रूस-यूक्रेन युद्ध की भेंट चढ़े आजमगढ़ के 2 युवक; कंकाल पहुंचा घर
जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, सारी कार्रवाई पूरी की. शव लाकर परिजनों के हवाले किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : June 12, 2026 at 9:43 AM IST
आजमगढ़: रूस-यूक्रेन के बीच करीब 3 वर्षों से युद्ध लड़ा जा रहा है. भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे इस युद्ध में आजमगढ़ और आसपास के जिलों का नाम भी शामिल हो गया था. इनमें से 8 लोग लापता हो गए थे. गुरुवार को इनमें से 2 लोगों का शव उनके घर पहुंचा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा.
आजमगढ़ और मऊ जिले के कई लोग नौकरी की तलाश में जनवरी 2024 में एजेंटों के जाल में फंस कर रूस चले गए थे. इनमें आजमगढ़ के कन्हैया यादव और मऊ के श्यामसुंदर और सुनील यादव की रूस-यूक्रेन जंग में मौत हो चुकी थी. आजमगढ़ के राकेश यादव और मऊ के बृजेश यादव घायल होने के बाद घर लौट आए थे. वहीं, विनोद यादव, जोगेंद्र यादव, अरविंद यादव, रामचंद्र, अजहरुद्दीन खान, हुमेश्वर प्रसाद, दीपक, धीरेंद्र कुमार लापता हो गए थे.
कंधरापुर थाना के खोजापुर माधवपट्टी निवासी योगेंद्र यादव भी उसी में थे. परिवार के लोगों का कहना था कि मऊ के एजेंट विनोद यादव ने सभी को फंसाया था. गार्ड की नौकरी के लिए लेकर गए और बार्डर पर भेज दिया. 15 जनवरी 2024 को विनोद, सुमित और दुष्यंत नामक एजेंट के साथ गए उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी के लिए ले जाया गया. रूस पहुंचने के बाद उन्हें जबरन ट्रेनिंग देकर आर्मी में युद्ध के लिए भर्ती कर दिया गया.
शहर के गुलामी का पूरा निवासी अजहरूद्दीन को 27 जनवरी 2024 को एजेंट विनोद अपने साथ लेकर गया था. जब वह लापता हो गया तो उसके भाई ने यहां से लेकर रसिया तक दौड़ लगाई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका. काफी दिनों बाद गुरुवार को अजहरुद्दीन और आराजी देवारा करखिया निवासी रामचंद्र का शव उनके घर पहुंचा.
अजहरुद्दीन के भाई अजीमुद्दीन ने बताया कि वह दो साल से अपनी सऊदी की नौकरी छोड़कर भाई की तलाश में भटक रहा था. यहां एंबेसी से लेकर रूस तक दौड़ा हूं. काफी मशक्कत के बाद सरकार की मदद से आज उसका शव मिल सका. यह बहुत बड़ा स्कैम है. एजेंसी संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए. काफी संख्या में लोग फंसे हुए हैं. हमारी सरकार से मांग है कि हमारे भाई की सैलरी और जो भी बकाया फंसा है, उसे दिलाया जाए.
तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से दोनों शवों को वाराणसी से लाकर उनके परिवार के सुपुर्द करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. हमने वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचकर सारी कार्रवाई पूरी की और शव को लाकर परिजनों के हवाले किए.
एक युवक का कंकाल पहुंचा: आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलामीपुर निवासी अजहरुद्दीन पुत्र स्व. मैनुद्दीन का कंकाल गुरुवार की शाम उसके पैतृक आवास पहुंचने से परिवार में कोहराम मच गया. करीब 1.5 वर्ष पहले नौकरी के नाम पर रूस गए अजहरुद्दीन के युद्ध में लापता होने की सूचना मिली थी. अब उसकी पहचान होने के बाद अवशेष परिजनों को सौंप दिए गए हैं.
स्थानीय लोगों के अनुसार, जनवरी 2024 में कुछ लोगों ने अजहरुद्दीन को रूस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर वहां भेजा था. रूस पहुंचने के बाद उसे करीब 1 महीने तक कोई काम नहीं दिया गया.
इसके बाद उसे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा. जब उसने प्रशिक्षण का कारण पूछा तो बताया गया कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए यह उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है. प्रशिक्षण के कुछ समय बाद रूस से परिजनों को सूचना मिली कि अजहरुद्दीन युद्ध के दौरान घायल होकर लापता हो गया है. इसके बाद उसका भाई रूस गया और
पहचान के लिए डीएनए नमूना देकर वापस लौटा. करीब दस दिन पहले परिवार को सूचित किया गया कि अजहरुद्दीन का शव बरामद हो गया है और उसकी पहचान डीएनए जांच से सुनिश्चित कर ली गई है.
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