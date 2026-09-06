बिहार में रूस से दस दिन पहले गांव लौटे युवक की संदिग्ध मौत, सौतेली मां अपने बच्चों के साथ घर से फरार
सीतामढ़ी में रूस से लौटे युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ शव. सौतेली मां हुई फरार, जांच में जुटी पुलिस. रिपोर्ट- धर्मेंद्र कुमार झा
Published : September 6, 2026 at 12:40 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में करीब दस दिन पहले रूस से गांव लौटे 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सनसनी फैल गई है. बेला थाना क्षेत्र के विश्नपुर गांव में युवक का शव उसके घर में सोई हुई अवस्था में मिला. वहीं युवक की सौतेली मां अपने बच्चे के साथ घर से फरार बताई जा रही है.
दस दिन पहले ही रूस से लौटा था युवक
मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान विश्नपुर गांव निवासी फुलगेन सहनी के बेटे रंजीत सहनी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रंजीत करीब दस दिन पहले ही रूस से अपने गांव वापस लौटा था.
घर में सोई अवस्था में मिला शव
परिजनों के मुताबिक रंजीत का शव घर में सोई हुई अवस्था में मिला. उसकी मौत कब और किस परिस्थिति में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
सौतेली मां से विवाद
घटना के बाद मृतक की सौतेली मां अपने बच्चे के साथ घर से फरार बताई जा रही है परिजनों के अनुसार रंजीत और उसकी सौतेली मां के बीच अक्सर विवाद होता था. दोनों के बीच मारपीट होने की बात भी सामने आ रही है. सौतेली मां के यूं फरार होने के कारण पुलिस का संदेह और बढ़ गया है. हालांकि, पुलिस ने अभी किसी व्यक्ति को घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है.
परिवार के कुछ सदस्य भी मौके से गायब
घटना के बाद घर के कुछ अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद नहीं मिले. ऐसे में पुलिस कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक की मौत से पहले घर में क्या हुआ था और घटना के समय घर में कौन-कौन लोग मौजूद थे. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर सकती है. इसके अलावा मृतक और उसके परिवार के बीच संबंधों तथा हाल के दिनों में हुए विवादों की जानकारी भी जुटाई जा रही है.
रूस से लौटने के दस दिन बाद मौत
रंजीत के बारे में बताया गया है कि वह रोजी-रोटी के लिए रूस गया था और वहां दैनिक मजदूरी करता था. करीब दस दिन पहले ही वह वापस अपने गांव लौटा था. परिवार और गांव के लोगों को उम्मीद थी कि वह कुछ समय अपने घर पर रहेगा, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर सामने आने से सभी स्तब्ध हैं.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
बेला थानाध्यक्ष अचल अनुराग ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मौत के तौर पर लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
"पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि रंजीत की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, किसी बीमारी या अन्य वजह से हुई अथवा मौत के पीछे कोई आपराधिक कारण है. उन्होंने बताया कि पुलिस सौतेली मां के फरार होने और परिवार के सदस्यों के बीच पूर्व में हुए विवाद की जानकारी भी जुटा रही है. मामले में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है."- अचल अनुराग,बेला थानाध्यक्ष
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