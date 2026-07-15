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गुप्त नवरात्रा के दौरान पुष्कर में रशियन योगिनी अन्नपूर्णा का खड़ेश्वरी तप, 24 घंटे रहती हैं खड़ी

खड़ेश्वरी तप करती अन्नपूर्णा नाथ ( ETV Bharat Ajmer )