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यूपी में सोलर पैनल लगवाने की मची होड़. अगस्त में 73 हजार से अधिक हुए इंस्टॉलेशन

उत्तर प्रदेश, घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भारत में पहला स्थान हासिल कर सकता है. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश तेजी से देश में पहले स्थान की ओर बढ़ रहा है. अगस्त के प्रदर्शन ने प्रदेश की इस बढ़त को और मजबूत किया है. वर्तमान गति बनी रही तो, ज़ल्द ही उत्तर प्रदेश घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भारत में पहला स्थान हासिल कर सकता है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को यूपी सरकार दे रही बढ़ावा. (ईटीवी भारत) पिछले माह तक उत्तर प्रदेश में 7,92,959 संचयी (Cumulative) सोलर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं. यूपी में सोलर पैनल लगवाने की मची होड़. (ETV Bharat) अगस्त माह में ही प्रदेश में 73,716 इंस्टॉलेशन किए गए. इस दौरान उत्तर प्रदेश की औसत दैनिक इंस्टॉलेशन गति 2,378 प्रतिदिन रही, जो देश के प्रमुख राज्यों में सबसे तेज गति में शामिल है.