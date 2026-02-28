ETV Bharat / state

सखी-दीदी की मुहिमः इस होली हर्बल गुलाल से त्वचा और पर्यावरण का करें संरक्षण!

पाकुड़: ग्रामीण विकास विभाग की पहल और आर्थिक रूप से कमजोर सखी दीदियों की मेहनत होली के इस त्योहार में न केवल त्वचा की सुरक्षा बल्कि पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी हर्बल गुलाल के जरीये दे रही हैं. हर्बल गुलाल के कारोबार से जुड़कर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं न केवल स्वावलंबी बन रहीं बल्कि पीएम के लोकल फाॅर वोकल के सपने को साकार भी कर रही हैं.

बसंत पंचमी के बाद जहां पूरे देश में होली को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है और रंग बिरंगे और काॅसमेटिक रंग और गुलाल बाजारों में बेचने के लिए दुकाने सजने लगी हैं. वहीं झारखंड के पाकुड़ जिला की ग्रामीण इलाकों की सखी-दीदियां हर्बल गुलाल न केवल तैयार कर रहीं बल्कि स्टाॅल लगाकर उसे बेच भी रही हैं.

होली में पाकुड़ की ग्रामीण महिलाएं त्वचा और पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही (ETV Bharat)

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी-दीदियों ने इस बार होली के मौके पर चार क्वींटल हर्बल गुलाल बेचने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही पूरी मेहनत के साथ इसे बना रही हैं और बेचना भी शुरू कर दिया है. पलाश के फुल, पालक के साग, नीम का पत्ता, गेंदा का फुल, अरारोट के अलावा फूड कलर का उपयोग कर तैयार किये जा रहे हर्बल गुलाल की डिमांड भी न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है.