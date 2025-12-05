राजसमंद में आचार्य महाश्रमण की अहिंसा यात्रा में रशिया के नागरिक चल रहे पैदल
राजसमंद में अहिंसा यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ राजस्थान ही नहीं, विदेश से भी लोग पहुंचे हैं.
Published : December 5, 2025 at 2:42 PM IST
राजसमंद: सात समन्दर पार की धरा से शांति की खोज व स्वयं में सत्य की खोज को लेकर निकले रशिया के दो दर्जन से ज्यादा लोग इन दिनों राजसमंद में आचार्य महाश्रमण के साथ पैदल चल रहे हैं. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य महाश्रमण के प्रवचन से वे काफी प्रभावित हुए और इसलिए महाश्रमण की पदयात्रा में साथ हो गए. तेरापंथ धर्म का झंडा थाम आचार्य महाश्रम के आगे चल रहे थे और जय जय महाश्रमण के जयकारे लगा रहे थे. अहिंसा यात्रा के दौरान ही रशिया का दल आचार्य महाश्रमण के काफिले में चल रहे अन्य संतजनों के सानिध्य में प्रेक्षाध्यान भी सीख रहे हैं.
अहिंसा यात्रा के साधक राजकुमार दक ने बताया कि आचार्य महाश्रमण की अहिंसा यात्रा के साथ नियमित प्रेक्षाध्यान शिविर चलता रहता है. राजसमंद शहर से जैसे ही आचार्य महाश्रमण की यात्रा केलवा, पड़ासली, धानीन, गोमती होकर दिवेर की तरफ आगे बढ़ी, उसी के तहत पदयात्रा व अल्प विश्राम के दौरान सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षाध्यान शिविर सतत गतिमान है. खास बात यह है कि इस तरह के प्रेक्षाध्यान शिविर आचार्य महाश्रमण के विहार के दौरान ही होता है, जिसमें प्रतिदिन स्थानीय के साथ राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक के साथ देश व विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं. प्रेक्षाध्यान शिविर में शामिल हुए विदेशी श्रद्धालुओं में डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर व सांइटिस्ट आदि शामिल हैं.
साधना-प्रधान दिनचर्या और डिजिटल डिटॉक्स: प्रतिभागियों का पूरा दिन साधना और प्रेक्षाध्यान से परिपूर्ण रहता है. दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त (सुबह 4:30 बजे) में ध्यान, प्राणायाम और योग सत्र से होती है. पूरे शिविर के दौरान साधक मोबाइल और सोशल मीडिया से पूर्ण दूरी बनाए रखते हैं, जिससे उनका ध्यान भीतर की शांति और आत्म-जागरण पर केंद्रित रह सके. सात्त्विक भोजन, मौन का अभ्यास और संयमित दिनचर्या उनके शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का माध्यम बनती है. प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस शिविर में आचार्य श्री महाश्रमण न केवल ध्यान की सूक्ष्म तकनीकों का प्रशिक्षण देते हैं, बल्कि प्रतिभागियों को संतुलित, सकारात्मक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं.
विदेशों में 70 से अधिक प्रेक्षाध्यान केंद्र: प्रेक्षाध्यान की यह वैज्ञानिक ध्यान पद्धति प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ ने सन 1975 में प्रारंभ की गई थी. आज इसके 70 से अधिक केंद्र हॉलैंड, ह्यूस्टन, न्यूजर्सी, कीव, मॉस्को, ऑरलैंडो और जापान जैसे देशों में संचालित हो रहे हैं. इन केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय शिविरों के माध्यम से यह पद्धति विश्वभर में शांति, सद्भाव और मानसिक संतुलन का संदेश फैला रही है. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ कांफ्रेंस के पूर्व प्रवक्ता बाबूलाल बाबेल ने बताया कि आचार्य महाश्रमण अहिंसा यात्रा के तहत रोजाना 15 से 20 किमी चल रहे हैं. यात्रा में 80 से ज्यादा मुनि व साध्वियां भी साथ में चल रही हैं. दो सौ से ज्यादा श्रद्धालु भी उनके साथ हैं.