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सनातन संस्कृति से प्रभावित रशियन प्रतिनिधिमंडल ने पुष्कर में दी आहुतियां, कहा- सबके कर्म अच्छे हों

रशियन प्रतिनिधिमंडल ने किया यज्ञ ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पुष्कर की पहचान धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व पटल पर है. यहां की आध्यात्मिक सुगंध से विदेशी पर्यटक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते. इसी कड़ी में आध्यात्मिक यात्रा पर भारत आया रशियन प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को तीर्थराज गुरु पुष्कर पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में शामिल लीडर किसलीन खुद संस्कृत के अच्छे जानकार हैं. प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर ही पुष्कर की धरा पर आए थे. शाम को प्रधान वराह घाट पर रशियन प्रतिनिधिमंडल ने यज्ञ किया. सभी सदस्यों ने विश्व शांति और बंधुत्व के लिए प्रार्थना की. यज्ञ के दौरान घाट पर भक्ति और शांति का माहौल देखने को मिला.