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हजारीबाग की महिलाएं किसानों के लिए तैयार कर रहीं जैविक खाद, पौधे के हर मर्ज की दवा है इनके पास!

हजारीबाग: उन्नत खेती के लिए जैविक खाद बेहद महत्व रखता है. हजारीबाग की चुरचू प्रखंड की महिलाएं इन दिनों अपने गांव के किसानों के लिए जैविक खाद तैयार कर रही हैं. साथ ही महिलाएं अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग भी कर रही हैं ताकि बंपर खेती हो.

इन दिनों महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहलहा रही हैं. हजारीबाग के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड की महिलाएं पलाश से जुड़कर स्थानीय किसानों के लिए जैविक खाद तैयार कर रही हैं ताकि बंपर खेती हो.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः महिलाएं किसानों के लिए तैयार कर रहीं जैविक खाद. (ETV Bharat)

महिलाओं का कहना है कि जैविक खाद तैयार कर पहले गांव की ही महिला किसानों को उपलब्ध कराया गया. महिला किसानों ने जब उपयोग में लाया तो बेहतर परिणाम सामने आया. अब गांव के किसानों के लिए जैविक खाद तैयार किया जा रहा है. जो बेहद कम मुनाफे में किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है.

आमतौर पर किसान जैविक खाद नहीं बनाते हैं. क्योंकि इसे तैयार करने में काफी अधिक समय लगता है. किसान के पास समय का अभाव भी रहता है. इसे देखते हुए महिलाओं ने कहा कि क्यों ना गांव के किसानों के लिए ही जैविक खाद तैयार किया जाए. गांव की महिलाएं जैविक खाद बनाकर बाजार में उपलब्ध करा रही हैं. साथ ही खुद के खेत में भी उपयोग में ला रही हैं.