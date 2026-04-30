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हुनर से बदल रही मनातू की पहचान, अफीन की खेती छोड़ चुना कारोबार का रास्ता! जानें, इनकी सफलता की कहानी

पलामू के मनातू की तस्वीर अब बदल रही है. यहां महिलाएं अपनी इच्छाशक्ति से आत्मनिर्भर बन रही हैं.

WOMAN WORK IN NAXAL AREA
महुआ चुनतीं स्थानीय महिलाएं (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 10:57 PM IST

5 Min Read
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पलामू: नक्सलियों के गढ़ में महिलाओं ने साबित कर दिखाया है कि मेहनत और संघर्ष से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. नक्सली इलाके में दर्जनों महिलाओं ने खुद को सफल कारोबारी के रूप में साबित किया है.

जिला के वैसे इलाके, जो नक्सली खौफ के साए में रहा करते थे और कई चीजों को लेकर बदनाम भी रहे हैं. उस इलाके में महिलाएं कारोबारी के रूप में सबसे अधिक सफल हो रही हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस इलाके की पहचान को बदल रही हैं.

महिलाओं की आत्मनिर्भरता से बदल रही मनातू की पहचान! (Etv bharat)

महिलाओं की सफलता की कहानी

महिलाओं की सफलता की कहानी रांची से 250 किलोमीटर दूर पलामू के मनातू की है. मनातू में 400 से अधिक महिलाएं छोटे से लेकर बड़े कारोबार को कर रही हैं. महिलाओं को 10 हजार रुपए महीने से लेकर एक लाख रुपए महीने तक की आमदनी हो रही है. कारोबार करने वाली महिलाएं मुर्गी पालन से लेकर टेंट हाउस तक का संचालन कर रही हैं. कई महिला कृषि के क्षेत्र में सफल हुई हैं. महिलाओं के सफल होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी वापस अपने गांव में लौट रही हैं.

नक्सल और अफीम की खेती के लिए बदनाम था मनातू

पलामू जिला का मनातू नक्सली गतिविधि और अफीम की खेती के लिए देशभर में चर्चित रहा है. केंद्र सरकार ने पलामू को 2024 में नक्सल मुक्त घोषित किया था लेकिन मनातू का इलाका अभी भी नक्सल गतिविधि और अफीम की खेती के लिए जाना जाता है.

Local women farming in Naxal affected area
खेती करतीं स्थानीय महिलाएं (Etv bharat)

जिला के लिए खुशी के बात है और खुशखबरी भी है कि महिलाएं कारोबारी के रूप में सामने आ रहीं. खास करके वैसे इलाके, जो नक्सल प्रभावित रहे हैं और अफीम की खेती के लिए चर्चित रहे हैं. मनातू जैसे इलाके में महिलाएं आगे बढ़ रही है और रोजगार कर रही हैं. यह बड़ी बात है. मनातू के इलाके में जिस तरह बदलाव हुआ है, दूसरे इलाके में भी पुलिस बदलाव के लिए महिलाओं एवं लोगों की मदद करेगा. -कपिल चौधरी, एसपी, पलामू.

अफीम की खेती छोड़ कारोबार कर रही है महिलाएं

मनातू के इलाके में बड़ी संख्या में महिलाएं अफीम की खेती छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुई हैं और कारोबार कर रही हैं. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में सबसे पहले इस इलाके में महिलाओं के लिए कार्य करना शुरू किया. दरअसल, पलामू में 1261 महिलाएं लखपति दीदी है. जिनमें कई महिलाएं मनातू के इलाके की है. नक्सल प्रभावित मनातू में 774 महिलाओं का ग्रुप है, जिनमें 8,404 महिलाएं जुड़ी है. जिनमें से 400 से अधिक महिलाएं कारोबारी बन गई हैं.

अच्छी पहल है. महिला मंडल की जितनी भी सदस्य हैं. वे सभी बधाई की पात्र है. महिलाएं विभिन्न रोजगार से जुड़ी है. इसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अधिकारी एवं कार्यो ने बेहतर कार्य योजना तैयार किया है, जिससे महिलाओं को फायदा हो रही है. जिला प्रशासन महिलाओं को रोजगार के लिए मदद कर रही है. -जावेद हुसैन, डीडीसी, पलामू.

महिलाएं बदल रही हैं मनातू की तस्वीर

मनातू की पहचान अब बदल रही है. अफीम की खेती के कमजोर होने के बाद इलाका महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चर्चित हो रहा है. मनातू के चक, डुमरी, पदमा, रंगेया, मसूरिया समेत कई ऐसे इलाके हैं, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी नक्सल के खौफ के कारण पलायन कर गई थी. अब वहां की आबादी वापस लौट रही है.

woman engaged in poultry farming
मुर्गी पालन का काम करती महिला (Etv bharat)

स्वरोजगार से जुड़ रही महिलाएं

यह आबादी स्थानीय स्तर पर रोजगार कर रही है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग से भी जुड़ रही है. चक जैसे इलाके में कभी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी अब मनातू के चक इलाके में 200 से भी अधिक मोटरसाइकिल मौजूद है. नक्सलियों के खौफ के कारण मनातू के इलाके में बाजार नहीं समझते थे न ही कोई स्वरोजगार करता था. पिछले 5 सालों में हालात बदले हैं और अकेले 400 से अधिक महिलाएं ही स्वरोजगार से जुड़ गई है.

केस स्टडी- 1

पलामू में मनातू के जसपुर के रहने वाली रेखा देवी ने शुरुआत में फोटो स्टेट जैसे दुकान से शुरूआत की थी. धीरे-धीरे उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया और आज उनके पास टेंट हाउस और ट्रैक्टर है. रेखा देवी लखपति दीदी की सूची में शामिल है.

केस स्टडी- 2

मनातू थाना क्षेत्र के सेमरी की रहने वाली बैजंती देवी के पति की हत्या 2023 में हो गई थी. बैजंती देवी के पति बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष थे. बैजंती देवी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी थी. धीरे-धीरे उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया और आज मुर्गी पालन करके अच्छी खासी आमदनी कर रही है.

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