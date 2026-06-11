'शराब ने बर्बाद कर दिए हमारे घर...' हाथों में तख्तियां लेकर DM दफ्तर पहुंचीं महिलाएं, अवैध कच्ची शराब के खिलाफ खोला मोर्चा
झांसी में अवैध कच्ची शराब से परेशान होकर महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में किया प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 6:02 PM IST
झांसी: उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम बंगरा की महिलाओं ने गांव में धड़ल्ले से बन रही अवैध कच्ची शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस समस्या से परेशान होकर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं हाथों में विरोध प्रदर्शन की तख्तियां लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं और विरोध प्रदर्शन किया.
महिलाओं का आरोप है कि गांव में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब से उनके घर बर्बाद हो रहे हैं. उनका हंसता-खेलता परिवार उजड़ रहा है. महिलाओं ने बताया कि घर के पुरुष इस शराब की लत के शिकार हैं, जिससे आर्थिक तंगी तो बढ़ ही रही है, इसके अलावा आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है. परेशान महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा कर गांव में बन रही कच्ची शराब को तुरंत बंद कराने की मांग की है.
दरअसल, कच्ची शराब से परेशान ये महिलाएं करीब 50 किलोमीटर का सफर करके झांसी कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां आक्रोशित महिलाओं ने कच्ची शराब के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. महिलाओं ने बताया कि शराब वाले पहले पैसा लेकर पिलाते हैं, फिर उन्हीं से अपने डेरे पर फ्री में काम करवाते हैं. घर में पैसा नहीं होता तो आदमी अनाज और सामान बेचकर शराब पीने चले जाते हैं. इस अवैध शराब के कारण गांव के कई घरों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. घर में खाने तक के लिए भी अनाज नहीं बचता क्योंकि पुरुष उसे बेचकर शराब पी जाते हैं.
महिलाओं ने बताया कि शिकायत के बाद डीएम ने आश्वासन दिया है कि कच्ची शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इससे पहले शहर के वार्ड नंबर 15 में महिलाओं ने शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन किया था. कई दिन तक चले हंगामे के बाद जिला आबकारी विभाग ने दुकानदार को 15 दिन के अंदर दुकान शिफ्ट करने के लिए बोल दिया था. फिलहाल बंगरा गांव की महिलाओं के प्रदर्शन के मामले में जिला आबकारी अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि महिलाओं की शिकायत की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- 16 करोड़ घरों में नल से जल और 12 करोड़ शौचालय, पीयूष गोयल ने लखनऊ में पेश किया सुशासन का रिपोर्ट कार्ड