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गुप्त नवरात्रा के दौरान पुष्कर में रशियन योगिनी अन्नपूर्णा का खड़ेश्वरी तप, 24 घंटे रहती हैं खड़ी

इससे पहले भी वे 9 दिन की खड़ेश्वरी और 21 दिन की अग्नितप साधना गुरु के सानिध्य में कर चुकी हैं.

Annapurna Nath performing Khadaeshwari penance
खड़ेश्वरी तप करती अन्नपूर्णा नाथ (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: आदिशक्ति मां के गुप्त नवरात्रा बुधवार से शुरू हो चुके है. तीर्थनगरी पुष्कर एक बार फिर रशियन महिला के हठ योग से चर्चा में है. दरअसल रशियन महिला नाथ संप्रदाय को अपना चुकी है. लिहाजा वह नाथ संप्रदाय की परंपराओं को भी अपनाकर उनका पालन कर रही है. योग और साधना नाथ संप्रदाय की परंपराओं का हिस्सा है. नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर साध्वी बन चुकी रशियन महिला पुष्कर में 9 दिन तक रोज 24 घंटे खड़े रह कर साधना कर रही है.

24 जुलाई तक करेंगी कठोर साधना: पुष्कर में विदेशी महिला को कठोर साधना करते देखना तीर्थ यात्रियों के लिए कौतुहल का विषय बन गया है. इससे पहले भी वे 9 दिन की खड़ेश्वरी और 21 दिन की अग्नितप साधना गुरु के सानिध्य में कर चुकी है. लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया पर वह पहले भी काफी चर्चित रह चुकी हैं. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम से चर्चा में रही विदेशी महिला इस बार गुप्त नवरात्रा में 9 दिन और रात लगातार खड़े रहकर साधना कर रही है. पुष्कर के पवित्र सरोवर के जयपुर घाट पर बाबा गोरक्षनाथ आश्रम में मां काली की धूणी क्षेत्र में कठोर साधना योगिनी अन्नपूर्णा कर रही है. 15 से 24 जुलाई तक यह कठोर साधना जारी रहेगी.

योगिनी की साधना का ये है उद्देश्य, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर में रूसी साध्वी की अनूठी तपस्या, 9 दिन लगातार खड़े रहकर की साधना, जानिए वजह

'अब वो विदेशी नहीं नाथ सम्प्रदाय से है': योगिनी अन्नपूर्णा नाथ के गुरु दीपक नाथ ने बताया कि योगिनी अन्नपूर्णा सबको विदेशी लगती है, लेकिन वह नाथ संप्रदाय से है और नाथ संप्रदाय की परंपराओं का निर्वहन करती आ रही हैं. योग और साधना नाथ संप्रदाय की परंपराओं का हिस्सा है. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ गुप्त नवरात्र के दौरान आज 15 जुलाई से 24 जुलाई तक खंडेश्वरी तप कर रही है. वटवृक्ष के नीचे झुला लगाकर वह उसके सहारे 9 दिन और रात खड़ी रहेंगी. उन्होंने बताया कि संत महात्माओं की साधना का उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं बल्कि जनकल्याण के लिए होता है. विश्व शांति और देश, राज्य और नगर में खुशहाली बनी रहे.

Yogini Annapurna absorbed in spiritual practice
साधना में लीन योगिनी अन्नपूर्णा (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: 22 साल से नहीं बैठे खड़ेश्वर बाबा, अब निकले वैष्णो देवी के लिए 1000 किमी की दंडवत यात्रा पर

Sadhus present in Gorakshanath Ashram
गोरक्षनाथ आश्रम में में मौजूद साधू (ETV Bharat Ajmer)

पहले भी कर चुकी हैं कठोर तप: दीपक नाथ ने बताया कि सुबह 11:15 बजे आरती, शाम को 8 बजे और रात्रि को 10 बजे नित्य हवन होगा. श्रद्धालु भी इन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो पाएंगे. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ पुष्कर में रहकर पहले भी कठोर तप और साधना कर चुकी है. नवरात्रा में 9 दिन कठोर खड़ेश्वरी तप कर चुकी है. वही भीषण गर्मी में पुष्कर के छोटी बस्ती के श्मशान में 9 जलती धुननियो के बीच 21 दिन तक अग्नितप कर चुकी है.

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रूसी महिला की कठोर तपस्या
YOGINI ANNAPURNA SEVERE PENANCE
SPIRITUAL PRACTICE OF STANDING
रशियन महिला का हठ योग
YOGINI ANNAPURNA NATH IN PUSHKAR

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