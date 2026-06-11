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'शराब ने बर्बाद कर दिए हमारे घर...' हाथों में तख्तियां लेकर DM दफ्तर पहुंचीं महिलाएं, अवैध कच्ची शराब के खिलाफ खोला मोर्चा

झांसी में अवैध कच्ची शराब से परेशान होकर महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में किया प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )