दिल्ली वाले ध्यान दें: शुक्रवार को ITO और राजघाट समेत मध्य दिल्ली के कई रास्ते रहेंगे बंद; घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर है. इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Source X)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 4, 2025 at 10:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में अगर आप कल यानी 5 दिसंबर 2025 को अपने निजी वाहन से घर से निकलने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली में होने से कई कार्यक्रम शुक्रवार को तय हैं. इस कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मध्य और पुरानी दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर भारी यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन को लेकर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है.

शुक्रवार को प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते सुबह के पीक आवर्स के दौरान कई वीआईपी और सामान्य रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को सलाह दी है कि वे जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और मेट्रो सेवाओं का लाभ उठाएं. ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, प्रतिबंध विशेष रूप से आईटीओ के डब्ल्यू प्वाइंट (W Point), ए प्वाइंट आईटीओ चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग और दिल्ली गेट के आसपास प्रभावी रहेंगे. इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग और हनुमान सेतु से वाई प्वाइंट तक के रास्तों पर भी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी.

इन रास्ते पर भी प्रतिबंध लागू

मध्य दिल्ली के अलावा, पुरानी दिल्ली और रिंग रोड के हिस्से भी इससे अछूते नहीं रहेंगे. नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीम गढ़ फ्लाईओवर बाईपास और महात्मा गांधी मार्ग-प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु की ओर जाने वाले रास्ते पर भी प्रतिबंध लागू रहेंगे. कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईपी मार्ग पर भी यातायात धीमा रहने या डायवर्ट किए जाने की संभावना है. सुबह 9 से 12 बजे तक आमलोगों को इन ईलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है.

ट्रैफिक पुलिस का आम लोगों से अपील

पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रतिबंध सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लागू रहेंगे. यह समय आमतौर पर ऑफिस जाने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. चूंकि विकास मार्ग और आईटीओ जैसे रास्ते पूर्वी दिल्ली और नोएडा को मध्य दिल्ली से जोड़ते हैं, इसलिए इन रास्तों पर भारी जाम की स्थिति बन सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस समय अवधि के दौरान इन रूट्स से बचें. ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें. यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर दिल्ली मेट्रो का उपयोग करें, क्योंकि सड़कों पर डायवर्जन के कारण यात्रा का समय बढ़ सकता है. पुलिस ने सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही पार्किंग करने और यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है.

पार्किंग को लेकर सख्त निर्देश, गाड़ियां होंगी जब्त

ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान अवैध पार्किंग को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने की बात कही है. 5 दिसंबर को इन सड़कों पर किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि यदि इन निषिद्ध क्षेत्रों में कोई वाहन खड़ा पाया गया, तो उसे तुरंत हटा लिया जाएगा और वाहन मालिक के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

