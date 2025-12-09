ETV Bharat / state

देवघर RSETI युवाओं को बना रहा हुनरमंद, प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए किया जा रहा प्रेरित

देवघर आरसेटी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है.

Deoghar RSETI
देवघर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान. (फोटो-ईटीवी भारत)
देवघर:जिले की ग्रामीण आजीविका अब केवल श्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने आत्मनिर्भरता की नई लिपि लिखनी शुरू कर दी है. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) आज जिले के हजारों युवाओं और महिलाओं के लिए जीवन-परिवर्तन की प्रयोगशाला बन चुका है. स्थानीय बैंकों के तकनीकी सहयोग से संचालित इस संस्थान के अध्यक्ष जिले के उपायुक्त हैं. जिससे इसकी प्रशासनिक विश्वसनीयता और प्रभावशीलता और अधिक सुदृढ़ हो गई है.

देवघर के रोहिणी रोड स्थित RSETI परिसर में आज जो दृश्य दिखाई देती है वह किसी साधारण प्रशिक्षण केंद्र का नहीं, बल्कि ग्रामीण प्रतिभा के उत्कर्ष का सजीव प्रमाण है. यहां महिलाएं अब केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि खिलौना निर्माण, सिलाई, अगरबत्ती निर्माण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल संचालन जैसे आय उत्पादक स्किल में दक्षता हासिल कर आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर हो रही हैं.

देवघर के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षु और प्रबंधक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कृषि, उत्पाद और प्रसंस्करण आधारित ट्रेनिंग

संस्थान में प्रशिक्षण की रूपरेखा तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है. उत्पाद (product), प्रसंस्करण(process) और कृषि (agriculture) आधारित स्वरोजगार. कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा यहां बकरी पालन, गौ-पालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी आजीविका को स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान संस्थान में आधुनिक सिलाई मशीन, अगरबत्ती निर्माण मशीन, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि प्रशिक्षण केवल सैद्धांतिक न रहकर पूरी तरह से प्रैक्टिकल बन सके.

प्रशिक्षुओं के लिए आवासन की भी व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवाओं और महिलाओं के लिए संस्थान में आवासन की भी उत्तम व्यवस्था की गई है, ताकि दूर-दराज के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान कोई असुविधा न हो. जिला प्रशासन समय-समय पर प्रशिक्षण तिथियों की घोषणा कर ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदन मंगाता है और चयनित लोगों को विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है.

Deoghar RSETI
देवघर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग लेती महिला. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा भी

प्रशिक्षण के अलावा भारत सरकार की ओर से ऋण सुविधा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि प्रशिक्षित युवा केवल हुनर सीखने तक सीमित न रहें, बल्कि पूंजी के सहारे अपने उद्यम को धरातल पर उतार सकें. यही कारण है कि यह योजना अब कौशल, सम्मान और स्वरोजगार तीनों का संगम बन चुकी है.

संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त भारती बताती हैं कि RSETI उनके लिए केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पाठशाला सिद्ध हुआ. अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लेकर आज उन्होंने घर से ही व्यवसाय शुरू कर दिया है. उन्होंने मात्र पांच हजार रुपये की छोटी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका कारोबार लाभ के पथ पर चल पड़ा है.

Rural Self Employment Training
देवघर के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में रखी सिलाई मशीनें. (फोटो-ईटीवी भारत)

16 वर्षों में 10 हजार लोगों को प्रशिक्षण

वहीं संस्थान के प्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार पिछले 16 वर्षों में लगभग 10 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है. वर्तमान में सरकार की ओर से 1150 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे लेकर जिले भर में सघन प्रशिक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है.

Deoghar RSETI
देवघर के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षु. (फोटो-ईटीवी भारत)

RSETI आज देवघर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न केवल हुनरमंद बना रहा है, बल्कि वह उन हाथों को सम्मान, उन आंखों को स्वप्न और उन युवाओं का भविष्य बना रहा है जो कभी अवसर के अभाव में पीछे छूट जाते थे.

