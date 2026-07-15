गुप्त नवरात्रा के दौरान पुष्कर में रशियन योगिनी अन्नपूर्णा का खड़ेश्वरी तप, 24 घंटे रहती हैं खड़ी
इससे पहले भी वे 9 दिन की खड़ेश्वरी और 21 दिन की अग्नितप साधना गुरु के सानिध्य में कर चुकी हैं.
Published : July 15, 2026 at 7:08 PM IST
अजमेर: आदिशक्ति मां के गुप्त नवरात्रा बुधवार से शुरू हो चुके है. तीर्थनगरी पुष्कर एक बार फिर रशियन महिला के हठ योग से चर्चा में है. दरअसल रशियन महिला नाथ संप्रदाय को अपना चुकी है. लिहाजा वह नाथ संप्रदाय की परंपराओं को भी अपनाकर उनका पालन कर रही है. योग और साधना नाथ संप्रदाय की परंपराओं का हिस्सा है. नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर साध्वी बन चुकी रशियन महिला पुष्कर में 9 दिन तक रोज 24 घंटे खड़े रह कर साधना कर रही है.
24 जुलाई तक करेंगी कठोर साधना: पुष्कर में विदेशी महिला को कठोर साधना करते देखना तीर्थ यात्रियों के लिए कौतुहल का विषय बन गया है. इससे पहले भी वे 9 दिन की खड़ेश्वरी और 21 दिन की अग्नितप साधना गुरु के सानिध्य में कर चुकी है. लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया पर वह पहले भी काफी चर्चित रह चुकी हैं. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम से चर्चा में रही विदेशी महिला इस बार गुप्त नवरात्रा में 9 दिन और रात लगातार खड़े रहकर साधना कर रही है. पुष्कर के पवित्र सरोवर के जयपुर घाट पर बाबा गोरक्षनाथ आश्रम में मां काली की धूणी क्षेत्र में कठोर साधना योगिनी अन्नपूर्णा कर रही है. 15 से 24 जुलाई तक यह कठोर साधना जारी रहेगी.
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'अब वो विदेशी नहीं नाथ सम्प्रदाय से है': योगिनी अन्नपूर्णा नाथ के गुरु दीपक नाथ ने बताया कि योगिनी अन्नपूर्णा सबको विदेशी लगती है, लेकिन वह नाथ संप्रदाय से है और नाथ संप्रदाय की परंपराओं का निर्वहन करती आ रही हैं. योग और साधना नाथ संप्रदाय की परंपराओं का हिस्सा है. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ गुप्त नवरात्र के दौरान आज 15 जुलाई से 24 जुलाई तक खंडेश्वरी तप कर रही है. वटवृक्ष के नीचे झुला लगाकर वह उसके सहारे 9 दिन और रात खड़ी रहेंगी. उन्होंने बताया कि संत महात्माओं की साधना का उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं बल्कि जनकल्याण के लिए होता है. विश्व शांति और देश, राज्य और नगर में खुशहाली बनी रहे.
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पहले भी कर चुकी हैं कठोर तप: दीपक नाथ ने बताया कि सुबह 11:15 बजे आरती, शाम को 8 बजे और रात्रि को 10 बजे नित्य हवन होगा. श्रद्धालु भी इन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो पाएंगे. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ पुष्कर में रहकर पहले भी कठोर तप और साधना कर चुकी है. नवरात्रा में 9 दिन कठोर खड़ेश्वरी तप कर चुकी है. वही भीषण गर्मी में पुष्कर के छोटी बस्ती के श्मशान में 9 जलती धुननियो के बीच 21 दिन तक अग्नितप कर चुकी है.