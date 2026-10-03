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देवघर में बदल रही ग्रामीण महिलाओं और युवाओं की तस्वीर, हुनर के साथ स्वरोजगार की ओर कदम

देवघर में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Rural women
ट्रेनिंग लेती महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 10:36 AM IST

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देवघर: जिले में महिलाओं के विकास में आ रहे अवरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने महिलाओं को हुनरमंद और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का निर्णय लिया है. इसी उद्देश्य से देवघर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है.

संयुक्त रूप से चलाए जा रहे इस ट्रेनिंग कैंप में समय-समय पर चयनित महिलाओं और युवाओं को कृषि एवं उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है. इन दिनों देवघर के RSETI (Rural Self Employment Training Institute) में महिलाएं और युवा विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं. प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि इस तरह की ट्रेनिंग से उन्हें काफी लाभ हो रहा है.

देवघर में बदल रही ग्रामीण महिलाओं और युवाओं की तस्वीर (Etv Bharat)

बकरी पालन की ट्रेनिंग ले रही महिला उषा देवी बताती हैं कि 15 दिनों तक मिलने वाली यह निशुल्क ट्रेनिंग उनके जीवन में बदलाव ला रही है. 15 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बकरी पालन से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं, जिनकी जानकारी उन्हें ग्रामीण स्तर पर नहीं मिल पाती थी.

वहीं, ट्रेनिंग लेने वाले युवा बद्री यादव बताते हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है. अब वह इस ट्रेनिंग के आधार पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं और लोन के जरिए मिली धनराशि को सही तरीके से इस्तेमाल कर उसे लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं.

कृषि और उत्पाद निर्माण के साथ तकनीक की भी ट्रेनिंग

महिलाओं को सिर्फ कृषि और प्रोडक्ट निर्माण के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं को कंप्यूटर ऑपरेटर का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद महिलाएं किसी कंपनी, बड़े संस्थान या कंप्यूटर सेंटर में आसानी से काम कर सकें. RSETI में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे प्रशिक्षकों का कहना है कि कई बार जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के युवा रोजगार से दूर रह जाते हैं.

Rural women
ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (Etv Bharat)

प्रशिक्षक राकेश गर्ग ने बताया कि अमूमन यह देखा जाता है कि कंप्यूटर या मोबाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण युवा नौकरी से जुड़े विज्ञापनों और अवसरों तक नहीं पहुंच पाते हैं. लेकिन केंद्र में कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी देने के बाद युवा और महिलाएं सोशल मीडिया सहित आज की महत्वपूर्ण खबरों और रोजगार से जुड़ी जानकारियों से भी अपडेट रहने लगे हैं.

ट्रेनिंग के बाद स्वरोजगार की दिशा में बढ़ रहे युवा और महिलाएं

RSETI के इंचार्ज मिथिलेश कुमार बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और युवाओं को इस तरह की ट्रेनिंग मिलने के बाद वे अपने काम में और भी दक्ष हो जाते हैं. आज सैकड़ों ऐसे युवा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद अपना स्वरोजगार कर रही हैं और अपने हुनर की जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचा रही हैं.

RSETI केंद्र में महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी, पशुपालन से जुड़ी जानकारी के अलावा अगरबत्ती, लकड़ी से जेवर समेत कई डिजाइनिंग सामान बनाने की जानकारी भी दी जाती है.

ट्रेनिंग के बाद लोन दिलाने में भी मदद

RSETI के निदेशक नीलम संजीव बताते हैं कि यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद संबंधित युवा या महिला को लोन दिलाने में भी मदद की जाती है, ताकि प्रशिक्षण हासिल करने वाले लोग अपने हुनर को स्वरोजगार में बदल सकें.

इस संस्था के अध्यक्ष जिले के डीसी होते हैं और उन्हीं के निर्देश पर चिन्हित लोगों का चयन कर इस केंद्र में ट्रेनिंग दिलाई जाती है. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह योजना क्रियान्वित होती है.

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