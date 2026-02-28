ETV Bharat / state

सखी-दीदी की मुहिमः इस होली हर्बल गुलाल से त्वचा और पर्यावरण का करें संरक्षण!

रंगों के त्योहार होली में पाकुड़ की ग्रामीण महिलाएं त्वचा और पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही हैं.

Rural women becoming financially stronger by joining herbal gulal business in Pakur during Holi festival
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 28, 2026 at 2:18 PM IST

पाकुड़: ग्रामीण विकास विभाग की पहल और आर्थिक रूप से कमजोर सखी दीदियों की मेहनत होली के इस त्योहार में न केवल त्वचा की सुरक्षा बल्कि पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी हर्बल गुलाल के जरीये दे रही हैं. हर्बल गुलाल के कारोबार से जुड़कर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं न केवल स्वावलंबी बन रहीं बल्कि पीएम के लोकल फाॅर वोकल के सपने को साकार भी कर रही हैं.

बसंत पंचमी के बाद जहां पूरे देश में होली को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है और रंग बिरंगे और काॅसमेटिक रंग और गुलाल बाजारों में बेचने के लिए दुकाने सजने लगी हैं. वहीं झारखंड के पाकुड़ जिला की ग्रामीण इलाकों की सखी-दीदियां हर्बल गुलाल न केवल तैयार कर रहीं बल्कि स्टाॅल लगाकर उसे बेच भी रही हैं.

होली में पाकुड़ की ग्रामीण महिलाएं त्वचा और पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही (ETV Bharat)

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी-दीदियों ने इस बार होली के मौके पर चार क्वींटल हर्बल गुलाल बेचने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही पूरी मेहनत के साथ इसे बना रही हैं और बेचना भी शुरू कर दिया है. पलाश के फुल, पालक के साग, नीम का पत्ता, गेंदा का फुल, अरारोट के अलावा फूड कलर का उपयोग कर तैयार किये जा रहे हर्बल गुलाल की डिमांड भी न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है.

Rural women becoming financially stronger by joining herbal gulal business in Pakur during Holi festival
ग्रामीण महिलाओं द्वारा बना हर्बल गुलाल (ETV Bharat)

हर्बल गुलाल बना रहीं सखी-दीदियां इसे बेचने के दौरान ग्राहकों को यह बता रही हैं कि इसे बनाने के दौरान रसायनिक सामानों का तनिक भी उपयोग नहीं किया गया है. इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की त्वचा भी सुरक्षित रहेगी और यह पर्यावरण के लिए अनुकुल भी है. सखी-दीदियों का कहना है कि हर्बल गुलाल बायोडिग्रेडेबल है और पानी में आसानी से घुल जाता है. इसके उपयोग से न तो त्वचा पर कोई दुष्प्रभाव होगा और न ही कोई एलर्जी होगी.

Rural women becoming financially stronger by joining herbal gulal business in Pakur during Holi festival
हर्बल गुलाल बनातीं सखी-दीदी (ETV Bharat)

सखी-दीदियों द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल की बिक्री को प्रोत्साहित करने का काम जिला प्रशासन के स्तर से भी किया जा रहा है. अधिकारी और कर्मी भी होली के इस त्योहार में हर्बल गुलाल को ही तबज्जो दे रहे हैं. चासहाट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ ऋचा मिश्रा का कहना है कि हर्बल गुलाल का प्रोडक्शन कर सखी-दीदियों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

Rural women becoming financially stronger by joining herbal gulal business in Pakur during Holi festival
सखी-दीदियों द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल (ETV Bharat)

