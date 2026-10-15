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RVTR Bundi : बजरी माफिया पर लगाम लगाने की कवायद, 17 पॉइंट्स पर 85 होमगार्ड और फ्लाइंग टीमें संभालेंगी मोर्चा

बूंदी: चंबल नदी क्षेत्र और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अवैध बजरी खनन पर लगाम कसने के लिए वन विभाग ने निगरानी तंत्र मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है. चंबल की सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार के नेतृत्व में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दल मैदान में उतरा.

अधिकारियों ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर-2 क्षेत्र और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अति संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर खनन के संभावित रास्तों और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. अब 17 संवेदनशील पॉइंट्स पर 85 बॉर्डर होमगार्ड जवानों की तैनाती, ड्रोन सर्विलांस, निगरानी कैमरों, बैरियर और फ्लाइंग टीमों के जरिए अवैध गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है.

ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति को समझने के साथ मौजूदा निगरानी व्यवस्था की भी पड़ताल की गई. निरीक्षण का उद्देश्य उन स्थानों की पहचान करना था, जहां अवैध खनन और बजरी परिवहन की आशंका को देखते हुए निगरानी और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद वनकर्मियों से भी जानकारी ली.

ड्रोन से खंगाले खनन के संभावित रास्ते : अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों का दल केशवरायपाटन रेंज के संवेदनशील क्षेत्र रोटेदा-मंडावरा पुलिया पहुंचा. यहां ड्रोन कैमरे की मदद से रोटेदा, डोलर और मंडावरा क्षेत्र का मौका मुआयना किया गया. अधिकारियों ने इलाके की भौगोलिक स्थिति, संभावित खनन स्थलों तक पहुंचने वाले रास्तों और बजरी परिवहन के संभावित मार्गों का बारीकी से निरीक्षण किया.

17 पॉइंट्स पर 85 होमगार्ड, फ्लाइंग टीमें भी सक्रिय : निरीक्षण के बाद मंडावरा रेंज कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इसमें रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक अरुण कुमार डी. ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17 संवेदनशील पॉइंट्स पर 85 बॉर्डर होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही बजरी परिवहन के संभावित मार्गों पर बैरियर लगाए गए हैं और चौकियों के जरिए संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जा रही है.

मैदानी स्तर पर गश्त करने वाले स्थायी वनकर्मियों को बॉडी वियर कैमरों से लैस किया गया है, ताकि कार्रवाई के दौरान पारदर्शिता बनी रहे. वहीं, विभाग की फ्लाइंग टीमें लगातार गश्त कर रही हैं. चंबल अभयारण्य के संवेदनशील स्थलों पर निगरानी कैमरे लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है. विभाग का जोर तकनीकी संसाधनों और मैदानी निगरानी के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर है.

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अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले- अवैध खनन बर्दाश्त नहीं : समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने स्पष्ट किया कि चंबल में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से जमीनी हकीकत की जानकारी लेते हुए अवैध खनन की रोकथाम में सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की. साथ ही तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और विभागीय समन्वय मजबूत बनाने के निर्देश दिए. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि संवेदनशील इलाकों में निगरानी नियमित और प्रभावी रहनी चाहिए.

संभावित खनन मार्गों पर चौकसी रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई करने और मैदानी कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाए रखने को महत्वपूर्ण बताया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई. चंबल नदी और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का क्षेत्र जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. ऐसे में यहां अवैध बजरी खनन पर प्रभावी रोक लगाना पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी अहम है.