ETV Bharat / state

रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज शाम पहुंच रहे दिल्ली, राजधानी में हाई-अलर्ट, कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन, मेट्रो पर भी असर

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी यह अहम द्विपक्षीय मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब दुनियाभर के हालात तेजी से बदल रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे.

सुरक्षा अलर्ट पर दिल्ली

दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक सभी सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर हैं. वहीं राजधानी दिल्ली मेट्रो की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच रहे हैं. इस दौरान जहां कहीं भी उनका मूवमेंट होगा, उस दौरान ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. पुतिन पालम एयरपोर्ट से दिल्ली के सरदार पटेल स्थित एक होटल जायेंगे और होटल से पीएम आवास तक की मूवमेंट के बीच एनएच-8, धौला कुआं, दिल्ली कैंट, सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, शांति पथ और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है. शाम को ही वह डिनर के लिए पीएम आवास जाएंगे. उस दौरान भी सरदार पटेल मार्ग पंचशील मार्ग, शांति पथ समेत आस-पास के अन्य रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.