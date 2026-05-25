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पुष्कर में रूसी महिला का गर्मी व लू के बीच 22 दिवसीय अग्नि तप संपन्न, बोलीं-आध्यात्मिक सुख मिला...जताई 41 दिन के तप की इच्छा

17 साल पहले भारत आई. नाथ संप्रदाय किया ग्रहण और नाम रखा अन्नपूर्णा नाथ.आध्यात्मिक जागृति और आदिशक्ति के 52 शक्तिपीठ की यात्रा उनका उद्देश्य है.

A Russian woman with Guru Deepak Nath amidst nine fire pits.
9 अग्नि कुंड के बीच गुरु दीपक नाथ के साथ रूसी महिला (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 8:50 PM IST

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अजमेर: हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय को अपनाकर साध्वी बनी रूसी महिला ने भीषण गर्मी और लू के बीच खुले आसमान के नीचे जलते कंडों में प्रज्ज्वलित 9 अग्नि कुंडों के बीच 22 दिन की अग्नि तपस्या पूरी की. रूसी महिला योगी अन्नपूर्णा नाथ ने नाथ संप्रदाय के अपने गुरु योगी दीपक नाथ के साथ यह कठोर तप किया. पुष्कर के छोटी बस्ती के शमशान परिसर में 3 से 25 मई तक यह अग्नि तप दोपहर में किया गया. अग्नि तप के पूर्ण होने पर रूसी महिला चेहरे के पर शांति और प्रसन्नता नजर आई. पुष्कर के तीर्थ यात्रियों एवं लोगों में यह कठोर तप चर्चा का विषय है.

17 साल पहले भारत आईं: रूसी महिला योगी अन्नपूर्णा नाथ ने कहा कि 22 दिन का अग्नि तप हठ योग का हिस्सा है. तप के पूर्ण होने से उन्हें आध्यात्मिक सुख का अनुभव हो रहा है. भविष्य में इसे और आगे बढ़ाने की इच्छा है. भविष्य में मौका मिला तो 41 दिन का अग्नि तप करेंगी. अन्नपूर्णा सनातन की दुर्लभ परंपरा का उदाहरण बनी. आध्यात्मिक जागृति और आदिशक्ति के 52 शक्तिपीठ की यात्रा उनका उद्देश्य है. 17 बरस पहले भारत आईं थीं. यहां नाथ संप्रदाय से इतनी प्रभावित हुई कि उसे अपना लिया. अब वे नाथ संप्रदाय से जुड़ी गुरु बीज मंत्र के जप के साथ तप और साधना भी करती हैं.

अग्नि तप के बारे में बोले गुरु और रूसी शिष्या (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:पुष्कर में नाथ संप्रदाय से जुड़ी रूसी महिला कर रहीं हैं 23 दिन की कठोर अग्नि तपस्या, गुरु दे रहे साथ

A Russian woman performing worship alongside saints and devotees upon the completion of her fire penance.
अग्नि तप पूरा होने पर संतों और लोगों के साथ पूजा करतीं रूसी महिला (ETV Bharat Ajmer)

दोपहर 11 से 2 बजे तप : योगी दीपक नाथ ने बताया कि नाथ संप्रदाय में गुरु बीज मंत्र के साथ तपस्या को विशेष माना है. पुष्कर नाथ संप्रदाय के लिए काफी अहम है. यही वजह है कि रूसी महिला अन्नपूर्णा ने गुरु दीपक नाथ के साथ यहां कठोर तप और साधना की. इससे पहले अन्नपूर्णा ने चेत्र नवरात्रा में 9 दिन लगातार खड़े रखकर खड़ेश्वरी तपस्या की थी. अब गर्मी और लू के बीच चिलचिलाती धूप में 3 से 25 मई तक दोपहर 11 से 2 बजे अग्नि तप किया. कंडों से बनाए 9 जलते अग्निकुंडों के बीच शरीर पर भस्मी लगाकर ध्यानमुद्रा में रूसी महिला ने 22 दिन गुरु दीपक नाथ के साथ कठोर तप किया. 25 मई को तप पूर्ण होने के दौरान संतों का समागम भी हुआ.

Along with locals and pilgrims, foreigners also performed the circumambulation of the Agni Tap
स्थानीय और तीर्थयात्रियों के साथ विदेशियों ने भी की अग्नि तप की परिक्रमा (ETV Bharat Ajmer)

भस्मी का विसर्जन कल: योगी दीपक नाथ ने बताया कि अनादि काल से नाथ संप्रदाय के संत ऐसी तपस्या करते आए हैं. उनका उद्देश्य जनकल्याण और प्रदेश और देश की भलाई होती है. नाथ संप्रदाय में नर और नारी का कोई भेद नहीं है. दीपक नाथ ने कहा कि पूर्णाहुति के दौरान संत महात्माओं का सम्मान एवं भंडारा किया जाएगा. मंगलवार को भस्मी का विसर्जन सरोवर में होगा. जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन के बाद परिक्रमा की जाएगी.

Applying ashes to the body before the fire ritual
अग्नि तप से पहले शरीर पर भस्मी लगाते हुए (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर में रूसी साध्वी की अनूठी तपस्या, 9 दिन लगातार खड़े रहकर की साधना, जानिए वजह

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