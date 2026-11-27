सनातन संस्कृति से प्रभावित रशियन प्रतिनिधिमंडल ने पुष्कर में दी आहुतियां, कहा- सबके कर्म अच्छे हों
संस्कृत के जानकार लीडर किसलीन के नेतृत्व में पहुंचा दल. वराह घाट पर डेढ़ घंटे चला धार्मिक कार्यक्रम...
Published : November 27, 2026 at 9:24 PM IST
अजमेर: पुष्कर की पहचान धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व पटल पर है. यहां की आध्यात्मिक सुगंध से विदेशी पर्यटक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते. इसी कड़ी में आध्यात्मिक यात्रा पर भारत आया रशियन प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को तीर्थराज गुरु पुष्कर पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में शामिल लीडर किसलीन खुद संस्कृत के अच्छे जानकार हैं. प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर ही पुष्कर की धरा पर आए थे. शाम को प्रधान वराह घाट पर रशियन प्रतिनिधिमंडल ने यज्ञ किया. सभी सदस्यों ने विश्व शांति और बंधुत्व के लिए प्रार्थना की. यज्ञ के दौरान घाट पर भक्ति और शांति का माहौल देखने को मिला.
घाट पर डेढ़ घंटे चला धार्मिक कार्यक्रम: तीर्थ पुरोहित पंडित रविकांत शर्मा ने बताया कि रशियन प्रतिनिधिमंडल भारत में आध्यात्मिक यात्रा पर है. इस कड़ी में प्रधान वराह घाट पर शाम को डेढ़ घंटे का धार्मिक कार्यक्रम रखा गया. इसमें मंडप पूजन, हवन और उसके बाद पुष्कर राज की महा आरती का कार्यक्रम हुआ. पूरा कार्यक्रम विश्व शांति, बंधुत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा के संकल्प के साथ आयोजित किया गया. पंडित रविकांत शर्मा, पंडित नवनीत गौड, पंडित सूर्यप्रकाश तिवारी, पंडित राधेश्याम और पंडित शिवराज शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया. रशियन प्रतिनिधिमंडल के 12 सदस्यों ने हवन में आहुतियां दीं.
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सबके कर्म अच्छे हों : प्रतिनिधिमंडल के लीडर किसलीन ने बताया कि मुझे भारत से प्यार है और मुझे लगता है कि मेरा पूर्व जन्म भारत में हुआ था. मैंने अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ यहां कई धार्मिक स्थानों की यात्रा की है. सभी यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ गए हैं. उन्होंने कहा कि हवन के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा सभी देवी-देवताओं से जुड़ाव महसूस हुआ है, जो मेरे और हम सबके लिए बहुत ही शानदार अनुभव है. इससे अंदरूनी खुशी और सुकून मिला है. बातचीत में उन्होंने कहा कि रूस और पड़ोसी देशों के बीच बेहतर रिश्ते हों, सभी देशों में अमन-शांति रहे और लोग खुशहाली से जी सकें, यही प्रार्थना यज्ञ के माध्यम से की गई है. किसलीन ने यह भी कहा कि सभी लोग अपने कर्म से जुड़े हुए हैं. कर्म बेहतर होंगे तो निश्चित रूप से जीवन में शांति होगी. मेरी प्रार्थना है कि सबके कर्म अच्छे हों.
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तीसरी बार पुष्कर पहुंचा प्रतिनिधिमंडल: पंडित शर्मा ने बताया कि रशियन प्रतिनिधिमंडल में 12 सदस्य शामिल हैं. इनमें प्रतिनिधिमंडल के मुखिया काफी आध्यात्मिक भाव रखने वाले व्यक्ति हैं. उन्होंने भारतीय सनातन हिंदू धर्म पर काफी शोध किया है. मुखिया संस्कृत भाषा के भी अच्छे जानकार हैं, साथ ही वैदिक मंत्रों को भी जानते हैं. यह प्रतिनिधिमंडल इससे पहले भी दो बार पुष्कर की आध्यात्मिक यात्रा कर चुका है. उस दौरान भी यहां हवन और आरती की गई थी. पंडित शर्मा ने कहा कि तीर्थ गुरु पुष्कर की महिमा विश्व के कोने-कोने तक पहुंचे, इसी भावना के साथ रशियन प्रतिनिधिमंडल को यह अनुष्ठान करवाया गया है.
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