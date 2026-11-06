बुलंदशहर की बेटी सबा हैदर ने अमेरिका में रचा इतिहास, इलिनोइस के 84वें डिस्ट्रिक्ट से 70% वोट पाकर जीतीं चुनाव
बुलंदशहर के औरंगाबाद की रहने वाली सबा हैदर ने अमेरिका के इलिनोइस राज्य में 84वें डिस्ट्रिक्ट से 'स्टेट रिप्रेजेंटेटिव' चुनाव में जीत हासिल की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:14 PM IST
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छोटे से कस्बे औरंगाबाद की बेटी सबा हैदर ने सात समंदर पार अमेरिका की राजनीति में बड़ी कामयाबी हासिल की है. अमेरिका में हुए मध्यावधि यानी मिडटर्म चुनावों में सबा हैदर ने इलिनोइस राज्य के 84वें डिस्ट्रिक्ट से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के पद पर जीत दर्ज की है.
उन्होंने कुल मतदान का 70 प्रतिशत वोट हासिल कर अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ब्रायन स्कोपा को शिकस्त दी. उनकी इस जीत से अमेरिका में रह रहे समर्थकों के साथ-साथ भारत में उनके परिवार और पैतृक कस्बे में भी खुशी की लहर है.
दो दशक पहले अमेरिका पहुंचीं, जनसेवा से बनाई पहचान: सबा हैदर मूल रूप से बुलंदशहर के औरंगाबाद कस्बे की रहने वाली हैं. वह पिछले करीब 20 वर्षों से अपने परिवार के साथ अमेरिका के इलिनोइस में रह रही हैं. राजनीति और समाजसेवा में उनकी सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह इससे पहले काउंटी बोर्ड की सदस्य के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं. उनके पति अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं.
औरंगाबाद से गाजियाबाद तक जश्न का माहौल: सबा की जीत की खबर मिलते ही उनके पैतृक कस्बे औरंगाबाद और गाजियाबाद में रह रहे परिजनों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. परिवार के लोग और रिश्तेदार इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित हैं. मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है. उनके भाई अब्बास ने बताया कि जीत की सूचना मिलने के बाद से ही घर में उत्सव जैसा माहौल है और रिश्तेदारों, पड़ोसियों तथा परिचितों का बधाई देने के लिए लगातार आना-जाना लगा हुआ है.
पिता ने कहा- यह पूरे हिंदुस्तान की जीत: सबा के पिता सैयद अली हैदर ने बेटी की कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा, "यह केवल हमारे परिवार की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जीत है. सबा ने अपनी मेहनत, निष्ठा और जनसेवा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है." परिजनों के मुताबिक, देश-विदेश से उन्हें व्हाट्सएप कॉल, संदेश और फोन कॉल के जरिए बधाइयां मिल रही हैं. स्थानीय निवासियों और शुभचिंतकों का कहना है कि सबा की सफलता ने भारतीय प्रतिभा और नारी शक्ति का मान बढ़ाया है.
गाजियाबाद से एएमयू तक पढ़ाई में हासिल किए गोल्ड मेडल: सबा हैदर की शुरुआती शिक्षा गाजियाबाद में हुई. इसके बाद उन्होंने आईसीसी गर्ल्स कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और बेहतर प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. यहां से उन्होंने एमएससी बायोलॉजी में भी प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया.
जिम कॉर्बेट में बाघों पर किया रिसर्च: पढ़ाई के दौरान सबा ने वाइल्डलाइफ स्टडी में भी खास रुचि दिखाई. उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों पर गहन शोध कार्य किया था. शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के बाद उन्होंने अमेरिका में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी शुरू की. धीरे-धीरे उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और काउंटी बोर्ड की सदस्य के रूप में भी काम किया.
अमेरिका में समर्थकों के बीच भी उत्साह: चुनाव में जीत के बाद सबा हैदर को उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और समर्थकों से लगातार बधाइयां मिल रही हैं. परिजनों के मुताबिक, स्थानीय नागरिक और मतदाता उनसे संपर्क कर शुभकामनाएं दे रहे हैं. कई लोग उपहार और बधाई संदेश लेकर उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं. बुलंदशहर के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अमेरिका की राजनीति में यह मुकाम हासिल करने वाली सबा की सफलता को परिवार और क्षेत्र के लोग गर्व की उपलब्धि मान रहे हैं.
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