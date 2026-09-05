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यूपी में सोलर पैनल लगवाने की मची होड़. अगस्त में 73 हजार से अधिक हुए इंस्टॉलेशन

यूपी में सोलर पैनल लगवाने में तेजी से बढ़ी लोगों की दिलचस्पी, अगस्त में 73 हजार से अधिक हुए इंस्टॉलेशन, औसतन 2,378 प्रतिदिन

solar panels in UP
उत्तर प्रदेश, घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भारत में पहला स्थान हासिल कर सकता है. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 10:34 AM IST

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Updated : September 5, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश तेजी से देश में पहले स्थान की ओर बढ़ रहा है. अगस्त के प्रदर्शन ने प्रदेश की इस बढ़त को और मजबूत किया है.

वर्तमान गति बनी रही तो, ज़ल्द ही उत्तर प्रदेश घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भारत में पहला स्थान हासिल कर सकता है.

solar panels in UP
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को यूपी सरकार दे रही बढ़ावा. (ईटीवी भारत)

पिछले माह तक उत्तर प्रदेश में 7,92,959 संचयी (Cumulative) सोलर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं.

solar panels in UP
यूपी में सोलर पैनल लगवाने की मची होड़. (ETV Bharat)

अगस्त माह में ही प्रदेश में 73,716 इंस्टॉलेशन किए गए. इस दौरान उत्तर प्रदेश की औसत दैनिक इंस्टॉलेशन गति 2,378 प्रतिदिन रही, जो देश के प्रमुख राज्यों में सबसे तेज गति में शामिल है.

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सोलर पैनल लगाने को लेकर यूपी में बढ़ रही दिलचस्पी. (ईटीवी भारत)

नंबर वन की रेस में यूपी

संचयी (Cumulative) इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश 7,92,959 इंस्टॉलेशन में दूसरे स्थान पर है.

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घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश तेजी से कदम बढ़ा रहा. (ईटीवी भारत)

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त में उत्तर प्रदेश की औसत दैनिक गति 2,378 इंस्टॉलेशन रही. यानी उत्तर प्रदेश प्रतिदिन औसतन 780 इंस्टॉलेशन अधिक कर रहा है.

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यूपी में अगस्त में 73 हजार से अधिक हुए इंस्टॉलेशन. (ईटीवी भारत)

अगर यही रफ्तार बनी रहती है, तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आसपास उत्तर प्रदेश घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश का नंबर-1 राज्य बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा.

गौर करें तो सोलर पैनल लगाने से बिजली के बिल में बचत होती है.घर की छत पर इसे लगाने से ग्रिड की बिजली पर निर्भरता कम होती है.

इतना ही नहीं ये पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है. यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा है. कार्बन उत्सर्जन को घटाती है.

इसके साथ ही इसको लगवाने पर सरकारी सब्सिडी देती है. पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफ-टॉप सोलर लगवाने पर सब्सिडी का लाभ मिलता है.

Last Updated : September 5, 2026 at 10:40 AM IST

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