन में एक कॉमन बात है कि सभी आर्थिक रूप से खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं. गांव की खुशहाली उनके अच्छे पक्के मकानों से भी झलकती है. गांव के 60 वर्षीय सुरेश चौधरी कहते हैं कि 10 वर्षों पूर्व गांव की आर्थिक खुशहाली की ये स्थिति नहीं थी, अब तो बहुत हद तक गांव की सूरत बदल गई है. गांव की बदली हुई तस्वीर की वजह यहां की महिलाएं हैं.

सबलपुर गांव में आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं (ETV Bharat)

गांव की ही एक दूसरे टोले की रिंकू कुमारी कहती हैं कि महीने की उनकी आय 60 से 80 हजार है. पति डेयरी उत्पादक सहकारी संघ में डेरी मित्र के रूप में नौकरी करते हैं. शुरुआत तो पति ने ही एक गाय से की थी लेकिन जब उनकी नौकरी हो गई तो दूध उत्पादन के कारोबार को उन्होंने शुरू किया था. आज उनके पास 15 गाय हैं.

वह बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तब पति के पास कुछ नहीं था. वह मजदूरी का कार्य करते थे. बच्चे हुए तो निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे. गाय पालन के बाद जब कमाई बढ़ी तो आज बड़ा बेटा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है. हर महीने उसकी पढ़ाई के लिए 12 से 15000 रुपए फीस जमा करती हूं. पहले मिट्टी का मकान था, अब मेरा मकान पक्का और दो मंजिला है.

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सबलपुर गांव पालक महिलाओं के लिए मशहूर (ETV Bharat)

"पहले तो हालत बहुत खराब थी लेकिन जब से गाय पालन शुरू किया, स्थिति अच्छी हुई है. आज सभी बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं. मैं खुद उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाती हूं. ठंड के मौसम में मेरी आमदनी एक लाख से अधिक हो जाती है. मैं जमीन से उठी हूं और आज दूध का व्यापार कर रही हूं. एक समय था जब मेरे पास सिर्फ 15 हजार की एक गाय थी. आज मेरे पास 6 लाख से अधिक की कीमत की गाएं हैं."- रिंकू कुमारी, गौ पालक

'सुबह 3 बजे उठकर शुरू करती हूं काम': रिंकू कुमारी कहती हैं कि मुझे यह सफलता रातों-रात और आसानी से नहीं मिली है. इसके पीछे संघर्ष और कड़ी मेहनत है. वह बताती हैं, 'आज भी मैं सुबह 3:00 बजे उठती हूं. पहले बच्चों और परिवार के लिए नाश्ता खाना तैयार करती हूं. फिर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक गायों की सेवा में लगी रहती हूं. खाने-पीने से लेकर साफ सफाई और दूध दुहने तक का काम खुद ही करती हूं.

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दूध उत्पादन से जुड़ी महिला (ETV Bharat)

पहले 10 रुपए के लिए पति पर थी निर्भर: गांव की ही सावित्री देवी के पास 6 गाये हैं. अभी दो गायों से 25 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है. लगभग हर महीने 40 हजार रुपये का वो दूध बेच लेती हैं. 12 -15 हजार रुपए गायों के चारा और उनकी देखभाल पर खर्च होता है. ऐसे में उन्हें हर महीने 25 हजार तक बचत हो जाती है.

सावित्री देवी अपने कामों से बहुत खुश हैं. वो कहती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तब पति खेती-बड़ी ही करते थे. उन्हें 10 रुपये भी पति से मांगने पड़ते थे. शादी के एक साल के बाद ही उन्होंने गाय पालने का काम शुरू कर दिया था. आज वह अपनी जरूरत के साथ-साथ पति को भी आवश्यकता पड़ने पर राशि देकर सहयोग करती हैं.

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मवेशियों को चारा खिलातीं महिला (ETV Bharat)

"गांव में जिन महिलाओं के पास पांच या उससे अधिक गए हैं. वह मशीन से दूध निकाल कर समिति में भेज देती हैं, दुग्ध समिति में दूध की गुणवत्ता की जांच कर आधारित पैसा भी जल्दी मिलता है, घर बैठे यह रोजगार हम लोगों के लिए काफी अच्छा है."- सावित्री देवी, गौ पालक

2008 में शुरू हुआ था गाय पालने का काम: मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गया के सबलपुर दुग्ध समिति के सचिव रवेंद्र भगत कहते हैं कि गांव में 2008 में गाय पालन की शुरुआत हुई थी. उन दिनों गांव के दो-तीन महिलाओं ने ही एक दो गायों से पालन की शुरूआत किया था लेकिन आज हर घर में गाय पालन का काम हो रहा है. 60 घरों की आबादी वाले इस गांव में उनकी समिति में 52 रजिस्टर्ड किसान हैं, जो बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन करते हैं. इनमें अधिकतर महिलाएं हैं, जबकि कुछ महिलाएं जो निजी रूप से दूध बेचती हैं.

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दूध बेचकर बढ़ाई कमाई (ETV Bharat)

महीने में 10 बार होता है पेमेंट: स्थानीय समिति के सचिव रविंद्र भगत बताते हैं कि जो सुधा समिति में दूध देते हैं, उनका पेमेंट महीने में तीन बार में मिलता है. पहले 15 दिन का पेमेंट एक बार होता है, जबकि दूसरे 15 दोनों का पेमेंट दूसरी बार में होता है. यहां समिति के केंद्र पर दूध की गुणवत्ता और फैट जांच के लिए मशीन लगी हुई है.

"किसानों के सामने उनके दूध का वजन के साथ गुणवत्ता की जांच होती है. मशीन में ही गुणवत्ता के अनुसार रेट ऑटोमेटिक तय हो जाता है. 32 से लेकर 80 रुपये तक का रेट होता है. अभी गर्मी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये प्रति लीटर ही दूध की कीमत होती है, जबकि ठंड के मौसम में मानकों पर खरा उतरने पर 80 रुपए तक रेट पहुंच जाता है."- रवींद्र भगत, सचिव, सबलपुर दुग्ध समिति

10 लाख तक महीने में होता है कारोबार: गांव के ही एक दूध उत्पादक पिंटू कुमार के अनुसार ठंड के मौसम में दूध उत्पादन का वजन बढ़ जाता है. अभी 300 से 500 लीटर दूध का उत्पादन पूरे गांव में हो रहा है, जबकि ठंड के मौसम में 700 से लेकर 1000 तक का उत्पादन होता है. अगर देखा जाए तो औसत हर महीने 7 से 10 लाख रुपए का दूध का व्यापार हो जाता है.

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महिला बन रहीं आत्मनिर्भर (ETV Bharat)

हालांकि ये आंकड़े दुग्ध समिति के अनुसार हैं. इनमें वो घर शामिल नहीं हैं, जो अपने स्तर से दूध बेचते हैं या फिर दूध से घी तैयार करके बेचते हैं, उनकी आमदनी अलग है. जैसे-जैसे इसमें आमदनी होने लगी. धीरे-धीरे सबलपुर की हर महिला इस व्यवसाय में शामिल हुई और गाय पालन करके हजारों रुपए कमा रही हैं.

"इन महिलाओं ने गाय पालन की व्यवसाय से खुद की तकदीर बदली है. मेरी पत्नी ने एक गाय से इस कार्य को शुरू किया था. आज हमारे पास 5 गायें हैं और अच्छे से जीवन चल रहा है. मैं अलग व्यापार करता हूं. पत्नी के काम में मेरा कुछ सहयोग नहीं है वो खुद मेहनत करती है और अपना रोजगार करती है. मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरी पत्नी घर पर रह कर एक बड़ा रोजगार किए हुए है."- पिंटू कुमार, स्थानीय

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मवेशी को ले जाती महिला (ETV Bharat)

'सरकार दे ध्यान': गांव में लगभग 250 गए और 80 भैंस का पालन बताया जाता है. रोजाना गर्मी में 300 से 500 किलो दूध का उत्पादन हो रहा है. गांव में ही दूध की बिक्री के लिए दुग्ध समिति भी है. गांव की महिलाएं अपने कारोबार से खुश तो हैं लेकिन साथ ही वह सरकार के द्वारा सहयोग नहीं मिलने से मायूस भी हैं.

इन महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार उन्हें सहयोग करे तो वह प्रतिदिन 2000 लीटर से ज्यादा दूध का उत्पादन संभव कर सकती हैं. इससे सरकार को भी फायदा है और हम महिलाओं को भी लाभ होगा.

25 गाय शेड में 3 के मिले पैसे: पिंटू कुमार कहते हैं किगांव में 25 गाय शेड बने हुए हैं लेकिन इन गए शेडों में मात्र तीन गाय शेड ही सरकारी योजना मनरेगा के तहत बने हैं, जबकि अन्य शेड महिलाओं ने अपने स्तर से बनवाए हैं. सरकार को चाहिए कि यहां पर एक कम्युनिटी गाय शेड का निर्माण करे ताकि जिन महिलाओं के पास घर में ज्यादा गायों को रखने की जगह नहीं है. वो वहां पर अपनी गायों को रखें और वो भी बड़े पैमाने पर गाय का पालन करें.

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सबलपुर गांव गौ पालन (ETV Bharat)

महिलाओं ने पेश किया है उदहारण: स्थानीय पंचायत बसाढी पंचायत के उप मुखिया मनोरंजन प्रियदर्शी कहते हैं कि गांव में ही नहीं पूरे पंचायत में विकास हुआ है. सबलपुर गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होकर खुद के विकास की बड़ी लकीर खींची है. अगर 40 रुपये के हिसाब से प्रति दिन 300 लीटर दूध की कीमत पूरे साल में जोड़ें तो 4320000 रुपए सालाना कारोबार होगा, जबकि कभी किसी के दूध की कीमत 40 रुपए से ज्यादा भी होती है. ठंड के मौसम में दूध का उत्पादन भी बढ़ जाता है, इस सूरत में देखा जाए तो करोड़ से अधिक टर्न ओवर होगा.

वे कहते हैं, 'जहां तक शेड की बात है तो एक पंचायत में मनरेगा के तहत 20 ही कार्य योजना होती है. उसमें भी सरकार का निर्देश है कि ज्यादातर योजना सामूहिक लाभ वाली हो जैसे नाली-गली सड़क पार्क और अन्य चीजें हैं. मनरेगा के तहत एक कार्य योजना बंद नहीं होती है, तब तक दूसरी योजना शुरू नहीं हो सकती है शेड व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है इसलिए ज्यादा शेड पास नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि इस गांव में और भी शेड का निर्माण हो'

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पशुपालन बना रोजगार का माध्यम (ETV Bharat)

गोबर से भी होता है मुनाफा: वहीं, गांव के पिंटू कुमार बताते हैं कि गौपालन से सिर्फ दूध का उत्पादन नहीं होता है बल्कि और भी कार्य होते हैं. जैसे कि गोबर से भी लोगों का मुनाफा होता है. साल में यहां से 50 गाड़ी से अधिक गोबर बिकता है. एक गाड़ी गोबर की कीमत 1000 से 1500 तक होती है.

इसके साथ ही किसान गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गोबर खरीदते हैं. यहां खुद जिनके घरों में गौपालन हो रहा है, उनमें अधिकतर अपने खेतों में जैविक खाद बना कर डालने के लिए गोबर रखते हैं, जबकि गोबर दूसरे ढंग से जलावन के लिए भी उपयोग होता है. गांव में अधिकतर घरों में गोबर को सूखाकर और फिर लकड़ी के साथ जलाकर खाना बनाया जाता है. एक तरह से गौ पालन के कई फायदे के रूप में इस का उपयोग होता है.

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