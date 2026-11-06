ETV Bharat / state

बुलंदशहर की बेटी सबा हैदर ने अमेरिका में रचा इतिहास, इलिनोइस के 84वें डिस्ट्रिक्ट से 70% वोट पाकर जीतीं चुनाव

AMU से डबल गोल्ड मेडलिस्ट सबा हैदर ने दो दशक पहले अमेरिका गई थीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छोटे से कस्बे औरंगाबाद की बेटी सबा हैदर ने सात समंदर पार अमेरिका की राजनीति में बड़ी कामयाबी हासिल की है. अमेरिका में हुए मध्यावधि यानी मिडटर्म चुनावों में सबा हैदर ने इलिनोइस राज्य के 84वें डिस्ट्रिक्ट से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के पद पर जीत दर्ज की है.

उन्होंने कुल मतदान का 70 प्रतिशत वोट हासिल कर अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ब्रायन स्कोपा को शिकस्त दी. उनकी इस जीत से अमेरिका में रह रहे समर्थकों के साथ-साथ भारत में उनके परिवार और पैतृक कस्बे में भी खुशी की लहर है.