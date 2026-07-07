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Bundi RVTR : कालदां बफर जोन में ईको टूरिज्म का खुलेगा नया अध्याय, ट्रैकिंग रूट विकसित करने की कवायद तेज

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कालदां बफर जोन को बाघों के लिए और अधिक अनुकूल बनाकर ईको टूरिज्म का नया केंद्र विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन और वन विभाग ने ठोस पहल शुरू कर दी है. लंबे समय से वन्यजीवों की सुरक्षित शरणस्थली रहे इस सघन वन क्षेत्र में अब बाघों के प्राकृतिक आवास को मजबूत करने, शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षक ट्रैकिंग रूट विकसित करने की व्यापक योजना पर काम शुरू हो गया है.

कलेक्टर ने की दुर्गम जंगल में पैदल ट्रैकिंग : इसके लिए जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, उपवन संरक्षक आलोकनाथ गुप्ता ने कालदां के दुर्गम जंगलों में पैदल ट्रैकिंग कर क्षेत्र की भौगोलिक, प्राकृतिक एवं वन्यजीव संबंधी संभावनाओं का गहन निरीक्षण किया. डीएफओ डॉ. आलोक नाथ गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर के साथ कालदां माता मंदिर, कालदां का दह, प्राचीन बावड़ी, बड़ा डबका और प्राकृतिक नालों का अवलोकन करते हुए क्षेत्र को पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से विकसित करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की.

डीएफओ ने बताया कि इस दौरान जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को प्राकृतिक नालों पर जल संरक्षण संरचनाएं विकसित करने, पर्यटकों के लिए सुरक्षित ट्रैकिंग रूट और इको ट्रेल तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जंगल में घास के मैदान विकसित कर शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि बाघों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक शिकार (प्रे-बेस) उपलब्ध हो सके. इससे न केवल बाघों का प्राकृतिक आवास मजबूत होगा, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी नई मजबूती मिलेगी.

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डाटुन्दा और नीमतलाई मार्ग स्थापित की बनेगी योजना : कलेक्टर ने कालदां माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डाटुन्दा और नीमतलाई मार्ग पर प्रवेश द्वार स्थापित करने तथा जंगल में आने-जाने वाले वाहनों की प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए. उनका मानना है कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ सुरक्षा और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा.