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पुष्कर में रूसी महिला का गर्मी व लू के बीच 22 दिवसीय अग्नि तप संपन्न, बोलीं-आध्यात्मिक सुख मिला...जताई 41 दिन के तप की इच्छा

9 अग्नि कुंड के बीच गुरु दीपक नाथ के साथ रूसी महिला ( ETV Bharat Ajmer )