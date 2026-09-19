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महिलाओं की यात्रा सुरक्षित करेंगी "सारथी दीदी", शहर से लेकर गांव तक चलेंगी कैब, 24 घंटे मॉनिटरिंग

महिलाओं की यात्रा सुरक्षित करेंगी "सारथी दीदी". ( SAARTHI DIDIS )

लखनऊ: ‘सारथी दीदी’ के जरिए महिलाओं की यात्रा और अधिक सुरक्षित बनाने की तैयारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला यात्रियों के लिए महिला चालकों की विशेष सेवा के साथ यात्रा के दौरान सुरक्षा पर 24x7 निगरानी तंत्र डेवलप किया जा रहा है. इसमें आपात स्थिति में एसओएस बटन के माध्यम से सहायता लेने की सुविधा होगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ तत्काल समन्वय किया जा सकेगा. यानी सफर सिर्फ वाहन में बैठने से लेकर मंजिल तक पहुंचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी यात्रा मजबूत सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेगी. योगी सरकार इस सेवा को भारत टैक्सी मॉडल के माध्यम से शहरों से गांवों तक ले जाने की तैयारी में है. इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को जोड़कर ग्रामीण स्तर पर राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवाओं के विस्तार का प्लान है. सारथी दीदी का एक अहम पहलू महिला ड्राइवरों को परिवहन सेवा से जोड़ना है. इसके तहत महिलाओं को ई-रिक्शा, दोपहिया और कैब चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे एक ओर महिला यात्रियों को महिला चालक का विकल्प मिलेगा. वहीं दूसरी ओर ड्राइविंग को महिलाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्र के रूप में विकसित करने का रास्ता भी खुलेगा. महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन एसओएस बटन, 24x7 मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और पुलिस सहायता समन्वय को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा. यात्रा के दौरान किसी तरह की आपात स्थिति सामने आने पर सहायता तंत्र सक्रिय करने का प्रावधान होगा. भारत टैक्सी के मौजूदा महिला-केंद्रित ‘सारथी दीदी’ योजना में एसओएस, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और 24x7 सहायता जैसी सुरक्षा सुविधाएं रहेंगी. इस व्यवस्था का सीधा लाभ उन परिवारों को विशेष रूप से होगा, जिनकी बेटियां पढ़ाई, नौकरी या अन्य काम से नियमित रूप से अकेले यात्रा करती हैं. महिला चालक का विकल्प मिलने और आपात स्थिति में सहायता तंत्र उपलब्ध होने से यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंता कम करने की दिशा में व्यवस्था तैयार की जा रही है. महिलाओं के लिए ड्राइविंग से रोज़गार