धमतरी में निकला अंडे नहीं सीधे बच्चे देने वाला जहरीला सांप

बेन्द्रानवागांव में भारत के सबसे जहरीला सांपों में से एक रसेल वाइपर निकलने के बाद हड़कंप मच गया.

RUSSELL VIPER POISONOUS SNAKE
रसेल वाइपर (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : December 15, 2025 at 12:51 PM IST

Published : December 15, 2025 at 12:51 PM IST

धमतरी: रुद्री थाना क्षेत्र के बेन्द्रानवागांव में उस समय हलचल मच गई, जब एक ग्रामीण के घर के पीछे बाड़ी में जलाऊ लकड़ी के अंदर एक अजगर जैसा दिखने वाला सांप नजर आया. काफी मोटा सांप देखने के बाद परिवार और गांव में हड़कंप मच गया. तुरंत इसकी सूचना सर्प मित्र को दी गई.

लकड़ी के ढेर में छिपा था जहरीला सांप

दरअसल गांव के लोग खाना पकाने के लिए आज भी जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. घर के पीछे बाड़ी में लकड़ियों का ढेर रहता है. जिसमें से लकड़ी निकालकर घर की महिलाएं खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है. रविवार को ऐसा ही हुआ. लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों की नजर सांप पर पड़ी. लकड़ी के ढेर में सांप घुसकर बैठा हुआ था.

Russell Viper one of most venomous snakes
जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर (ETV Bharat Chhattisgarh)

सर्पमित्र ने रसेल वाइपर का किया रेस्क्यू

खतरनाक सांप दिखने के बाद ये खबर गांव में आग की तरह फैली. गांव के ही किसी व्यक्ति ने सर्प मित्र को सांप निकलने की सूचना दी. सांप दिखने की सूचना मिलेत ही सर्पमित्र सूर्यकांत साहू मौके पर पहुंचे. सर्पमित्र ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. सर्प मित्र ने काफी मशक्कत के बाद, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, लकड़ियों के बीच से सांप को निकाला. सर्पमित्र ने बताया कि गांव वाले सांप को अजगर सोच रहे थे लेकिन वह अजगर नहीं बल्कि रसेल वाइपर है. जो भारत के सबसे जहरीलों सांपों में से एक है.

रसेल वाइपर (ETV Bharat Chhattisgarh)

जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर

सर्पमित्र ने रेस्क्यू किए रसेल वाइपर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. सर्पमित्र ने बताया कि रसेल वाइपर को दुनिया के खतरनाक सांपों में गिना जाता है और यह भारत में भी पाया जाता है. जो सांपों में काफी खतरनाक है. इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो कुछ देर में ही उस व्यक्ति के खून में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि रसेल वाइपर ऐसा सांप है जो अंडे नहीं देता बल्कि सीधे बच्चे देता है.

संपादक की पसंद

