जिले के प्रभारी सचिव एस प्रकाश जांजगीर-चांपा दौरे पर, कई धान खरीदी केंद्रों का लिया जायजा, पारदर्शिता के साथ खरीदी के निर्देश
फिलहाल जिले के 9 केंद्र में ही पहुंचा धान, दिसंबर माह में धान खरीदी के रफ्तार पकड़ने की संभावना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 8:57 PM IST
जांजगीर चाम्पा: जिला के प्रभारी सचिव एस प्रकाश ने गुरुवार को दौरा करते हुए धान खरीदी से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान एस प्रकाश ने करीब 10 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. प्रभारी सचिव ने मिडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में धान खरीदी की तैयारी अच्छी है. अभी किसानों का फसल तैयार नहीं होने के कारण धान का आवक कम है दिसंबर में धान खरीदी के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है.
इस जिले में हड़ताल खत्म कर चुके हैं सहकारी समिति कर्मचारी: जांजगीर चांपा जिले में इस बार धान खरीदी के लिए आंदोलित समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को समझाइश देकर किसानों के हित में काम करने के लिए वापस बुला लिया गया. सभी 129 धान खरीदी केन्द्रों में उनकी नियुक्ति भी कर दी गई. जिले में 1 लाख 23 हजार से अधिक किसानों ने अपने फसल का पंजीयन कराया है. फिलहाल 9 खरीदी केंद्रो मे ही 27 किसानों ने 800 क्विंटल धान की बिक्री की है.
हमारे जिले में धान का आवक दिसंबर माह में ही शुरू होता है. इसी के चलते फिलहाल धान का आवक कम है. यही आंकड़ा वर्ष 2024 में भी था. अभी बलौदा, अकलतरा और पामगढ़ क्षेत्र के कुछ किसानों का ही धान तैयार हो पाया है. नमी के कारण भी किसान धान को सूखा कर ही बेचने लाएंगे- जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू
प्रभारी सचिव ने दिए अहम निर्देश: धान खरीदी की तैयारी का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी सचिव एस प्रकाश जिले के अकलतरा, तिलई, खोखरा, कुटरा, पामगढ़, मेउ, राहौद, खरौद, लोहर्सी और शिवरीनारायण उपार्जन केंद्र पहुंचे. धान खरीदी के लिए नमी मापक यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का परीक्षण किया. साथ ही किसानों से चर्चा कर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी अपना टोकन काटने की सलाह दी. धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को भी निर्देश दिए की पारदर्शिता के साथ धान खरीदी कर बारदाना की उपलब्धता, स्टेकिंग, भंडारण की तैयारी रखें.
फिलहाल अधिकांश धान खरीदी केन्द्रों मे सन्नाटा पसरा हुआ है. जल्द ही किसानों के धान का बंपर आवक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.